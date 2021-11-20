21 ноября – день Архангела Михаила. Михайловские оттепели

21 ноября – В народе примечали, что в эти дни устанавливалась достаточно тёплая погода. Поэтому их именовали — Михайловскими оттепелями. Вот только расслабляться не стоит! После дня Михаила морозы, как правило, идут на усиление.

21 ноября крестьяне, получив деньги за проданные товары, выплачивали зарплату работникам. Хозяйки обычно накрывали богатые столы. Проводились гулянья, пиры. На Михаила принято было угощаться домашним пивом, медом, пирогами из свежей муки, жареным мясом. Часто празднования затягивались вплоть до Филипповского поста.

Церковь отмечает праздник – собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

Сам праздник был установлен в результате проведения Лаодикийского собора в IV веке. Сам выбор даты был связан с нумерологией. Так ноябрь является девятым месяцем от начала года, ведь ранее Новый год отмечался в марте. Он символизирует девять ангельских чинов. В праздничном песнопении, величании, перечисляются имена чинов ангельских: «Величаем вас, Архангели, Ангели, Начала, Власти, Престоли и Господствия, Силы и Херувими, страшная Серафими, славящих Господа». Восьмое число, согласно Юлианскому календарю, является указанием на день, в который должен был произойти Собор небесных сил во время Страшного суда Божия, который святые отцы называют «восьмым днем», когда «приидет Сын Человеческий в Славе Своей и вси святии Ангелы с Ним». Так как дороги в этот день обычно оттаивали, его также называли Михайловскими грязями.

Приметы дня 21 ноября

Появился утром 21 ноября иней – зима будет снежной.

Утренний туман предвещает оттепель.

Если человек родился 21 ноября, то он будет отличным лекарем.

В качестве оберега ему рекомендуется носить талисман с гранатом.

Рассвело 21 ноября раньше, чем обычно – ожидай стужу в ближайшее время.

Практически нет шишек на хвойных деревьях – это сулит теплую зиму без мороза.

Много желудей на дубе – зима, скорее всего, будет мягкой и теплой.

Мокрый снег 21 ноября – весна дождливой будет.

Иней появился на деревьях – жди снегопада в ближайшие дни.

Ясный день 21 ноября – примета, что будут трескучие морозы.

Услышать в этот день церковные колокола – к беде.

Попариться в бане – долго болеть не будешь.

Человек, родившийся 21 ноября, будет счастливым.

Если приснился хороший сон, есть примета, что не следует никому его рассказывать, иначе он не сбудется

Если поставить мисочку каши Домовому, то он не будет досаждать хозяевам. А если еще и угостить пивом, то добрый дух всегда придет на помощь.

Именины сегодня отмечают: Марфа, Рафаил, Михаил, Гавриил.

А ещё 21 ноября празднуют…

День бухгалтера в России

День отказа от курения (No Smoking Day)

Всемирный день рыболовства (World Fisheries Day)

Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных

Всемирный день приветствия (World Hello Day)

День светящихся окошек

Всемирный день телевидения (World Television Day)

День работника налоговых органов РФ

Всемирный день философии (World Philosophy Day)

День без музыки (No Music Day)

Европейский день муковисцидоза (European Cystic Fibrosis Awareness Day)

Праздник молодого французского вина «Божоле нуво» (Beaujolais Nouveau Day) — Франция

День достоинства и свободы — Украина

День начинки (National Stuffing Day) — США

Праздник пряника (Gingerbread Cookie Day) — США

День здоровья в сельских поселениях (National Rural Health Day) — США

«Великий американский дымок» (Great American Smokeout) — США

День десантно-штурмовых войск — Украина

Праздник Девы Марии делла Салюте (Festa della Madonna della Salute) — Италия

День вооружённых сил — Греция

Праздник ложного признания (False Confession Day) — США

День общего договора о мире — Босния и Герцеговина

Национальный день (National Day) — Мьянма

День вооружённых сил — Бангладеш

Праздник социального работника — Польша

Именины у Гавриила, Михаила, Рафаила, Павла

Михайлов день (Михайловские грязи)

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