22 июня – день Кирилла Александрийского. Короткие ночи

22 июня начинаются самые короткие ночи в году. При этом лето полностью вступает в свои права. Предки наши верили, что в этот день солнце отдаёт всю свою силу. Говорили: «С Кирилла дня — что солнышко дает, то у мужика в амбаре».

С этой даты крестьяне забывали о заморозках до осени, а у святого Кирилла просили дать ясное и доброе лето, сажали позднюю рассаду, начинали косить и сушить сено. К этому дню поспевает земляника. По преданию, изначально это растение не давало ягод. Но когда Иисус, будучи ребенком, гулял в лесу, земляника очень опечалилась, что ничем не сможет порадовать Господа. Спаситель услышал мольбы маленького растения и поцеловал его. В тот же миг на месте поцелуя появилась и начала расти ягодка. С тех пор землянички радуют людей и дарят им истинное наслаждение.

Именно поэтому, 22 июня проводили большое количество обрядов, призванных задобрить солнце и получить богатый урожай.

22 июня — церковь чтит память святителя Кирилла, известного также как архиепископ Александрийский

Святитель Кирилл Александрийский родился в Александрии в 376 году, в семье знатных и благочестивых христиан. Он был одним из представителей александрийской архиепископской «династии», начавшейся с Афанасия Александрийского, в которой александрийская кафедра переходила от дяди к племяннику: преемником Афанасия стал его племянник Пётр, которого на александрийской кафедре сменил дядя Кирилла Феофил; преемником Кирилла, в свою очередь, стал его племянник Диоскор.

Кирилл получил хорошее воспитание и образование

В юности подвизался в ските преп. Макария Великого, затем посвящен, при патриархе Феофиле, в диаконы Александрийской церкви. По смерти Феофила избран патриархом Александрийским и возглавил борьбу против ереси Новата, который учил, что отпавшие во время гонения христиане не могут быть приняты Церковью в общение. Боролся также с ересью Нестория, который учил, что Божия Матерь родила не Бога, а человека Христа, и называл Ее Христородицею. 32 года управлял Александрийской церковью святой Кирилл. Он оставил после себя много богословских трудов глубокого содержания.

Преподобный Кирилл Белоезерский родился в Москве, происходил из знатного рода. Оставшись сиротой, жил у дяди боярина Тимофея Вельяминова, окольничего при дворе князя Димитрия Донского. Однажды в дом боярина пришел преподобный Стефан Махрищский, который провидел в юноше будущего инока-подвижника. Он уговорил боярина Тимофея отпустить племянника в монастырь. Юноша поступил в московский Симонов монастырь, управлявшийся архимандритом Феодором, племянником преподобного Сергия Радонежского. Сам Сергий иногда приходил сюда, но к удивлению братии беседовал не с архимандритом, а со скромным послушником, сидя с ним в поварне или хлебне, где тот трудился.

В 1390 году архимандрита Феодора возвели в сан епископа, а настоятелем Симонова монастыря стал преподобный Кирилл. Однако, мечтая об уединении, он молился Божией Матери, чтобы она указала ему место, где он нашел бы нужное ему. Во время молитвы Пречистая явилась ему и сказала: «Иди на Белоозеро». Он отправился туда с иноком Ферапонтом, расчистили место, выкопали землянки и стали жить, постясь и молясь. Вскоре из Симонова монастыря к ним пришли еще иноки.

В 1397 году преподобный Кирилл построил здесь храм в честь Успения Божией Матери

Стал закладываться монастырь. Кирилл ввел в нем строгий устав, по которому иноки не имели ничего личного, а в келии кроме икон и книг не могли держать ничего. Сам он трудился наравне со всеми и приобрел столь высокие духовные качества, что Господь сподобил его даров прозорливости и чудотворения.

Когда один умирающий монах не успел причаститься перед смертью, он воскресил его, причастил, и уже потом тот тихо отошел ко Господу. По его молитвам во время голода в житнице монастыря не иссякал хлеб. Скончался преподобный Кирилл в 1427 году.

22 июня — традиции и обряды

Главные традиции 22 июня — высадка рассады, сенокос, обряды для задабривания солнца.

В народе говорили, что в Кириллов день солнце свою силу земле отдает, чтобы ей легче было. «В июне день не меркнет»; «У Кирилла — от земли сила», — говорили в народе. Опасаясь, чтобы небесное светило не сожгло своими щедрыми лучами урожай, в этот день было принято проводить разные обряды для его задабривания.

Начинала поспевать земляника. «Сидит Егорка в красной ермолке, кто ни пройдет — всяк поклон отдает», — эту народную загадку русские люди знали с детства. О происхождении ягоды существовала легенда. В давние времена земляника ничем не плодоносила и когда Иисус Христос, еще будучи ребенком, гулял по лесу, он наклонился к землянике и поцеловал её. На месте поцелуя сразу же выросла сладкая ягодка с чудесным ароматом.

С 22 июня начинало идти на убыль комариное племя. В народе говорили: «Убьешь комара, когда день прибывает, — полное сито комаров уродится. Убьешь его, когда день начнет убывать, — полное сито комаров будет убито».

Приметы на сегодня таковы:

Земляника красна — сеять овсы напрасно.

Цветение ржи — начало сенокосу.

На Кириллу конец весны, почин лету.

У Кирилла — от земли сила.

На Кирилла отдает земля солнышку силу.

Именины сегодня отмечают: Фекла, Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Мария, Марфа.

А ещё 22 июня празднуют…

Праздник лоботрясов

День памяти и скорби — Начало Великой Отечественной войны

22 июня – День подмигивания кошкам

День шоколадного эклера (Chocolate Eclair Day)

День Скипера Змея

Всемирный день смурфиков (Global Smurfs Day)

Праздник «Мят-Сели» в Ингушетии

День памяти преподобного Кирилла, игумена Белозерского

22 июня – День здравого смысла (Stupid Guy Thing Day) — США

День учителя — Сальвадор

Праздник середины лета (Midsommar) — Швеция, Финляндия

День борьбы против фашистов — Хорватия

22 июня – День радлера (National Radler Day) — США

День торгово-ремесленных объединений — Иран

День луковых колец (National Onion Ring Day) — США

22 июня – День финского флага (Finnish Flag Day)

День памяти героев битвы под Цесисом — Латвия

Именины у Александра, Кирилла, Марфы, Марии, Фёклы, Ивана, Алексея

22 июня – Кириллов день

По материалам https://boooh.ru

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