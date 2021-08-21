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22 августа – день Матвея (Матфия). Предвестник грядущей осени
фото: pxhere.com

22 августа – день Матвея (Матфия). Предвестник грядущей осени

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:09 21.08.2021

22 августа – День Матвея — ещё один предвестник грядущей осени. Воздух постепенно остывает, Солнце «укладывается спать» всё раньше. Да и погода 22 августа, как правило, не радует хорошим настроением — и дождь идёт, и ветер рвёт.

С Матфеевым днем связан один старинный обряд. Еще до рассвета хозяйки выносили на улицу кувшины с молоком и оставляли их до исчезновения утренней росы. Считалось, что после этого коровы будут лучше доиться. Но самих коров на пастбище не выгоняли – верили, что в этот день из-под земли выползает мифический Змей и высасывает молоко у животных.

Садовники же в этот день собирали сливы, а огородники рвали спелые помидоры. Кроме того, продолжался сбор яблок, а молодежь ходила в лес за брусникой и опятами.

22 августа — Церковь почитает память святого Матфия

– одного из учеников Иисуса, который стал одним из 12 апостолов после Иуды Искариота.

В книге Деяния Апостолов имя Матфия упоминается всего один раз. О нем говорится, когда Петр предлагает апостолам выбрать ученика, который займет место Иуды, предавшего Иисуса и покончившего жизнь самоубийством. Тогда выбор стоял между Матфием и Варсавой. В результате жребия 12-ым апостолом стал Матфий. Другие сведения о жизни Матфия можно получить из более поздних источников.

Так, например, в книге Димитрия Ростовского говорится, что Матфий был рожден в Вифлееме и под руководством Симеона Богоприимца обучался Закону Божию. Он был одним из 70-ти самых лучших учеников Иисуса и позже вместе с 12-тью апостолами стал свидетелем сошествия Святого Духа. Далее проповедовал в Иудее и Иерусалиме. Пишется, что Матфий обладал чудодейственными способностями – помогал больным и изгонял бесов из людей. Много раз его жизни угрожала опасность, но он постоянно ее избегал.

Однако однажды беда не обошла Матфия стороной. Известно, что члены синедриона все-таки схватили Матфия и обвинили его в распространении христианства. Доподлинно неизвестно, каким образом умер Матфий. По одним сведениям, он был распят на кресте. Также имеется информация о том, что его побили камнями.

22 августа — приметы дня:

  • Доить корову в этот день надо в одиночестве, опасаясь дурного глаза. После дойки ведро нельзя ставить на стул или на стол, иначе у Буренки молоко пропадет. Также доярке не стоит говорить, сколько молока она с утра надоила – к болезни коровы.
  • Сурки громко свистят – тепло продлится до середины осени.
  • Ночь ясная, а росы нет – к дождю на следующее утро.
  • Много росы – к жаркому дню.
  • Дождь идет – до конца августа простоит ненастье.
  • Молодой месяц хорошо виден на небе – до конца месяца будет жарко.
  • Ненастный день – к неурожаю на следующий год.
  • Сильный южный ветер – зимой будет много снега.
  • Овес поспел к Матфееву дню – к урожаю орехов.
  • Сильный ветер – к суровой, морозной зиме.
  • Стельная корова ложится головой на полдень – отелится днем. Если на полночь – вечером или ночью.
  • Тихая, спокойная погода – к тихой осени и поздней зиме.

Именины сегодня отмечают: Леонтий, Макар, Петр, Григорий, Яков, Иван, Антон, Самуил, Дмитрий, Юлиан.

А ещё 22 августа празднуют…

  • День сыновей
  • Праздник иконы Божией Матери «Скоропослушница»
  • Сегодня День психолога
  • День отогревания в кофейнях
  • День канифольщиков
  • Сегодня День словарей и энциклопедий
  • День приёмной семьи в Ульяновской области
  • День бабушек и дедушек — Сингапур
  • Сегодня День «Поехали кататься!» (Go For A Ride Day) — США
  • День учителя — Коста-Рика
  • День клюквенной закуски (National Cranberry Relish Day) — США
  • Сегодня День памяти Джона Кеннеди (Day of Remembrance for President John F. Kennedy) — США
  • День посадки деревьев — Виргинские острова
  • День независимости — Ливан
  • Сегодня День вторжения — Гвинея
  • День банковского работника — Армения
  • День работника прокуратуры — Кыргызстан
  • Сегодня День албанского алфавита — Албания
  • Праздник святой Сесилии (Fiesta de Santa Cecilia) — Мексика
  • День работников юстиции — Азербайджан
  • День хороших супружеских пар — Япония
  • Именины у Александра, Виктора, Ильи, Матроны, Порфирия, Цецилии, Антона, Ильи, Константина, Ивана
  • Матрёны зимние (Зимний день)

О праздниках больше — здесь.

22 августа – день Матвея (Матфия). Предвестник грядущей осени

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