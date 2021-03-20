Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | 21 марта — Вербоносица. День весеннего равноденствия у славян

crimeapress_news

реклама в крыму
21 марта — Вербоносица. День весеннего равноденствия у славян
фото: margarita_kochneva, pixabay.com

21 марта — Вербоносица. День весеннего равноденствия у славян

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:23 20.03.2021

21 марта в народе ломали ветки вербы и развешивали в домах. Как символ чистоты и целомудрия, красоты и здоровья. Поэтому сутки и называли Вербоносица.

Это был день весеннего равноденствия, и в народе считали, что с этого момента начинается весна. Особенность 21 марта состоит в том, что день уже немного прибавился и по времени равен вечеру. Прилетали жаворонки, и по этому случаю хозяйки также выпекали печенья в виде таких птиц. «Жаворонками» 21 марта угощали детей, и считалось, что такие печенья на столе символизируют радость, благополучие и счастье.

К слову, даже если этот день не совпадал с Вербным воскресеньем, все равно ставили в воду пушистую веточку вербы. Существовал обычай собирать вербу 21 марта именно в лесу, и это должны были делать именно молодые девушки вместе со своими матерями. С вербой также было связано много интересных обрядом и примет.

Зачастую на 21 марта выпадал день весеннего равноденствия, так что считали — зима отступила совсем, уступив место тёплому периоду года. Встречали жаворонков. Пекли в честь события специальное угощение в виде этих птиц.

Что касается погодных примет на 21 марта

  • Птицы вьют гнезда с солнечной стороны — лето будет прохладным.
  • Рано прилетели жаворонки — весна будет теплой.
  • Снег 21 марта еще не сошел, а верба зацвела – к потеплению.
  • Туман появился – к заморозкам.
  • Быстро плывут по небу высокие облака – тепло наступит скоро.
  • Солнечный день 21 марта — к теплому лету. На улице холодно и пасмурно? Лето будет таким же.
  • Много воды вокруг – год будет урожайным.

А ещё наши предки были уверены:

  • Если ветку вербы поставить на столе в доме, то она выгонит все трудности и скорби из дома, принесет счастье семье.
  • 21 марта говорят: «Кого вербой хлещут, у того тело будет легким», то есть болезней не будет.
  • Если размять вербу, положить ее на голову и накрыть платком, то можно избавиться от головной болей.
Именины сегодня отмечают: Николай, Владимир, Афанасий, Ерма, Дион, Иван, Феодосий, Лазарь, Феодорит.

Церковь чествует Курскую икону Божьей Матери «Знамение»

21 мартаПо церковному календарю, 21 марта чествуют Курскую икону Божьей Матери «Знамение» — один из древнейших образов на Руси.

Во времена монголо-татарского нашествия в XIII веке, среди многих городов, разоренных Батыем, был и Курск, который опустел. Однажды в окрестностях города охотился один человек.

Заметив икону, лежавшую у корней дерева ликом к земле, он поднял ее и увидел, что она подобна новгородской иконе Знамение, через которую Божья Матерь не раз помогала России.

Праздник 21 марта посвящен воспоминанию о том, как в марте 1898 года в церкви рядом с Курской иконой заложили бомбу трое революционно-настроенных молодых людей. Взрыв произвел в храме разрушения, но образ остался невредим.

А ещё 21 марта празднуют…

  • День абсолютно невероятных детей (Absolutely Incredible Kids Day)
  • День прогульщика — Польша
  • Праздник весны (Холи) — Индия
  • Пурим — Израиль
  • Праздник гармонии (Harmony Day) — Австралия
  • День хрустящего тако (National Crunchy Taco Day) — США
  • День посадки деревьев — Италия, Бельгия, Португалия, Лесото
  • Праздник матери — Египет, Сирия, Иордания, Ливан, Палестина, ОАЭ
  • День независимости — Намибия
  • 21 марта — День молодёжи — Тунис
  • Праздник ароматов (National Fragrance Day) — США
  • День весны — Ирак • День прав человека — ЮАР
  • День французского хлеба (National French Bread Day) — США
  • Праздник этикета (National Common Courtesy Day) — США
  • День одиноких родителей (National Single Parents Day) — США
  • День заботливых компаний (Companies That Care Day) — США
  • Праздник пограничника — Грузия
  • День сельского хозяйства (National Agriculture Day) — США
  • День учителя — Сирия
  • Именины у Афанасия, Лазаря, Феодорита, Ивана, Владимира
  • Вербоносица
  • Всемирный день людей с синдромом Дауна (World Down Syndrome Day)
  • Международный день леса (International Day of Forests)
  • Всемирный день поэзии (World Poetry Day)
  • День песен на крыше
  • Международный день Навруз
  • Международный день цвета (International Color Day)
  • День штурманов
  • Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации
  • Международный день свободы образования (International Freedom in Education Day)
  • Всемирный день древесины (World Wood Day)
  • Международный день кукольника (International Day of Puppetry)

О праздниках больше — здесь.

21 марта — Вербоносица. День весеннего равноденствия у славян

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.