22 января – день Филиппа. Идём в баню, смываем Святки

22 января – Филиппов день на Руси считался днем хозяйственных забот. В этот день было принято приводить в порядок себя и свой дом, так как за время праздников у людей скапливалось много дел. Хозяйки в этот день стирали, гладили, убирали дом. Мужчины занимались тяжелым трудом. Также в этот день принято ходить в баню. Это называлось «смывать Святки». Именно 22 января есть шансы заполучить эту самую шапку-невидимку! Где и как? Забрать её можно у Банника (банного духа). Что нужно сделать? Алгоритм действий наши предки озвучивали такой:

нужно зайти в баню последним, положить свой крестик под подошву левого сапога, сесть к стене лицом и от души начать проклинать все на свете. После этого, согласно верованиям, появится старичок, который протянет шапку.

Впрочем, поговаривают, что чудо-шапку можно и найти просто так — иногда банный дух оставляет ее для добрых людей.

Кто такой Филипп и почему в его честь назван праздник?

Филипп II был епископом Русской церкви, митрополитом Московской и всея Руси. Жил Филипп во времена Ивана Грозного и был известен как обличитель опричнины. Митрополит Московский и всея Руси Филипп II происходил из боярского рода, в миру носил имя Фёдор Степанович Колычёв. Когда на его род начались гонения, бежал из Москвы, прибыл в Соловецкий монастырь, был пострижен в монашество с именем Филипп. До избрания на московскую кафедру был игуменом Соловецкого монастыря. Из-за несогласия с политикой Ивана Грозного и открытого выступления против опричнины попал в опалу. Решением церковного собора был лишён сана и отправлен в ссылку в тверской Отроч Успенский монастырь, где в последствии был убит Малютой Скуратовым.

А ещё в народе верили: если 22 января оставить в бане на ночь кошку, закутанную в пеленку, а затем убежать и трижды перекреститься, наутро у вас появится неразменный рубль!

Кроме того, 22 января занимались тем, что примечали погоду. Какой она будет сегодня, такой она будет и в сентябре.

Приметы дня 22 января:

Традиционно в этот день выпускали домашнюю скотину во двор. Если та не задерживалась надолго на улице и стремилась вернуться обратно, под крышу, это предвещало сильный холод.

Если на Евстратия ясно – в этом году будет хороший урожай.

Был обычай ходить в баню – чтобы «смыть с себя Святки», т.е. веселую праздничную беспечность и приступить к повседневным рабочим будням свежим и обновленным. Вообще баня в русской традиционной культуре – это символ очищения. Помоешься в бане – все хвори, тяжести и печали смоешь.

В небе много ворон кружит – выпадет снег.

Галки и вороны сидят на снегу – скоро наступит тепло.

Вороны собираются в стаи и садятся на верхние ветви деревьев – к сильной стуже. Птицы сидят внизу деревьев – к ясной погоде.

Кошка лезет на печку, в тепло – к морозам. Ложится кверху брюшком – к оттепели. Точит когти об деревянные предметы – подует ветер. Пьет много воды – к ненастью. Много спит – к теплой погоде.

Собака лежит, свернувшись в клубок – к стуже.

Именины сегодня отмечают: Антонина, Захар, Петр.

А ещё 22 января празднуют:

Температурный праздник

День рождения воздушной кукурузы (попкорна)

День войск авиации противовоздушной обороны РФ

Праздник проветривания блокнотных записей

День дедушки — Польша

День соборности — Украина

Праздник жизни (Celebration of Life Day) — США

День светлого пирожного (National Blonde Brownie Day) — США

Национальный день птиц — Великобритания

День святости человеческой жизни (National Sanctity of Human Life Day) — США

День работников таможни — Таджикистан

Праздник основания многонационального государства — Боливия

Именины у Петра, Филиппа, Антонины, Павла

Скрута Будняя

По материалам: https://pogoda-crimea.ru , https://aeternamemoria.ru

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