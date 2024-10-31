В южнобережной Гаспре открыли «Кошкин дом»

Ялтинский благотворительный проект «Кошкин дом» набирает обороты – сегодня новое благоустроенное жильё для бездомных усатых-полосатых установили на улице Риекской в Гаспре. Он стал четвёртым по счёту в Большой Ялте.

Стартовал проект 1 марта – в День кошек. Первые три дома были установлены в Алупке. Ну, а следующим посёлком, где появится «Кошкин дом», станет Массандра. В преддверии зимы, хоть и тёплой ялтинской, это актуально. Места для установки кошачьих домиков выбирают местные жители. А реализовать идею помогают волонтёры центра помощи «Переправа». Они подходят к процессу творчески, изготавливая целые жилые комплексы – трёхэтажные здания на 6 квартир. Кровля дома, стены и «фундамент» обработаны специальным водоотталкивающим средством, которое сохранит домик в непогоду, — рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.