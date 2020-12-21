22 декабря – день Анны Зимней. Битва сил Тьмы и Света

22 декабря в народе также именовали — Анна, Анна темная, Анна зимняя, Анна бездетных, день Стефана и Анны Зимней, День зимнего Солнцеворота.

Если на Варвару и Николу еще имелись сомнения в надежности дорог, то сегодняшний день узаконивал окончательный переход на зимний транспорт. Это самый короткий день в году, а значит, предстояла и самая длинная ночь. Теперь солнце поворачивает на лето, а зима – на мороз.

А ещё на Руси считали, что 22 декабря – это время страшной битвы между силами Тьмы и Света. Наши предки обращались к языческому Красну Солнышку, прославляя его. Такие празднества длились 12 дней. По народным поверьям в это время умирающее Солнце перерождалось в новое, могущественное и крепнущее день ото дня. Подражая светилу, крестьяне гасили пламя в очагах, а потом добывали новый «живой огонь».

Церковь же нынче почитает память святой Анны

Она также известна как мать Богородицы. Анна вместе со своим мужем Иоакимом достаточно долго не могли зачать ребенка. В один из праздников, когда израильтяне приносили в Иерусалимский храм дары Богу, первосвященник, полагая, что бездетный Иоаким не имел благословения Божия, отказался принять их от него. Святой Иоаким был глубоко огорчен. Он обратился к родословной двенадцати колен израильских и удостоверился, что все праведные мужи имели потомство, включая столетнего Авраама. Не возвращаясь домой, святой Иоаким ушел в пустыню и провел там сорок дней в строгом посте и молитве, призывая на себя милосердие Божие и омывая горькими слезами свое бесчестие.

И когда они уже и вовсе отчаялись, поскольку находились в преклонном возрасте, им явился ангел, возвестивший о том, что совсем скоро они станут родителями. Благодарные Анна и Иоаким решили, что впоследствии отдадут свою дочь в храм для служения Богу. Действительно, через 9 месяцев после того, как ангел объявил Иоакиму и Анне эту новость, у них родилась дочь, которую они назвали Марией.

Приметы дня 22 декабря:

Хорошая погода – 31 января тоже будет солнечно.

Иней на деревьях – будет пасмурно под Новый год.

Если человек родился 22 декабря, то в качестве талисмана ему следует носить агат или малахит.

Беременным женщинам запрещено разжигать огонь или выполнять любую работу – это может навредить будущему ребенку.

Обильный иней на деревьях – будет хороший урожай.

Если снег на день Анны Зимней лежит вплотную к изгороди, то будет плохое лето.

Просветы сулят богатый урожай.

Ясная погода – в Новый год тоже солнце выглянет.

Беременным женщинам в день Анны следует непременно поститься, а в другие дни делать это необязательно.

Также нельзя было встречаться с больными людьми или теми, кто имеет какие-либо увечья – ребенок родится нездоровым.

Беременным нельзя разжигать огонь и вообще выполнять какую-либо работу.

Беременным женщинам 22 декабря нельзя переступать острые предметы и упряжь, иначе ребенок родится больным, или в процессе родов возникнут сложности.

Именины сегодня отмечают: Василий, Степан, Владимир, Александр, Анна.

А ещё 22 декабря празднуют:

Всемирный день без автомобиля (World Day Without Car)

Праздник хоббита (Hobbit Day)

День защиты слонов (Elephant Appreciation Day)

День раскрашивания серости

сети (OneWebDay)

Всемирный день носорогов (World Rhino Day)

Балтийский день единства

Всемирный день поддержки пациентов с хроническим миелоидным лейкозом (World Chronic Myeloid Leukemia Day)

День предпринимателя в Якутии

День памяти праведных Богоотец Иоакима и Анны

Праздник машиностроителя — Украина

День партизанской славы — Украина

День бизнес-леди (American Business Women`s Day) — США

Праздник долгожителей (National Centenarian`s Day) — США

День независимости — Болгария

День сопротивления — Эстония

Праздник учителя — Уругвай

День независимости — Мали

День мороженого в рожке (Ice Cream Cone Day) — США

Праздник одиноких (National Singles Day) — США

День белого шоколада (National White Chocolate Day) — США

Праздник рождения принцессы Марты Луизы — Норвегия

День посадки деревьев — Барбадос

Именины у Анны, Иосифа, Никиты, Феодосия, Харитона

Поднесеньев день (Аким и Анна)

По материалам: https://pogoda-crimea.ru

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