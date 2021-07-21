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22 июля – Кирилл и Панкратий. Сбор первого урожая огурцов
фото: pxhere.com

22 июля – Кирилл и Панкратий. Сбор первого урожая огурцов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:23 21.07.2021

22 июля — в народе примечали, что начинается пора самых сильных летних гроз. При этом, правда, непогода обычно бывает кратковременной. В огородах же нынче начинают собирать первый урожай огурцов.

В старину, к слову, существовало такое поверье: чтобы и на следующий год не знать недостатка в огурцах, хозяйка должна была закопать первый сорванный овощ и как можно глубже. Если этот огурец выроет зверь или человек – быть году неурожайным. Но перед тем, как это сделать, следует поблагодарить небесных покровителей этого дня – Кирилла и Панкратия. О том, что первый огурец сорван и зарыт, никто из домочадцев не должен знать!

Кстати! Первым огурцы нового урожая в этот день должен попробовать младший член семьи. Считается, что от этого они утратят горечь.

Знахари же на Панкратия собирали и засушивали лекарственные травы. Считается, что день в этом отношении – особенный. Трава, собранная сегодня, незаменима при ритуалах любовной магии.

Церковь отмечает день памяти святых мучеников Кирилла и Панкратия

22 июля

Родители Панкратия родились на территории Антиохии. Отец Панкратия, узнав о рождении Иисуса, решил отправиться в Иерусалим вместе со своей семьей. Там он стал свидетелем многочисленных чудес, совершаемых Спасителем, после чего он поверил в Бога и познакомился с учениками Иисуса. Позже один из апостолов крестил Панкратия, который после смерти своих родителей отправился в Понтийские годы, прожив там в пещере. Там же он встретился с апостолом Петром, который предложил Панкратию вместе с ним отправиться в Киликию и Антиохию, где в то время находился и апостол Павел. Несколько позже Павел и Петр рукоположили Панкратия в епископы, и много лет он управлял сицилийским городом Тавроменией. Но однажды во время восстания язычников Панкратий был побит камнями и скончался от полученных ран.

Что касается святого мученика Кирилла. Он служил епископом во время правления императора Максимилиана. В 84 года был приведен на суд, где его стали принуждать отречься от Христа. Однако Кирилл не пожелал поклоняться идолам, в результате чего его решили сжечь. Но Бог сохранил ему жизнь, и император, увидев чудо, распорядился отпустить Кирилла. Правда, совсем скоро он снова был арестован, и на этот раз его казнили.

Приметы на 22 июля

  • Ночью на небе Луна потемнела – весь конец июля будут идти дожди.
  • Тусклые звезды – к грозе.
  • Лилии и кувшинки закрылись средь бела дня – к дождю на следующий день.
  • Лягушки громко квакают – к солнечной погоде. Тихо – к дождю. Не слышно кваканья лягушек – похолодает.
  • Чтобы хорошо уродились огурцы, их надо сеять на прошлогодних кукурузных грядках.
  • Много больших муравейников в лесу – к холодной и затяжной зиме.
  • Выглянула радуга в этот день – к ясной погоде.

Именины сегодня отмечают: Александр, Кирилл, Федор, Константин, Михаил, Андрей, Иван.

А ещё 22 июля празднуют…

• День трудяги
• Всемирный день мозга (World Brain Day)
• Международный день бокса
• День находок
• День толстяка и толстушки
• День Невской битвы
• День приближённого значения числа Пи (Approximate Pi Day)
• День защитников неба Москвы

• День гамака (National Hammock Day) — США
• День крысолова (National Rat Catcher`s Day) — США
• День конфет фадж (National Penuche Fudge Day) — США
• Национальный день возрождения — Польша
• День революции — Гамбия
• День общества — Эсватини (Свазиленд)
• День национальной прессы — Азербайджан
• День спунеризма (Spoonerism Day) — США
• День государственного языка — Таджикистан
• Именины у Александра, Кирилла, Феодора, Андрея, Михаила
• Панкратий Ягодник

О праздниках больше — здесь.

22 июля – Кирилл и Панкратий. Сбор первого урожая огурцов

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