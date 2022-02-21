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22 февраля - День святого Панкратия. И кошке подарок преподнесите!
фото: vistawei (pixabay.com)

22 февраля — День святого Панкратия. И кошке подарок преподнесите!

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:52 21.02.2022

22 февраля чтим память затворника и аскета Панкратия Печерского, жившего в XIII веке. Легенда гласит, что своим домом он избрал пещеры, где в молитвах прожил всю жизнь.

В народе же считали, что сегодня тот самый февральский день, в который может случится чудо, и погода свой зимний характер вдруг сменит на весенний.  Говорили: «Панкрат воду прибавляет, март собирает». А ещё предки наши нынче плели лапти из лыка и льна. Готовились к весне. Причём делом этим занимались исключительно мужчины. И такой обувки доводилось делать много, ведь изнашивалась она быстро — по 2 пары в неделю у одного человека.

А ещё предки наши смотрели на этот день с опаской: с 22 февраля для крестьян наступала тяжёлая пора, потому что продуктовые запасы подходили к концу —  «У Панкрата в закромах небогато».

Погодные приметы дня сегодняшнего таковы:

  • Следующие 7 дней после 22 февраля холодные – март будет и теплым, и солнечным.
  • На деревьях снег налипает – жди скорого потепления.
  • Закат багряный – к снегопаду.
  • Беззвездная и темная ночь – скоро зима закончится.
  • Весь день оттепель – зима не уйдет еще очень долго.
  • Шумит лес – жди скорого тепла февраля очень холодно – больше морозов не будет.
  • Увидеть на ветке ели рябчика – к похолоданию.
  • Стекла в доме запотели – будет потепление.
  • Ветви деревьев гнутся под снегом – год будет урожайным.
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И! Все сны на Панкрата — вещие!!!

Именины 22 февраля отмечают: Марк, Иннокентий, Тихон, Геннадий, Василий, Иван, Никифор.

В Японии же сегодня празднуют День кошки! Всё, в принципе, просто: японцы считают, что коты да кошки, мяукая, издают звук «нян-нян-нян», что по-японски значит «два-два-два». И вот по чьей-то воле эту «кошачью фразу» привязали к схожей по числам дате — к 22 числу 2 месяца года. Так что не забудьте сегодня поздравить с праздником и угостить лакомством своих домашних котеек!


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