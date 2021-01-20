21 января — день Емельяна Зимнего. Мели Емеля — твоя неделя

День Емельяна Зимнего установлен в память о Святом, который был одним из первых христианских исповедников и епископов. Основное событие сегодня — чествуем крестников и крестных, кумовья ходят друг к другу в гости с подарками. Шумные застолья, конечно, тоже присутствуют, но главное на таких мероприятиях — не алкоголь да еда, а интересные истории, повествуемые гостями. Кстати, работать до обеда 21 января, считали на Руси, нельзя!

В Емелин день потчевали куму и кума — и для почтения, и чтобы прибавилось здоровья детям, а от кумовей, пришедших на обед, ждали подарков – полотенце и кусок мыла, которые использовали, когда впервые купали малыша, приговаривая: «С гуся вода, с моего дитятка худоба!».

Святитель Емилиан Исповедник, Епископ Кизический

Святитель Емилиан, епископ Кизический, жил в царствование императора-иконоборца Льва Армянина (813-820). Вместе с другими епископами он был вызван во дворец к императору, настойчиво потребовавшему от епископов отказаться от почитания святых икон. Святитель Емилиан первый твердо отвечал императору, что вопрос об иконопочитании может обсуждаться и решаться лишь в Церкви духовными лицами, а не в царском дворце. В 815 году он был сослан в заточение за Православную веру, где и скончался как исповедник.

А приметы погодные на 21 января таковы:

Погоду определяли по ветру. Если с юга дует, то летом часто будут грозы. Северный ветер приведет к холодным дням. Безветренная погода – лето будет теплым и ясным.

На небе много звезд, а Луна – яркая, то жди морозных дней в скором времени.

По погоде дня предсказывали август: снег – последний месяц лета будет дождливым, солнечный день – жарким.

Если 21 января метель, то в дорогу лучше не отправляться, потому что вьюга на Емельянов день считается особенно опасной.

Окна в доме запотели – к оттепели.

Если за окном мороз, то потеплеет нескоро.

Иней на стогах – к дождливому лету.

Сильные холода – потеплеет нескоро.

Емельян зимний был также днем для рассказов, всяких историй и небылиц, которые вечером слушало все семейство, и можно было сочинять сколько угодно, о чем так и говорилось: «Мели, Емеля, твоя неделя!»

А ещё 21 января — это Международный День объятий. Причём, отмечают знатоки календарных дат, обниматься можно не только с близкими да родными. Сегодня не возбраняется заключить в дружеские объятия совершенно незнакомых людей (да и братьев наших меньших!), чтобы поделиться душевным теплом, жизненной энергией и просто хорошим настроением. Главное, чтобы и они были в курсе, какой сегодня праздник, и не восприняли ваши эмоции превратно.

Именинники сегодня: Антон, Георгий, Евгений, Григорий, Илья, Василиса, Инесса, Анастасий, Домника, Емельян, Феофил, Юлиан, Кир, Картерий и Марионилла. Найдите в своём окружении людей с этими именами и… «задушите их в объятьях». Повод-то двойной! А если они ещё и ваши крестники-крёстные-кумовья, то тройной!

А ещё 21 января празднуют:

День бабушки — Польша

Национальный день злакового батончика (National Granola Bar Day) — США

День инженерных войск — Беларусь, Кыргызстан

Бабиндень (День родильной помощи) — Болгария

День Мартина Лютера Кинга — США

Национальный день новоанглийского клэм-чаудера — США

День квебекского флага — Канада

День Эррола Барроу — Барбадос

Праздник Святой Девы Марии Альтаграсии — Доминикана

День провинции Веллингтон (Wellington Anniversary Day) — Новая Зеландия

Именины у Георгия, Ивана, Василия, Емилиана, Григория, Евгения, Виктора, Иулиана, Антония, Василисы, Илии, Владимира, Дмитрия, Михаила

Емелин день

Национальный день объятий (National Hugging Day)

День алкогольной независимости

Праздник тихих шагов и незаметных взглядов

День инженерных войск РФ

Просинец

День аспиранта По материалам: https://pogoda-crimea.ru О праздниках больше — здесь .