21 мая — день Ивана Богослова. «Иван Долгий»

21 мая — в этот день крестьяне сеяли пшеницу. В отличие от ржи эта культура была не основной в числе выращиваемых, а шла в основном на продажу и на уплату налогов. Поэтому, при посадке пшеницы крестьяне всей душой желали, чтобы она дала отменный урожай. Для этого на поле совершали специальный молебен.

По старославянским традициям пшеничному полю приносили угощение в виде испеченного каравая из пшеничной муки. Просили поле постараться и дать как можно больше зерна, чтобы и достаток был и подати заплачены. Этот каравай не принято было дарить, а вручали его после обряда первому нищему, встреченному на пути.

21 мая примечали, что если птиц много прилетает на сев, то это плохой знак. Считали, что вся пшеница уйдет на выплату податей. Если жаворонок высоко парит в небе и поет свои песни, то урожай будет щедрый, а лето изобильное и на жару и на дожди.

По приметам, начинать сев нужно было когда зацветёт черемуха, но не раньше появления первых листьев на дубе.

ОГЛАВЛЕНИЕ: 21 мая почитают память святого Иоанна Богослова

Что касается погодных примет…

А ещё в этот день празднуют… 21 мая почитают память святого Иоанна Богослова Он был призван Иисусом одновременно со своим старшим братом Иаковом стать учеником. Согласно легендам, евангелист и апостол видел множество чудес Христа, принимал самое непосредственное участие в его жизни, став свидетелем самых важных событий. Присутствовал при Преображении Господнем, и именно Иоанну Христос поручил заботу о Марии после его смерти. Также Иоанн Богослов известен как автор Евангелия, а также Апокалипсиса – единственной пророческой книги Нового Завета. Преставление Иоанна было чудесным. Он повелел одному из своих учеников закопать его живым, но через некоторое время выяснилось, что тела в могиле нет. Однако каждый год из могилы святого апостола выступал прах, обладавший целительной силой. В народе же 21 мая пекли пироги — не ели, но выносили за околицу и раздавали прохожим. Считалось дурным знаком не встретить прохожего, и в этом случае, чтобы не накликать беду, скармливали пирог птицам, произнося специальный заговор. Что касается погодных примет… Хороший и ясный день — грибов будет мало. И, напротив, дождь днём — к хорошему «урожаю» грибов.

Черемуха обильно цветет – мокрое лето будет.

Луна покрыта дымкой – скоро погода ухудшится.

Листья дуба распустились? Можно сеять теплолюбивые культуры, поскольку почва уже прогревается хорошо.

Небо вечером окрасилось в красный цвет? Погода в ближайшие дни будет хорошей. Если же небо красное утром – к дождю.

Облака 21 мая плывут по направлению вверх – будет ясный день, и наоборот.

Тучи в одну кучу сбиваются – к ненастью. Зажиточные хозяева в этот день пекли так называемые обетные пироги и угощали ими бедных соседей, а также путников и нищих. Старики специально для этого выходили на дорогу и молились Богу, чтобы он послал им доброго человека, с которым можно разделить кусок хлеба. Если по дороге в это время проходил какой-нибудь бедняк или иной странник, это считалось хорошим знаком и предвещало богатый урожай в будущем. Нужно было обязательно раздать все пироги и не возвращаться с ними в дом. Иначе, считали, что Бог гневается за какую-то провинность, и поэтому отказал в возможности совершить благое дело. Если разделить обетный пирог ни с кем не удавалось, его нужно было скормить птицам. Самому есть такую выпечку было нельзя. Именины сегодня отмечают: Адриан, Арсений, Зосима, Иван (Иоанн Богослов), Милий, Пимен. А ещё в этот день празднуют… День клубники со сливками (National Strawberry and Cream Day) — США

День официантов и официанток (National Waiters and Waitresses Day) — США

21 мая — День открытия — Остров Святой Елены

День борьбы с терроризмом (Anti-Terrorism Day) — Индия

День независимости — Черногория

21 мая — День работников культуры и искусства — Казахстан

Пировассия (огнехождение) — Греция

День работников финансовой системы — ПМР

День памяти жертв Кавказской войны — Абхазия

21 мая — День военно-морского флота — Чили

День патриотов и военных — Венгрия

Афро-колумбийский день — Колумбия

Именины у Арсения, Иоанна, Пимена, Адриана, Ивана

Иван Пшеничник

День Тихоокеанского флота

День музы и вдохновения

Международный день космоса

День полярника

21 мая — День защиты от безработицы

День обмена талисманами

День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, покровителя авторов, редакторов и издателей

21 мая — День военного переводчика

День инвентаризатора (День работника БТИ)

День официального принятия Ислама Волжской Булгарией в Татарстане

21 мая — Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development) О праздниках больше — здесь .