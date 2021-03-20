21 марта — Вербоносица. День весеннего равноденствия у славян

21 марта в народе ломали ветки вербы и развешивали в домах. Как символ чистоты и целомудрия, красоты и здоровья. Поэтому сутки и называли Вербоносица.
Это был день весеннего равноденствия, и в народе считали, что с этого момента начинается весна. Особенность 21 марта состоит в том, что день уже немного прибавился и по времени равен вечеру. Прилетали жаворонки, и по этому случаю хозяйки также выпекали печенья в виде таких птиц. «Жаворонками» 21 марта угощали детей, и считалось, что такие печенья на столе символизируют радость, благополучие и счастье.
К слову, даже если этот день не совпадал с Вербным воскресеньем, все равно ставили в воду пушистую веточку вербы. Существовал обычай собирать вербу 21 марта именно в лесу, и это должны были делать именно молодые девушки вместе со своими матерями. С вербой также было связано много интересных обрядом и примет.
Зачастую на 21 марта выпадал день весеннего равноденствия, так что считали — зима отступила совсем, уступив место тёплому периоду года. Встречали жаворонков. Пекли в честь события специальное угощение в виде этих птиц.
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Что касается погодных примет на 21 марта
- Птицы вьют гнезда с солнечной стороны — лето будет прохладным.
- Рано прилетели жаворонки — весна будет теплой.
- Снег 21 марта еще не сошел, а верба зацвела – к потеплению.
- Туман появился – к заморозкам.
- Быстро плывут по небу высокие облака – тепло наступит скоро.
- Солнечный день 21 марта — к теплому лету. На улице холодно и пасмурно? Лето будет таким же.
- Много воды вокруг – год будет урожайным.
А ещё наши предки были уверены:
- Если ветку вербы поставить на столе в доме, то она выгонит все трудности и скорби из дома, принесет счастье семье.
- 21 марта говорят: «Кого вербой хлещут, у того тело будет легким», то есть болезней не будет.
- Если размять вербу, положить ее на голову и накрыть платком, то можно избавиться от головной болей.
Церковь чествует Курскую икону Божьей Матери «Знамение»
По церковному календарю, 21 марта чествуют Курскую икону Божьей Матери «Знамение» — один из древнейших образов на Руси.
Во времена монголо-татарского нашествия в XIII веке, среди многих городов, разоренных Батыем, был и Курск, который опустел. Однажды в окрестностях города охотился один человек.
Заметив икону, лежавшую у корней дерева ликом к земле, он поднял ее и увидел, что она подобна новгородской иконе Знамение, через которую Божья Матерь не раз помогала России.
Праздник 21 марта посвящен воспоминанию о том, как в марте 1898 года в церкви рядом с Курской иконой заложили бомбу трое революционно-настроенных молодых людей. Взрыв произвел в храме разрушения, но образ остался невредим.
А ещё 21 марта празднуют…
- День абсолютно невероятных детей (Absolutely Incredible Kids Day)
- День прогульщика — Польша
- Праздник весны (Холи) — Индия
- Пурим — Израиль
- Праздник гармонии (Harmony Day) — Австралия
- День хрустящего тако (National Crunchy Taco Day) — США
- День посадки деревьев — Италия, Бельгия, Португалия, Лесото
- Праздник матери — Египет, Сирия, Иордания, Ливан, Палестина, ОАЭ
- День независимости — Намибия
- 21 марта — День молодёжи — Тунис
- Праздник ароматов (National Fragrance Day) — США
- День весны — Ирак • День прав человека — ЮАР
- День французского хлеба (National French Bread Day) — США
- Праздник этикета (National Common Courtesy Day) — США
- День одиноких родителей (National Single Parents Day) — США
- День заботливых компаний (Companies That Care Day) — США
- Праздник пограничника — Грузия
- День сельского хозяйства (National Agriculture Day) — США
- День учителя — Сирия
- Именины у Афанасия, Лазаря, Феодорита, Ивана, Владимира
- Вербоносица
- Всемирный день людей с синдромом Дауна (World Down Syndrome Day)
- Международный день леса (International Day of Forests)
- Всемирный день поэзии (World Poetry Day)
- День песен на крыше
- Международный день Навруз
- Международный день цвета (International Color Day)
- День штурманов
- Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации
- Международный день свободы образования (International Freedom in Education Day)
- Всемирный день древесины (World Wood Day)
- Международный день кукольника (International Day of Puppetry)
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