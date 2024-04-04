Ялта отмечает 186-летие. Дата не круглая, но праздничных мероприятий достаточно

Концерты, квесты, выставки, дни открытых дверей в музеях, а также краеведческие, исторические и развлекательные мероприятия пройдут в честь 186-летия курортной столицы в статусе города. Об этом сообщает Туристический портал Крыма. Программа рассчитана на несколько дней и охватит посёлки и города Большой Ялты. Основные события запланированы на сегодня, 4 апреля. Еще не поздно присоединиться к празднику.

В четверг, 4 апреля с 11:00 до 17:00 Ялтинский историко-литературный музей и его филиалы работают бесплатно. Они находятся по адресам: ул. Пушкинская, 5; ул. Екатерининская, 8а; ул. Красноармейская, 5. С утра (к сожалению, только до 14 часов) был день открытых дверей и в музее под открытым небом «Поляна сказок».

Также в четверг с 17:00 до 18:00 Ялтинский театр имени Чехова (ул. Екатерининская, 13) приглашает на концерт в честь 30-летия коллектива оркестра.

4-5 апреля юных любителей игры «Что? Где? Когда?» ждут уроки-квесты «Ялта на картинах известных художников» по адресам: г. Ялта, ул. Богдановича, 1; пгт Кореиз, ул. Севастопольское шоссе, 38, 40; пгт Массандра, ул. Стахановская, 21, корп.1.

В честь дня рождения Ялты будут работать несколько тематических выставок. Так, до 7 апреля, с 9:00 до 18:00, в Гурзуфе (ул. Артековская, 12) работает выставка фотоискусства «Любимая Ялта».

Сегодня, в 17:00 откроется коллективная экспозиция «Ялта в цвете магнолий» в посёлке Симеиз (ул. Советская, 48). В самой Ялте (ул. Фурмана, 4) до 17:00, можно посетить виртуальную выставку «Ялта: памятные даты». 4 апреля экскурс «Новая Ялта» пройдёт в 16:00 в Симеизе (ул. Звёздная, 2).

5 апреля, в 12:00 жителей и гостей Ялты порадует творческое поздравление «Городу посвящается» (ул. Фурмана, 4). 6 апреля, с 10:00 до 17:00, желающих зовут на мероприятие, посвящённое генералу Александру Витмеру, который построил известную гостиницу «Ореанда» (ул. Морская, 8/2).

Завершит череду праздничных событий выставка работ заслуженного художника Крыма, члена Союза художников России Элеоноры Щегловой. Экспозиция будет доступна к показу с 6 по 27 апреля, с 10:00 до 17:00, в Кореизе (ул. В. Маяковского, 17).

Родной, любимый город! Лучший из лучших! С праздником! Ровно 186 лет ты живешь в статусе города, хотя твоя история началась гораздо раньше. Ты удивляешь, вдохновляешь и восхищаешь. Твоя природа – великолепна, ландшафты – неповторимы, архитектура – величественна. А история, со всеми ее страницами — радостными и печальными, счастливыми и трагичными, светлыми и тёмными – бесценна. Ты никого не оставляешь равнодушным и зажигаешь сердца желанием вновь и вновь сюда возвращаться. Дорогие ялтинцы! Низкий поклон тем, кто делает наш город ещё более красивым, современным, благоустроенным, комфортным, безопасным, гостеприимным. Людям разных профессий, объединенных искренней любовью к Ялте. От всей души желаю каждому из вас вдохновения, достатка, любви, счастья, а нашему городу – процветания. С праздником, друзья, — говорится в поздравлении главы администрации Ялты Янины Павленко.

Фото со страницы Telegram-канала Я.Павленко, https://t.me/yanina_pavlenko/7025