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22 января – день Филиппа. Идём в баню, смываем Святки
фото: mikkooja1977 (pixabay.com)

22 января – день Филиппа. Идём в баню, смываем Святки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:16 21.01.2021

22 января – Филиппов день на Руси считался днем хозяйственных забот. В этот день было принято приводить в порядок себя и свой дом, так как за время праздников у людей скапливалось много дел. Хозяйки в этот день стирали, гладили, убирали дом. Мужчины занимались тяжелым трудом. Также в этот день принято ходить в баню. Это называлось «смывать Святки». Именно 22 января есть шансы заполучить эту самую шапку-невидимку! Где и как? Забрать её можно у Банника (банного духа). Что нужно сделать? Алгоритм действий наши предки озвучивали такой:

  • нужно зайти в баню последним, положить свой крестик под подошву левого сапога, сесть к стене лицом и от души начать проклинать все на свете. После этого, согласно верованиям, появится старичок, который протянет шапку.
Впрочем, поговаривают, что чудо-шапку можно и найти просто так — иногда банный дух оставляет ее для добрых людей.

Кто такой Филипп и почему в его честь назван праздник?

Филипп II был епископом Русской церкви, митрополитом Московской и всея Руси. Жил Филипп во времена Ивана Грозного и был известен как обличитель опричнины. Митрополит Московский и всея Руси Филипп II происходил из боярского рода, в миру носил имя Фёдор Степанович Колычёв. Когда на его род начались гонения, бежал из Москвы, прибыл в Соловецкий монастырь, был пострижен в монашество с именем Филипп. До избрания на московскую кафедру был игуменом Соловецкого монастыря. Из-за несогласия с политикой Ивана Грозного и открытого выступления против опричнины попал в опалу. Решением церковного собора был лишён сана и отправлен в ссылку в тверской Отроч Успенский монастырь, где в последствии был убит Малютой Скуратовым.

А ещё в народе верили: если 22 января оставить в бане на ночь кошку, закутанную в пеленку, а затем убежать и трижды перекреститься, наутро у вас появится неразменный рубль!

Кроме того, 22 января занимались тем, что примечали погоду. Какой она будет сегодня, такой она будет и в сентябре.

Приметы дня 22 января:

  • Традиционно в этот день выпускали домашнюю скотину во двор. Если та не задерживалась надолго на улице и стремилась вернуться обратно, под крышу, это предвещало сильный холод.
  • Если на Евстратия ясно – в этом году будет хороший урожай.
  • Был обычай ходить в баню – чтобы «смыть с себя Святки», т.е. веселую праздничную беспечность и приступить к повседневным рабочим будням свежим и обновленным. Вообще баня в русской традиционной культуре – это символ очищения. Помоешься в бане – все хвори, тяжести и печали смоешь.
  • В небе много ворон кружит – выпадет снег.
  • Галки и вороны сидят на снегу – скоро наступит тепло.
  • Вороны собираются в стаи и садятся на верхние ветви деревьев – к сильной стуже. Птицы сидят внизу деревьев – к ясной погоде.
  • Кошка лезет на печку, в тепло – к морозам. Ложится кверху брюшком – к оттепели. Точит когти об деревянные предметы – подует ветер. Пьет много воды – к ненастью. Много спит – к теплой погоде.
  • Собака лежит, свернувшись в клубок – к стуже.
Именины сегодня отмечают: Антонина, Захар, Петр.

А ещё 22 января празднуют:

  • Температурный праздник
  • День рождения воздушной кукурузы (попкорна)
  • День войск авиации противовоздушной обороны РФ
  • Праздник проветривания блокнотных записей
  • День дедушки — Польша
  • День соборности — Украина
  • Праздник жизни (Celebration of Life Day) — США
  • День светлого пирожного (National Blonde Brownie Day) — США
  • Национальный день птиц — Великобритания
  • День святости человеческой жизни (National Sanctity of Human Life Day) — США
  • День работников таможни — Таджикистан
  • Праздник основания многонационального государства — Боливия
  • Именины у Петра, Филиппа, Антонины, Павла
  • Скрута Будняя

По материалам: https://pogoda-crimea.ru, https://aeternamemoria.ru

О праздниках больше — здесь.

22 января – день Филиппа. Идём в баню, смываем Святки

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