21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы. Оспожинки

21 сентября — Рождение Пресвятой Богородицы, до принятия христианства в этот день почитали Ладу — покровительницу женского здоровья, рождения детей и семейного очага и ее дочь Лелю. На Руси в этот день отмечали праздник урожая, который ещё называли оспожинки или осенины. Праздновали его несколько дней, а то и целую неделю, всё зависело от того, насколько богатый получилось собрать урожай.
Этот праздник считали концом лета. Овсяным хлебом было принято встречать матушку осень: самая старшая женщина держала хлеб, а остальные пели песни и просили Богородицу «избавить душу от маеты и надсады, и освятить их житье-бытье». Потом хлеб разламывали на части и по кусочку раздавали присутствующим. Каждая женщина относила свой кусочек в хлев и по крошке скармливала скотине.
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21 сентября — Праздник Рождества Богородицы христиане начали отмечать к V веку
Первые упоминания о нем мы читаем у Константинопольского патриарха Прокла (439-446 года) и в требнике (богослужебной книге) Папы Геласия (492-426 годы). Также о празднике пишут святители Иоанн Златоуст, Епифан и Августин. А в Палестине существует предание о том, что святая равноапостольная царица Елена построила в Иерусалиме храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
Самые древние изображения событий Рождества Божией Матери мы встречаем к X-XI веках. Это иконы и фрески. Например, роспись грузинского храма VII века в Атени. Весь этот храм посвящен Богородице (празднику Успения Богородицы).
Ещё в этот день ходили к родникам и молились Пресвятой Деве, потому что в народном представлении Её рождение связывали с кристально чистой водой. Воду в родниках вначале освящали, а затем набирали и несли домой, чтобы по глоточку пить по утрам.
21 сентября — в народе этот праздник получил такие названия:
- Госпожинки;
- Малая Пречистая;
- Аспожки;
- Оспожин день;
- Вторые Осенины;
- Вторая встреча осени;
- Спасов (Аспасов) день;
- Пасеков день;
- Луков день;
- День луковой слезинки.
По традиции, к молодоженам в этот день приходили в гости родные. Молодой семье полагалось показать порядок на дворе и в доме, похвастаться добром, нажитым со дня бракосочетания, а также домашней утварью и новыми нарядами. Главными на столе были пиво и румяный каравай, символизирующий солнце и силы природы. Гости хвалили молодых супругов и давали им наставления.
Приметы на 21 сентября
- Какой день, такая и осень будет.
- Если на растения ложится паутина, то в ближайшие дни погода будет теплой.
- Красное небо сулит ветер и дождь.
- На траве морозный иней – к дождю.
- Листья осины на землю «лицом» вверх падают – к холодной зиме.
- Чем больше на луке шелухи, тем суровее будет зима.
- Низко летят перелетные птицы – к похолоданию.
А ещё 21 сентября празднуют…
- Рождество Пресвятой Богородицы
- Всемирный день благодарности (World Gratitude Day)
- Международный день мира (International Day of Peace)
- День победы над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве
- День поиска сказок
- Всемирный день русского единения
- День зарождения российской государственности
- День без выбросов (Zero Emission Day)
- Международная неделя слингоношения (International Babywearing Week)
- Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера (World Alzheimer`s Day
- День почитания пожилых людей — Япония
- День независимости — Армения
- Сегодня День посадки деревьев — Бразилия
- День студента — Аргентина
- Сегодня День печенья с орехом пекан (National Pecan Cookie Day) — США
- День весны — Южная Америка
- Сегодня День любви к пророку Мухаммеду — Пакистан
- Международный фестиваль бананов (International Banana Festival) — США
- День независимости — Белиз
- Сегодня День волонтёра — Гана
- День независимости — Мальта
- День мини-гольфа (National Miniature Golf Day) — США
- Сегодня День памяти Кваме Нкрумы, День основателя (Kwame Nkrumah Memorial Day) — Гана
- День военного положения — Филиппины
- Именины у Егора, Марии, Ивана, Георгия, Яна
- Осенины (Малая Пречистая)
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