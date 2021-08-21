22 августа – день Матвея (Матфия). Предвестник грядущей осени

22 августа – День Матвея — ещё один предвестник грядущей осени. Воздух постепенно остывает, Солнце «укладывается спать» всё раньше. Да и погода 22 августа, как правило, не радует хорошим настроением — и дождь идёт, и ветер рвёт.
С Матфеевым днем связан один старинный обряд. Еще до рассвета хозяйки выносили на улицу кувшины с молоком и оставляли их до исчезновения утренней росы. Считалось, что после этого коровы будут лучше доиться. Но самих коров на пастбище не выгоняли – верили, что в этот день из-под земли выползает мифический Змей и высасывает молоко у животных.
Садовники же в этот день собирали сливы, а огородники рвали спелые помидоры. Кроме того, продолжался сбор яблок, а молодежь ходила в лес за брусникой и опятами.
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22 августа — Церковь почитает память святого Матфия
– одного из учеников Иисуса, который стал одним из 12 апостолов после Иуды Искариота.
В книге Деяния Апостолов имя Матфия упоминается всего один раз. О нем говорится, когда Петр предлагает апостолам выбрать ученика, который займет место Иуды, предавшего Иисуса и покончившего жизнь самоубийством. Тогда выбор стоял между Матфием и Варсавой. В результате жребия 12-ым апостолом стал Матфий. Другие сведения о жизни Матфия можно получить из более поздних источников.
Так, например, в книге Димитрия Ростовского говорится, что Матфий был рожден в Вифлееме и под руководством Симеона Богоприимца обучался Закону Божию. Он был одним из 70-ти самых лучших учеников Иисуса и позже вместе с 12-тью апостолами стал свидетелем сошествия Святого Духа. Далее проповедовал в Иудее и Иерусалиме. Пишется, что Матфий обладал чудодейственными способностями – помогал больным и изгонял бесов из людей. Много раз его жизни угрожала опасность, но он постоянно ее избегал.
Однако однажды беда не обошла Матфия стороной. Известно, что члены синедриона все-таки схватили Матфия и обвинили его в распространении христианства. Доподлинно неизвестно, каким образом умер Матфий. По одним сведениям, он был распят на кресте. Также имеется информация о том, что его побили камнями.
22 августа — приметы дня:
- Доить корову в этот день надо в одиночестве, опасаясь дурного глаза. После дойки ведро нельзя ставить на стул или на стол, иначе у Буренки молоко пропадет. Также доярке не стоит говорить, сколько молока она с утра надоила – к болезни коровы.
- Сурки громко свистят – тепло продлится до середины осени.
- Ночь ясная, а росы нет – к дождю на следующее утро.
- Много росы – к жаркому дню.
- Дождь идет – до конца августа простоит ненастье.
- Молодой месяц хорошо виден на небе – до конца месяца будет жарко.
- Ненастный день – к неурожаю на следующий год.
- Сильный южный ветер – зимой будет много снега.
- Овес поспел к Матфееву дню – к урожаю орехов.
- Сильный ветер – к суровой, морозной зиме.
- Стельная корова ложится головой на полдень – отелится днем. Если на полночь – вечером или ночью.
- Тихая, спокойная погода – к тихой осени и поздней зиме.
Именины сегодня отмечают: Леонтий, Макар, Петр, Григорий, Яков, Иван, Антон, Самуил, Дмитрий, Юлиан.
А ещё 22 августа празднуют…
- День сыновей
- Праздник иконы Божией Матери «Скоропослушница»
- Сегодня День психолога
- День отогревания в кофейнях
- День канифольщиков
- Сегодня День словарей и энциклопедий
- День приёмной семьи в Ульяновской области
- День бабушек и дедушек — Сингапур
- Сегодня День «Поехали кататься!» (Go For A Ride Day) — США
- День учителя — Коста-Рика
- День клюквенной закуски (National Cranberry Relish Day) — США
- Сегодня День памяти Джона Кеннеди (Day of Remembrance for President John F. Kennedy) — США
- День посадки деревьев — Виргинские острова
- День независимости — Ливан
- Сегодня День вторжения — Гвинея
- День банковского работника — Армения
- День работника прокуратуры — Кыргызстан
- Сегодня День албанского алфавита — Албания
- Праздник святой Сесилии (Fiesta de Santa Cecilia) — Мексика
- День работников юстиции — Азербайджан
- День хороших супружеских пар — Япония
- Именины у Александра, Виктора, Ильи, Матроны, Порфирия, Цецилии, Антона, Ильи, Константина, Ивана
- Матрёны зимние (Зимний день)
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