22 мая — день Николы Вешнего. Николай Чудотворец

22 мая в народе также именовали День Николы тёплого и день Николы Чудотворца. Этого святого на Руси очень любили и почитали. Считали его заступником путников и моряков, а также семейных пар. Кроме того, верили, что Чудотворец особо благоволит маленьким детям и предупреждает пожары. Раньше 22 мая все пытались подать и накормить нищих, чтобы на протяжении года самим ни в чем не испытывать нужду.
А ещё в день Николы вешнего «заказывали» луга – делалось это с помощью прутьев и веток, которые 22 мая втыкали в землю, чтобы было понятно: скот выпасать здесь нельзя.
Николай Чудотворец
Святой Николай, также известный как Николай Чудотворец, Николай Угодник и Святитель Николай, почитается в христианстве он почитается как чудотворец. На Востоке его считают покровителем путешествующих, заключённых и сирот, а на Западе — в первую очередь, детей. Николай Угодник был одним из самых почитаемых, а по многим версиям — наиболее почитаемым среди восточных славян христианским святым.
В народно-христианском календаре восточных славян присутствует два праздника, каждый из которых порой называют «Николиным днем». Один из них, Никола Зимний, отмечается 19 декабря, в день смерти святого, и соответствует отмечаемому всеми христианами Дню святителя Николая. Второй праздник носит название Никола Вешний или Никола Летний. Он отмечается в память о перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бари в 1087 году.
Считается, что в сознании славян Николай Чудотворец ассоциировался с былинным героем, богатырем-пахарем Микулой Селяниновичем. Никола Вешний восходит, в том числе, к дохристианскому празднику Матери Сырой Земли. В пользу этого предположения свидетельствует еще одно «народное» название праздника, «Микула с кормом». Имя Микула — народная форма имени Николай.
22 мая — Обычаи дня
На Николу Вешнего было принято преподносить Николаю Угоднику яйца, окрашенные в красный, жёлтый, зеленоватый цвет, или яичницу. Чтобы летом избежать засухи и града, в Николин день у восточных и южных славян принято было устраивать крестные ходы в поля и молебны у колодцев, сопровождаемые прошениями о дожде. У лошадников и вообще владельцев скота принято было в Николин день проводить различные охранительные ритуалы, защищающие животных от хищников и прочих бед. В некоторых местах устраивались так называемые «никольщины» — мужские сборища. На них чествовали пастухов и погонщиков. Поскольку Николай Угодник почитался как покровитель плодородия, к его празднику были приурочены так называемые «хождения в жито».
Народные приметы гласят, что если на Николу Вешнего зацвела ольха, то можно сеять гречку. А если хорошо слышно, как квакают на болотах лягушки, то уродится овес.
Приметы на 22 мая
- Утро туманное и влажное? Чтобы здоровья прибавить и целый год не болеть, нужно свежей росой умыться.
- Громко квакают лягушки на Николу – к хорошему урожаю овса.
- Зацвела ольха – гречку нужно сеять 22 мая.
- Весь день дождь льет – к холодному и ненастному лету.
- По народным приметам на 22 мая нужно было именно в этот день сажать картофель, чтобы он уродился крупным и вкусным.
А ещё 22 мая празднуют…
- День перенесения мощей святителя и чудотворца Николая
- День рождения тюбика для зубной пасты
- 22 мая — День рождения технологии «Ethernet»
- День богатырского Посвиста
- День основания Третьяковской галереи
- Международный день биологического разнообразия (International Day for Biological Diversity)
- Международный день гота
- Всероссийский день бассейновой индустрии
- День винегрета
- 22 мая — День ванильного пудинга (National Vanilla Pudding Day) — США
- День отмены рабства — Мартиника
- День республики — Шри-Ланка
- 22 мая — День посадки деревьев — Гватемала, Эквадор
- День покупки музыкального инструмента (Buy a Musical Instrument Day) — США
- День национального единства — Йемен
- 22 мая — День морского судоходства (National Maritime Day) — США
- День национального суверенитета — Гаити
- День Харви Милка (Harvey Milk Day) — США
- 22 мая — Именины у Николая, Христофора, Дмитрия, Василия
- Николин день
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