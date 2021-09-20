21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы. Оспожинки

Этот праздник считали концом лета. Овсяным хлебом было принято встречать матушку осень: самая старшая женщина держала хлеб, а остальные пели песни и просили Богородицу «избавить душу от маеты и надсады, и освятить их житье-бытье». Потом хлеб разламывали на части и по кусочку раздавали присутствующим. Каждая женщина относила свой кусочек в хлев и по крошке скармливала скотине.

21 сентября — Рождение Пресвятой Богородицы, до принятия христианства в этот день почитали Ладу — покровительницу женского здоровья, рождения детей и семейного очага и ее дочь Лелю. На Руси в этот день отмечали праздник урожая, который ещё называли оспожинки или осенины. Праздновали его несколько дней, а то и целую неделю, всё зависело от того, насколько богатый получилось собрать урожай.

21 сентября — Праздник Рождества Богородицы христиане начали отмечать к V веку

Первые упоминания о нем мы читаем у Константинопольского патриарха Прокла (439-446 года) и в требнике (богослужебной книге) Папы Геласия (492-426 годы). Также о празднике пишут святители Иоанн Златоуст, Епифан и Августин. А в Палестине существует предание о том, что святая равноапостольная царица Елена построила в Иерусалиме храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Самые древние изображения событий Рождества Божией Матери мы встречаем к X-XI веках. Это иконы и фрески. Например, роспись грузинского храма VII века в Атени. Весь этот храм посвящен Богородице (празднику Успения Богородицы).

Ещё в этот день ходили к родникам и молились Пресвятой Деве, потому что в народном представлении Её рождение связывали с кристально чистой водой. Воду в родниках вначале освящали, а затем набирали и несли домой, чтобы по глоточку пить по утрам.

21 сентября — в народе этот праздник получил такие названия:

Госпожинки;

Малая Пречистая;

Аспожки;

Оспожин день;

Вторые Осенины;

Вторая встреча осени;

Спасов (Аспасов) день;

Пасеков день;

Луков день;

День луковой слезинки.

По традиции, к молодоженам в этот день приходили в гости родные. Молодой семье полагалось показать порядок на дворе и в доме, похвастаться добром, нажитым со дня бракосочетания, а также домашней утварью и новыми нарядами. Главными на столе были пиво и румяный каравай, символизирующий солнце и силы природы. Гости хвалили молодых супругов и давали им наставления.

Приметы на 21 сентября



Какой день, такая и осень будет. Если на растения ложится паутина, то в ближайшие дни погода будет теплой. Красное небо сулит ветер и дождь. На траве морозный иней – к дождю. Листья осины на землю «лицом» вверх падают – к холодной зиме. Чем больше на луке шелухи, тем суровее будет зима. Низко летят перелетные птицы – к похолоданию.

А ещё 21 сентября празднуют…

Рождество Пресвятой Богородицы

Всемирный день благодарности (World Gratitude Day)

Международный день мира (International Day of Peace)

День победы над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве

День поиска сказок

Всемирный день русского единения

День зарождения российской государственности

День без выбросов (Zero Emission Day)

Международная неделя слингоношения (International Babywearing Week)

Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера (World Alzheimer`s Day

День почитания пожилых людей — Япония

День независимости — Армения

Сегодня День посадки деревьев — Бразилия

День студента — Аргентина

Сегодня День печенья с орехом пекан (National Pecan Cookie Day) — США

День весны — Южная Америка

Сегодня День любви к пророку Мухаммеду — Пакистан

Международный фестиваль бананов (International Banana Festival) — США

День независимости — Белиз

Сегодня День волонтёра — Гана

День независимости — Мальта

День мини-гольфа (National Miniature Golf Day) — США

Сегодня День памяти Кваме Нкрумы, День основателя (Kwame Nkrumah Memorial Day) — Гана

День военного положения — Филиппины

Именины у Егора, Марии, Ивана, Георгия, Яна

Осенины (Малая Пречистая)

По материалам https://vsyamagik.ru