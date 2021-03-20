21 марта — Вербоносица. День весеннего равноденствия у славян

21 марта в народе ломали ветки вербы и развешивали в домах. Как символ чистоты и целомудрия, красоты и здоровья. Поэтому сутки и называли Вербоносица.

Это был день весеннего равноденствия, и в народе считали, что с этого момента начинается весна. Особенность 21 марта состоит в том, что день уже немного прибавился и по времени равен вечеру. Прилетали жаворонки, и по этому случаю хозяйки также выпекали печенья в виде таких птиц. «Жаворонками» 21 марта угощали детей, и считалось, что такие печенья на столе символизируют радость, благополучие и счастье.

К слову, даже если этот день не совпадал с Вербным воскресеньем, все равно ставили в воду пушистую веточку вербы. Существовал обычай собирать вербу 21 марта именно в лесу, и это должны были делать именно молодые девушки вместе со своими матерями. С вербой также было связано много интересных обрядом и примет.

Зачастую на 21 марта выпадал день весеннего равноденствия, так что считали — зима отступила совсем, уступив место тёплому периоду года. Встречали жаворонков. Пекли в честь события специальное угощение в виде этих птиц.

Что касается погодных примет на 21 марта

Птицы вьют гнезда с солнечной стороны — лето будет прохладным.

Рано прилетели жаворонки — весна будет теплой.

Снег 21 марта еще не сошел, а верба зацвела – к потеплению.

Туман появился – к заморозкам.

Быстро плывут по небу высокие облака – тепло наступит скоро.

Солнечный день 21 марта — к теплому лету. На улице холодно и пасмурно? Лето будет таким же.

Много воды вокруг – год будет урожайным.

А ещё наши предки были уверены:

Если ветку вербы поставить на столе в доме, то она выгонит все трудности и скорби из дома, принесет счастье семье.

21 марта говорят: «Кого вербой хлещут, у того тело будет легким», то есть болезней не будет.

Если размять вербу, положить ее на голову и накрыть платком, то можно избавиться от головной болей.

Именины сегодня отмечают: Николай, Владимир, Афанасий, Ерма, Дион, Иван, Феодосий, Лазарь, Феодорит.

Церковь чествует Курскую икону Божьей Матери «Знамение» По церковному календарю, 21 марта чествуют Курскую икону Божьей Матери «Знамение» — один из древнейших образов на Руси. Во времена монголо-татарского нашествия в XIII веке, среди многих городов, разоренных Батыем, был и Курск, который опустел. Однажды в окрестностях города охотился один человек. Заметив икону, лежавшую у корней дерева ликом к земле, он поднял ее и увидел, что она подобна новгородской иконе Знамение, через которую Божья Матерь не раз помогала России. Праздник 21 марта посвящен воспоминанию о том, как в марте 1898 года в церкви рядом с Курской иконой заложили бомбу трое революционно-настроенных молодых людей. Взрыв произвел в храме разрушения, но образ остался невредим. А ещё 21 марта празднуют… День абсолютно невероятных детей (Absolutely Incredible Kids Day)

День прогульщика — Польша

Праздник весны (Холи) — Индия

Пурим — Израиль

Праздник гармонии (Harmony Day) — Австралия

День хрустящего тако (National Crunchy Taco Day) — США

День посадки деревьев — Италия, Бельгия, Португалия, Лесото

Праздник матери — Египет, Сирия, Иордания, Ливан, Палестина, ОАЭ

День независимости — Намибия

21 марта — День молодёжи — Тунис

Праздник ароматов (National Fragrance Day) — США

День весны — Ирак • День прав человека — ЮАР

День французского хлеба (National French Bread Day) — США

Праздник этикета (National Common Courtesy Day) — США

День одиноких родителей (National Single Parents Day) — США

День заботливых компаний (Companies That Care Day) — США

Праздник пограничника — Грузия

День сельского хозяйства (National Agriculture Day) — США

День учителя — Сирия

Именины у Афанасия, Лазаря, Феодорита, Ивана, Владимира

Вербоносица

Всемирный день людей с синдромом Дауна (World Down Syndrome Day)

Международный день леса (International Day of Forests)

Всемирный день поэзии (World Poetry Day)

День песен на крыше

Международный день Навруз

Международный день цвета (International Color Day)

День штурманов

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации

Международный день свободы образования (International Freedom in Education Day)

Всемирный день древесины (World Wood Day)

Международный день кукольника (International Day of Puppetry) О праздниках больше — здесь .