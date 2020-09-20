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21 сентября

21 сентября – Сегодня Рождество Пресвятой Богородицы. Оспожинки

Опубликовал: Admin в Жизнь в Крыму 22:01 20.09.2020

21 сентября

21 сентября — Рождение Пресвятой Богородицы, до принятия христианства в этот день почитали Ладу — покровительницу женского здоровья, рождения детей и семейного очага и ее дочь Лелю. На Руси в этот день отмечали праздник урожая, который ещё называли оспожинки или осенины. Праздновали его несколько дней, а то и целую неделю, всё зависело от того, насколько богатый получилось собрать урожай.

Этот праздник считали концом лета. Овсяным хлебом было принято встречать матушку осень: самая старшая женщина держала хлеб, а остальные пели песни и просили Богородицу «избавить душу от маеты и надсады, и освятить их житье-бытье». Потом хлеб разламывали на части и по кусочку раздавали присутствующим. Каждая женщина относила свой кусочек в хлев и по крошке скармливала скотине.

21 сентября — Праздник Рождества Богородицы христиане начали отмечать к V веку

21 сентября

Первые упоминания о нем мы читаем у Константинопольского патриарха Прокла (439-446 года) и в требнике (богослужебной книге) Папы Геласия (492-426 годы). Также о празднике пишут святители Иоанн Златоуст, Епифан и Августин. А в Палестине существует предание о том, что святая равноапостольная царица Елена построила в Иерусалиме храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Самые древние изображения событий Рождества Божией Матери мы встречаем к X-XI веках. Это иконы и фрески. Например, роспись грузинского храма VII века в Атени. Весь этот храм посвящен Богородице (празднику Успения Богородицы).

Ещё в этот день ходили к родникам и молились Пресвятой Деве, потому что в народном представлении Её рождение связывали с кристально чистой водой. Воду в родниках вначале освящали, а затем набирали и несли домой, чтобы по глоточку пить по утрам.

21 сентября — В народе этот праздник получил такие названия:

  • Госпожинки;
  • Малая Пречистая;
  • Аспожки;
  • Оспожин день;
  • Вторые Осенины;
  • Вторая встреча осени;
  • Спасов (Аспасов) день;
  • Пасеков день;
  • Луков день;
  • День луковой слезинки.

По традиции, к молодоженам в этот день приходили в гости родные. Молодой семье полагалось показать порядок на дворе и в доме, похвастаться добром, нажитым со дня бракосочетания, а также домашней утварью и новыми нарядами. Главными на столе были пиво и румяный каравай, символизирующий солнце и силы природы. Гости хвалили молодых супругов и давали им наставления.

Приметы дня:

  1. Какой день, такая и осень будет.
  2. Если на растения ложится паутина, то в ближайшие дни погода будет теплой.
  3. Красное небо сулит ветер и дождь.
  4. На траве морозный иней – к дождю.
  5. Листья осины на землю «лицом» вверх падают – к холодной зиме.
  6. Чем больше на луке шелухи, тем суровее будет зима.
  7. Низко летят перелетные птицы – к похолоданию.

А ещё в этот день, 21 сентября празднуют:

  • Рождество Пресвятой Богородицы
  • Всемирный день благодарности (World Gratitude Day)
  • Международный день мира (International Day of Peace)
  • День победы над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве
  • День поиска сказок
  • Всемирный день русского единения
  • День зарождения российской государственности
  • День без выбросов (Zero Emission Day)
  • Международная неделя слингоношения (International Babywearing Week)
  • Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера (World Alzheimer`s Day
  • День почитания пожилых людей — Япония
  • День независимости — Армения
  • Сегодня День посадки деревьев — Бразилия
  • День студента — Аргентина
  • Сегодня День печенья с орехом пекан (National Pecan Cookie Day) — США
  • День весны — Южная Америка
  • Сегодня День любви к пророку Мухаммеду — Пакистан
  • Международный фестиваль бананов (International Banana Festival) — США
  • День независимости — Белиз
  • Сегодня День волонтёра — Гана
  • День независимости — Мальта
  • День мини-гольфа (National Miniature Golf Day) — США
  • Сегодня День памяти Кваме Нкрумы, День основателя (Kwame Nkrumah Memorial Day) — Гана
  • День военного положения — Филиппины
  • Именины у Егора, Марии, Ивана, Георгия, Яна
  • Осенины (Малая Пречистая)

По материалам: Какой сегодня праздник

21 сентября – Сегодня Рождество Пресвятой Богородицы. Оспожинки

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