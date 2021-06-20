21 июня — день святого Феодора Стратилата. Фёдор Колодезник

21 июня — тот самый день, когда нужно определять, где копать колодец. Существовали даже «технологии», по которым это делали: накануне ночью в несколько мест на земле клали сковородки, а утром проверяли их. Если одна из сковородок покрывалась обильной влагой, то место под ней было идеальным для рытья колодезной шахты. Также место искали с помощью куриных яиц: их раскладывали по участку, а потом наблюдали какое из них самое мокрое.
Кроме того, Федоров день называли Навозницей — существовала традиция удобрять незасеянные поля навозом. Делалось это для снабжения почвы полезными микроэлементами. Обычно использовали перепревший за год навоз, его вывозили на поля и густо рассыпали, а на следующий год землю вспахивали и засевали.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
- Церковь чтит память святого Феодора Стратилата, христианского мученика
- Вскоре почти вся Гераклея приняла христианство
- 21 июня — традиции и обряды
- Что касается погодных примет на 21 июня
- А ещё 21 июня празднуют…
Церковь чтит память святого Феодора Стратилата, христианского мученика
Великомученик Феодор Стратилат жил в 3-4 веках на территории современной Турции, происходил из города Евхаит. Он был наделен многими дарованиями и прекрасной внешностью. За милосердие Бог просветил его совершенным познанием христианской истины. Храбрость святого воина стала известна многим после того, как он с помощью Божией убил громадного змея, жившего в пропасти в окрестностях города Евхаита. Змей пожирал множество людей и животных, держа в страхе всю округу. Святой Феодор, вооружившись мечом и молитвой ко Господу, победил его, прославив среди людей Имя Христово.
За отвагу святой Феодор был назначен военачальником (стратилатом) в городе Гераклее, где нес как бы двойное послушание, сочетая свое ответственное воинское служение с апостольской проповедью Евангелия среди подчиненных ему язычников. Его горячая убежденность, подкрепленная личным примером христианской жизни, отвращала многих от пагубной «лжи безбожия».
Вскоре почти вся Гераклея приняла христианство
В это время император Ликиний (307–324) начал жестокое гонение на христиан. Желая обезглавить новую веру, он обрушил преследования на просвещенных поборников христианства, в которых не без основания видел основную угрозу для умирающего язычества. В их числе оказался и святой Феодор. Святой сам пригласил Ликиния в Гераклею, пообещав ему принести жертву языческим богам. Для совершения этой пышной церемонии он пожелал собрать в своем доме все золотые и серебряные изваяния богов, которые имелись в Гераклее. Когда правитель привез в город статуи языческих богов из драгоценных металлов, Феодор их раздробил и раздал малоимущим. За то его предали избиению и пыткам, а затем зарубили мечом.
21 июня — традиции и обряды
Этот день считали своим праздником колодезники — мастера, специализирующиеся на строительстве колодцев. С вечера на Федора они клали сковороды на места, предназначенные для колодцев, а на другое утро по тому, насколько сковорода запотела, делали выводы, есть под землей вода или лучше копать колодец в другом месте.
Но не везде жили мастера-колодезники, приходилось иной раз и без их помощи обходиться. Тому, кто хотел копать колодец самостоятельно, надлежало выходить из дому по утренним зорькам до семи раз и замечать те места, где первый туман ложится: «Выйди на семь зорь —увидишь семь белых озер, на котором хочешь, на том и колодец роешь!»
С Федорова дня начиналась «навозница» — так называли время, когда вывозили навоз в поле
В этой работе, которая прежде, кстати, не считалась ни «черной», ни «грязной», принимала участие вся семья. Мужчины грузили навоз на телеги, дети были повозчиками. Женщины и молодежь сваливали навоз на поля и равномерно распределяли его по почве. Старики же готовили на всех обед, который непременно должен был состоять из 12 блюд — «чтобы каждый месяц был сытый».
21 июня нередко случались грозы
«Федор Стратилат грозами богат». Это не было хорошей приметой: гром и молния на Федора предвещали худую уборку сена. А очень громкие раскаты грома свидетельствовали о том, что ненастье продлится долго. В такую пору нужно было всю пустую посуду в доме вверх дном опрокинуть. Полную закрестить, чтобы нечисть всякая в ней от грозы спрятаться не смогла. Ну а для верности посыпали ладан на угли в печи или на раскаленную сковороду. Черти от него бежали без оглядки.
Но не только грозами, а и росами знаменит этот летний день. С утра крестьяне выходили на луга, чтобы узнать о будущем урожае. Существовало даже специальное понятие — стратилатовы росы: «Стратилатовы росы — вещие: большие росы к хорошим льнам да большой конопле»; «Если на Стратилата большие росы, лето, будь даже сухим, даст урожай хороший».
Что касается погодных примет на 21 июня
Стоит отметить, что обычно с 21 июня начинался длинный период летних гроз. А ещё:
- Утренняя гроза – плохая примета. Сено не успевали убрать, и оно намокало, портилось.
- Грозовой день – плохой сенокос.
- Роса 21 июня – будет хороший урожай конопли и льна.
А ещё 21 июня празднуют…
- День летнего солнцестояния (Summer Solstice)
- День «Возьми собаку на работу» (Take Your Dog To Work Day)
- Международный день цветка
- 21 июня — День солнечных зайчиков
- День селфи (Selfie Day)
- Ысыах — Якутский Новый год
- Всемирный день рукопожатий (World Handshake Day)
- День «Возьми свою собаку на работу» (Take Your Dog to Work Day)
- Международный день футболки (International T-shirt Day)
- Международный день йоги (International Yoga Day)
- 21 июня — Всемирный день жирафов (World Giraffe Day)
- Международный день скейтбординга (Go Skateboarding Day)
- День солидарности атеистов (Atheist Solidarity Day)
- День кинологических подразделений МВД РФ (День кинолога)
- Всемирный день гуманистов (World Humanist Day)
- День памяти святого великомученика Феодора Стратилата
- Всемирный день гидрографии (World Hydrography Day)
- День персиков с кремом (National Peaches and Cream Day) — США
- 21 июня — День cмузи (National Smoothie Day) — США
- День уродливых собак (Ugliest Dog Day) — США
- Праздник музыки (World Music Day) — Франция
- День отца — Египет, Сирия, Уганда, Иордания, Ливан
- Праздник пятилепестковой розы — Чехия
- День мучеников — Того
- 21 июня — День посадки деревьев — Куба
- День личных размышлений (Day of Private Reflection) — Ирландия, Великобритания
- Андо-амазонский Новый год — Боливия
- Национальный день (Ullortuneq) — Гренландия
- День вьетнамских журналистов
- 21 июня — День аборигенов (National Aboriginal Day) — Канада
- Stop Cyberbullying Day — США
- Именины у Василия, Константина, Феодора, Ефрема, Павла
- Фёдор Колодезник
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