21 июня — день святого Феодора Стратилата. Фёдор Колодезник

21 июня — тот самый день, когда нужно определять, где копать колодец. Существовали даже «технологии», по которым это делали: накануне ночью в несколько мест на земле клали сковородки, а утром проверяли их. Если одна из сковородок покрывалась обильной влагой, то место под ней было идеальным для рытья колодезной шахты. Также место искали с помощью куриных яиц: их раскладывали по участку, а потом наблюдали какое из них самое мокрое.

Кроме того, Федоров день называли Навозницей — существовала традиция удобрять незасеянные поля навозом. Делалось это для снабжения почвы полезными микроэлементами. Обычно использовали перепревший за год навоз, его вывозили на поля и густо рассыпали, а на следующий год землю вспахивали и засевали.

Церковь чтит память святого Феодора Стратилата, христианского мученика

Великомученик Феодор Стратилат жил в 3-4 веках на территории современной Турции, происходил из города Евхаит. Он был наделен многими дарованиями и прекрасной внешностью. За милосердие Бог просветил его совершенным познанием христианской истины. Храбрость святого воина стала известна многим после того, как он с помощью Божией убил громадного змея, жившего в пропасти в окрестностях города Евхаита. Змей пожирал множество людей и животных, держа в страхе всю округу. Святой Феодор, вооружившись мечом и молитвой ко Господу, победил его, прославив среди людей Имя Христово.

За отвагу святой Феодор был назначен военачальником (стратилатом) в городе Гераклее, где нес как бы двойное послушание, сочетая свое ответственное воинское служение с апостольской проповедью Евангелия среди подчиненных ему язычников. Его горячая убежденность, подкрепленная личным примером христианской жизни, отвращала многих от пагубной «лжи безбожия».

Вскоре почти вся Гераклея приняла христианство

В это время император Ликиний (307–324) начал жестокое гонение на христиан. Желая обезглавить новую веру, он обрушил преследования на просвещенных поборников христианства, в которых не без основания видел основную угрозу для умирающего язычества. В их числе оказался и святой Феодор. Святой сам пригласил Ликиния в Гераклею, пообещав ему принести жертву языческим богам. Для совершения этой пышной церемонии он пожелал собрать в своем доме все золотые и серебряные изваяния богов, которые имелись в Гераклее. Когда правитель привез в город статуи языческих богов из драгоценных металлов, Феодор их раздробил и раздал малоимущим. За то его предали избиению и пыткам, а затем зарубили мечом.

21 июня — традиции и обряды

Главные традиции 21 июня — поиск мест для строительства колодцев, удобрение земли навозом.

Этот день считали своим праздником колодезники — мастера, специализирующиеся на строительстве колодцев. С вечера на Федора они клали сковороды на места, предназначенные для колодцев, а на другое утро по тому, насколько сковорода запотела, делали выводы, есть под землей вода или лучше копать колодец в другом месте.

Но не везде жили мастера-колодезники, приходилось иной раз и без их помощи обходиться. Тому, кто хотел копать колодец самостоятельно, надлежало выходить из дому по утренним зорькам до семи раз и замечать те места, где первый туман ложится: «Выйди на семь зорь —увидишь семь белых озер, на котором хочешь, на том и колодец роешь!»

С Федорова дня начиналась «навозница» — так называли время, когда вывозили навоз в поле

В этой работе, которая прежде, кстати, не считалась ни «черной», ни «грязной», принимала участие вся семья. Мужчины грузили навоз на телеги, дети были повозчиками. Женщины и молодежь сваливали навоз на поля и равномерно распределяли его по почве. Старики же готовили на всех обед, который непременно должен был состоять из 12 блюд — «чтобы каждый месяц был сытый».

21 июня нередко случались грозы

«Федор Стратилат грозами богат». Это не было хорошей приметой: гром и молния на Федора предвещали худую уборку сена. А очень громкие раскаты грома свидетельствовали о том, что ненастье продлится долго. В такую пору нужно было всю пустую посуду в доме вверх дном опрокинуть. Полную закрестить, чтобы нечисть всякая в ней от грозы спрятаться не смогла. Ну а для верности посыпали ладан на угли в печи или на раскаленную сковороду. Черти от него бежали без оглядки.

Но не только грозами, а и росами знаменит этот летний день. С утра крестьяне выходили на луга, чтобы узнать о будущем урожае. Существовало даже специальное понятие — стратилатовы росы: «Стратилатовы росы — вещие: большие росы к хорошим льнам да большой конопле»; «Если на Стратилата большие росы, лето, будь даже сухим, даст урожай хороший».

Что касается погодных примет на 21 июня



Стоит отметить, что обычно с 21 июня начинался длинный период летних гроз. А ещё:

Утренняя гроза – плохая примета. Сено не успевали убрать, и оно намокало, портилось.

Грозовой день – плохой сенокос.

Роса 21 июня – будет хороший урожай конопли и льна.

Именины сегодня отмечают: Афра, Василий, Ефрем, Зосима, Иона, Константин, Маркиан, Мелания, Навкратий, Никандр, Павел, Фёдор, Феодосий, Феофан.

А ещё 21 июня празднуют… День летнего солнцестояния (Summer Solstice)

День «Возьми собаку на работу» (Take Your Dog To Work Day)

Международный день цветка

21 июня — День солнечных зайчиков

День селфи (Selfie Day)

Ысыах — Якутский Новый год

Всемирный день рукопожатий (World Handshake Day)

День «Возьми свою собаку на работу» (Take Your Dog to Work Day)

Международный день футболки (International T-shirt Day)

Международный день йоги (International Yoga Day)

21 июня — Всемирный день жирафов (World Giraffe Day)

Международный день скейтбординга (Go Skateboarding Day)

День солидарности атеистов (Atheist Solidarity Day)

День кинологических подразделений МВД РФ (День кинолога)

Всемирный день гуманистов (World Humanist Day)

День памяти святого великомученика Феодора Стратилата

Всемирный день гидрографии (World Hydrography Day)

День персиков с кремом (National Peaches and Cream Day) — США

21 июня — День cмузи (National Smoothie Day) — США

День уродливых собак (Ugliest Dog Day) — США

Праздник музыки (World Music Day) — Франция

День отца — Египет, Сирия, Уганда, Иордания, Ливан

Праздник пятилепестковой розы — Чехия

День мучеников — Того

21 июня — День посадки деревьев — Куба

День личных размышлений (Day of Private Reflection) — Ирландия, Великобритания

Андо-амазонский Новый год — Боливия

Национальный день (Ullortuneq) — Гренландия

День вьетнамских журналистов

21 июня — День аборигенов (National Aboriginal Day) — Канада

Stop Cyberbullying Day — США

Именины у Василия, Константина, Феодора, Ефрема, Павла

Фёдор Колодезник По материалам https://boooh.ru О праздниках больше — здесь .