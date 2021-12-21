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22 декабря – день Анны Зимней. Битва сил Тьмы и Света. А ещё - Солнце на лето повернуло
фото: pxhere.com

22 декабря – день Анны Зимней. Битва сил Тьмы и Света. А ещё — Солнце на лето повернуло

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:24 21.12.2021

22 декабря – Ещё этот день в народе именовали — Анна, Анна темная, Анна зимняя, Анна бездетных, день Стефана и Анны Зимней, День зимнего Солнцеворота.

Если на Варвару и Николу еще имелись сомнения в надежности дорог, то сегодняшний день узаконивал окончательный переход на зимний транспорт. Это самый короткий день в году, а значит, предстояла и самая длинная ночь. Теперь солнце поворачивает на лето, а зима – на мороз.

А ещё на Руси считали, что 22 декабря – это время страшной битвы между силами Тьмы и Света. Наши предки обращались к языческому Красну Солнышку, прославляя его. Такие празднества длились 12 дней. По народным поверьям в это время умирающее Солнце перерождалось в новое, могущественное и крепнущее день ото дня. Подражая светилу, крестьяне гасили пламя в очагах, а потом добывали новый «живой огонь».

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Церковь почитает память святой Анны

22 декабряОна также известна как мать Богородицы. Анна вместе со своим мужем Иоакимом достаточно долго не могли зачать ребенка. В один из праздников, когда израильтяне приносили в Иерусалимский храм дары Богу, первосвященник, полагая, что бездетный Иоаким не имел благословения Божия, отказался принять их от него. Святой Иоаким был глубоко огорчен. Он обратился к родословной двенадцати колен израильских и удостоверился, что все праведные мужи имели потомство, включая столетнего Авраама. Не возвращаясь домой, святой Иоаким ушел в пустыню и провел там сорок дней в строгом посте и молитве, призывая на себя милосердие Божие и омывая горькими слезами свое бесчестие.

И когда они уже и вовсе отчаялись, поскольку находились в преклонном возрасте, им явился ангел, возвестивший о том, что совсем скоро они станут родителями. Благодарные Анна и Иоаким решили, что впоследствии отдадут свою дочь в храм для служения Богу. Действительно, через 9 месяцев после того, как ангел объявил Иоакиму и Анне эту новость, у них родилась дочь, которую они назвали Марией.

Приметы дня 22 декабря

  • Хорошая погода – 31 января тоже будет солнечно.
  • Иней на деревьях – будет пасмурно под Новый год.
  • Если человек родился 22 декабря, то в качестве талисмана ему следует носить агат или малахит.
  • Беременным женщинам запрещено разжигать огонь или выполнять любую работу – это может навредить будущему ребенку.
  • Обильный иней на деревьях – будет хороший урожай.
  • Если снег на день Анны Зимней лежит вплотную к изгороди, то будет плохое лето.
  • Просветы сулят богатый урожай.
  • Ясная погода – в Новый год тоже солнце выглянет.
  • Беременным женщинам в день Анны следует непременно поститься, а в другие дни делать это необязательно.
  • Также нельзя было встречаться с больными людьми или теми, кто имеет какие-либо увечья – ребенок родится нездоровым.
  • Беременным нельзя разжигать огонь и вообще выполнять какую-либо работу.
  • Беременным женщинам 22 декабря нельзя переступать острые предметы и упряжь, иначе ребенок родится больным, или в процессе родов возникнут сложности.
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Именины сегодня отмечают: Василий, Степан, Владимир, Александр, Анна.

А ещё 22 декабря празднуют…

  • Всемирный день без автомобиля (World Day Without Car)
  • Праздник хоббита (Hobbit Day)
  • День защиты слонов (Elephant Appreciation Day)
  • День раскрашивания серости
  •  сети (OneWebDay)
  • Всемирный день носорогов (World Rhino Day)
  • Балтийский день единства
  • Всемирный день поддержки пациентов с хроническим миелоидным лейкозом (World Chronic Myeloid Leukemia Day)
  • День предпринимателя в Якутии
  • День памяти праведных Богоотец Иоакима и Анны
  • Праздник машиностроителя — Украина
  • День партизанской славы — Украина
  • День бизнес-леди (American Business Women`s Day) — США
  • Праздник долгожителей (National Centenarian`s Day) — США
  • День независимости — Болгария
  • День сопротивления — Эстония
  • Праздник учителя — Уругвай
  • День независимости — Мали
  • День мороженого в рожке (Ice Cream Cone Day) — США
  • Праздник одиноких (National Singles Day) — США
  • День белого шоколада (National White Chocolate Day) — США
  • Праздник рождения принцессы Марты Луизы — Норвегия
  • День посадки деревьев — Барбадос
  • Именины у Анны, Иосифа, Никиты, Феодосия, Харитона
  • Поднесеньев день (Аким и Анна)

О праздниках больше — здесь.

22 декабря – день Анны Зимней. Битва сил Тьмы и Света. А ещё - Солнце на лето повернуло

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