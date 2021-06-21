22 и 23 июня в Ялте – выходные дни. Устранение последствий стихийного бедствия продолжается

На этой неделе вторник и среда в Большой Ялте объявлены выходными днями. Об этом сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Принято решение объявить 22 и 23 июня нерабочими днями в Ялтинском регионе, — заявил Глава РК Сергей Аксёнов.

По его информации, в Керчи и Ялте продолжается ликвидация последствий стихийного бедствия.

В Керчи ситуация относительно стабилизировалась, вода практически полностью отошла, приступили к разборке завалов и подсчету размера компенсации для возмещения ущерба гражданам. Уже с завтрашнего дня начнутся соответствующие выплаты. Помимо выплат, которые уже были озвучены, также будем рассматривать каждый отдельный случай и проводить оценку нанесенного ущерба для понимания дополнительных объемов компенсации, — отметил Аксёнов.

Намного сложнее ситуация в Ялте.

На ряде улиц продолжает идти вода, однако на Парковом спуске в пгт Кореиз и на улице Кривошты ситуация приходит в относительную норму, в скором времени будем приступать к уборке завалов, — уточнил Глава Республики.

По его словам, с 23 июня, в город направляются сотрудники министерства строительства и архитектуры РК для определения приоритетности восстановления объектов инфраструктуры.

Благодарю Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который поручил Министру обороны Российской Федерации, Министру Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также Правительству Российской Федерации усилить меры по оказанию помощи на территории полуострова. Лично координирую работу всех задействованных служб и нахожусь на постоянной связи. Обращаюсь к крымчанам и гостям Республики, которые по причине паводковых наводнений оказались в сложной ситуации, – наш оперативный штаб работает круглосуточно. Также читаю и реагирую на обращения, которые приходят в личные сообщения в моих социальных сетях. Искренне благодарю всех, кто с пониманием относится к сложившейся ситуации. Кроме того, выражаю благодарность за помощь и поддержку всем гражданам, которые не остались безучастными в это время. Уверен, что общими усилиями последствия чрезвычайной ситуации будут ликвидированы, — резюмировал Аксёнов.

Фото: со страницы С.Аксёнова в Facebook.