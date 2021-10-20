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21 октября – день Трифона, День Пелагеи Ознобницы
фото: Jill Wellington (pexels.com)

21 октября – день Трифона, День Пелагеи Ознобницы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:58 20.10.2021

21 октября – «Трифон шубу начинает чинить, а Пелагия рукавицы шить». В старину 21 октября также называли Ознобицей, потому что зима уже не просто маячит на горизонте, а вовсю прыть надвигается. А ещё этот день называли Трифон и Пелагея, Зима забирает, Парашка Зябушка, Ознобуха, Таисия, Пелагеи – Бабьи Затеи, Починки, Зябушка. Зимнюю одежду, чтобы холода не застали человека врасплох, приобретать, изготавливать или латать старались заранее.

В народе говорили: «Худо, коли зима врасплох застанет – шапкой с ног свалит». На Пелагею (Пелагию) и Трифона хозяева опускали на дно рек бочки с засоленными на зиму огурцами и капустой. Это было удачное изобретение русского народа: подо льдом температура воды никогда не опускалась ниже нуля градусов, поэтому продукты не портились, но и не замерзали. При необходимости во льду рубили полынью, доставали бочки на свет божий, и на крестьянском столе среди зимы появлялись вкуснейшие разносолы.

Также в этот день по обыкновению начинали готовить новые поля — рубили и выжигали лес.

Церковь 21 октября почитает память святого Трифона и Пелагеи

21 октябряТрифон жил в XVI веке на территории одного из сел Архангельской губернии. С детства он ощущал потребность служить Богу в качестве инока, и еще больше укрепился в своих намерениях после того, как услышал в храме слова о том, что иноки становятся Божьими избранниками. Трифон решает стать иноком и тайно покидает отчий дом, направившись в Пермскую губернию. Там он поселился на территории Пыскорского монастыря и принял постриг.

Трифон в течение своей жизни настолько усердно молился и работал, что совершенно не жалел себя, а потому, однажды даже очень сильно заболел. Когда Трифон был при смерти, к нему явился святой Николай в сопровождении ангела, наделив его даром чудотврения. Слава о способностях Трифона распространилось по всему краю, а потому, он, чтобы не вызывать зависть в сердцах своих последователей, удалился в пустыню, а потом перешел реку Мулянку и построил монастырь на Вятке.

Приметы дня 21 октября:

  •  Когда луна сегодня в кругах, то грядущее лето обещает быть сухим.
  •  Если облака плыли низко – значит, скоро вдарят морозы.
  •  Если мышки делают норки на теплой стороне – значит, зима будет суровой.
Именины сегодня отмечают: Елизавета, Мария, Надежда, Пелагея, Таисия, Татьяна, Петр, Виктор, Николай, Владимир.

А ещё 21 октября празднуют…

  • День яблока (Apple Day) — Великобритания
  • День «Назад в будущее» (Back to the Future Day) — США
  • Праздник медсестёр — Таиланд
  • 21 октября – День «Проверьте свои лекарства» (National Check Your Meds Day) — США
  • День болтовни (Babbling Day) — США
  • Праздник полной луны — Лаос
  • День рептилий (National Reptile Day) — США
  • 21 октября – День памяти жертв Второй мировой войны — Сербия
  • Праздник тыквенного чизкейка (National Pumpkin Cheesecake Day) — США
  • День домашних животных для ветеранов (National Pets for Veterans Day) — США
  • День вооружённых сил — Гондурас
  • 21 октября – Праздник согласия — Маршалловы Острова
  • День святой Урсулы — Британские Виргинские острова
  • День государственного языка — Узбекистан
  • Праздник военно-морских сил — Египет
  • 21 октября – День революции — Сомали
  • День памяти полицейских — Индия
  • Праздник Трафальгарского сражения (Trafalgar Day) — Великобритания
  • День заморских китайцев — Тайвань
  • День национальных героев (National Heroes Day) — Ямайка
  • 21 октября – Праздник памяти президента Ндадайе — Бурунди
  • Фестиваль Сеньор-де-Лурен — Перу
  • Именины у Пелагеи, Таисии, Марии, Трифона, Надежды, Урсулы, Павла, Гилария, Татьяны, Николая, Дмитрия, Петра
  • Пелагея и Трифон
  • 21 октября – Праздник разума (Celebration of the Mind Day)
  • День разноцветных зонтов
  • Собор Вятских святых
  • День дагестанской культуры и языков
  • Международный день начос (International Day of the Nacho)

 О праздниках больше — здесь.

21 октября – день Трифона, День Пелагеи Ознобницы

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