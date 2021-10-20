21 октября – день Трифона, День Пелагеи Ознобницы

21 октября – «Трифон шубу начинает чинить, а Пелагия рукавицы шить». В старину 21 октября также называли Ознобицей, потому что зима уже не просто маячит на горизонте, а вовсю прыть надвигается. А ещё этот день называли Трифон и Пелагея, Зима забирает, Парашка Зябушка, Ознобуха, Таисия, Пелагеи – Бабьи Затеи, Починки, Зябушка. Зимнюю одежду, чтобы холода не застали человека врасплох, приобретать, изготавливать или латать старались заранее.

В народе говорили: «Худо, коли зима врасплох застанет – шапкой с ног свалит». На Пелагею (Пелагию) и Трифона хозяева опускали на дно рек бочки с засоленными на зиму огурцами и капустой. Это было удачное изобретение русского народа: подо льдом температура воды никогда не опускалась ниже нуля градусов, поэтому продукты не портились, но и не замерзали. При необходимости во льду рубили полынью, доставали бочки на свет божий, и на крестьянском столе среди зимы появлялись вкуснейшие разносолы.

Также в этот день по обыкновению начинали готовить новые поля — рубили и выжигали лес.

Церковь 21 октября почитает память святого Трифона и Пелагеи

Трифон жил в XVI веке на территории одного из сел Архангельской губернии. С детства он ощущал потребность служить Богу в качестве инока, и еще больше укрепился в своих намерениях после того, как услышал в храме слова о том, что иноки становятся Божьими избранниками. Трифон решает стать иноком и тайно покидает отчий дом, направившись в Пермскую губернию. Там он поселился на территории Пыскорского монастыря и принял постриг.

Трифон в течение своей жизни настолько усердно молился и работал, что совершенно не жалел себя, а потому, однажды даже очень сильно заболел. Когда Трифон был при смерти, к нему явился святой Николай в сопровождении ангела, наделив его даром чудотврения. Слава о способностях Трифона распространилось по всему краю, а потому, он, чтобы не вызывать зависть в сердцах своих последователей, удалился в пустыню, а потом перешел реку Мулянку и построил монастырь на Вятке.

Приметы дня 21 октября:

Когда луна сегодня в кругах, то грядущее лето обещает быть сухим.

Если облака плыли низко – значит, скоро вдарят морозы.

Если мышки делают норки на теплой стороне – значит, зима будет суровой.

Именины сегодня отмечают: Елизавета, Мария, Надежда, Пелагея, Таисия, Татьяна, Петр, Виктор, Николай, Владимир.

А ещё 21 октября празднуют…

День яблока (Apple Day) — Великобритания

День «Назад в будущее» (Back to the Future Day) — США

Праздник медсестёр — Таиланд

21 октября – День «Проверьте свои лекарства» (National Check Your Meds Day) — США

День болтовни (Babbling Day) — США

Праздник полной луны — Лаос

День рептилий (National Reptile Day) — США

21 октября – День памяти жертв Второй мировой войны — Сербия

Праздник тыквенного чизкейка (National Pumpkin Cheesecake Day) — США

День домашних животных для ветеранов (National Pets for Veterans Day) — США

День вооружённых сил — Гондурас

21 октября – Праздник согласия — Маршалловы Острова

День святой Урсулы — Британские Виргинские острова

День государственного языка — Узбекистан

Праздник военно-морских сил — Египет

21 октября – День революции — Сомали

День памяти полицейских — Индия

Праздник Трафальгарского сражения (Trafalgar Day) — Великобритания

День заморских китайцев — Тайвань

День национальных героев (National Heroes Day) — Ямайка

21 октября – Праздник памяти президента Ндадайе — Бурунди

Фестиваль Сеньор-де-Лурен — Перу

Именины у Пелагеи, Таисии, Марии, Трифона, Надежды, Урсулы, Павла, Гилария, Татьяны, Николая, Дмитрия, Петра

Пелагея и Трифон

21 октября – Праздник разума (Celebration of the Mind Day)

День разноцветных зонтов

Собор Вятских святых

День дагестанской культуры и языков

Международный день начос (International Day of the Nacho) О праздниках больше — здесь .