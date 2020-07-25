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Фото: pervo.ru

21 новый случай заражения коронавирусом за сутки. Оперативные данные по Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:11 25.07.2020

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 21 нового случая коронавирусной инфекции в Крыму:

За 24 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции. 8 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 11 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 – завозные из-за рубежа.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1077 случаев новой коронавирусной инфекции. 69 из них завозные из-за границы, 106 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 780 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 122 — при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1920 человек.

Выздоровевших за весь период – 820 человека.

21 новый случай заражения коронавирусом за сутки. Оперативные данные по Крыму

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