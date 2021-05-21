22 мая — день Николы Вешнего. Николай Чудотворец

22 мая в народе также именовали День Николы тёплого и день Николы Чудотворца. Этого святого на Руси очень любили и почитали. Считали его заступником путников и моряков, а также семейных пар. Кроме того, верили, что Чудотворец особо благоволит маленьким детям и предупреждает пожары. Раньше 22 мая все пытались подать и накормить нищих, чтобы на протяжении года самим ни в чем не испытывать нужду.

Старались не купаться в реке до 22 мая, поскольку это считалось большим грехом.

А ещё в день Николы вешнего «заказывали» луга – делалось это с помощью прутьев и веток, которые 22 мая втыкали в землю, чтобы было понятно: скот выпасать здесь нельзя.

Николай Чудотворец

Святой Николай, также известный как Николай Чудотворец, Николай Угодник и Святитель Николай, почитается в христианстве он почитается как чудотворец. На Востоке его считают покровителем путешествующих, заключённых и сирот, а на Западе — в первую очередь, детей. Николай Угодник был одним из самых почитаемых, а по многим версиям — наиболее почитаемым среди восточных славян христианским святым.

В народно-христианском календаре восточных славян присутствует два праздника, каждый из которых порой называют «Николиным днем». Один из них, Никола Зимний, отмечается 19 декабря, в день смерти святого, и соответствует отмечаемому всеми христианами Дню святителя Николая. Второй праздник носит название Никола Вешний или Никола Летний. Он отмечается в память о перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бари в 1087 году.

Считается, что в сознании славян Николай Чудотворец ассоциировался с былинным героем, богатырем-пахарем Микулой Селяниновичем. Никола Вешний восходит, в том числе, к дохристианскому празднику Матери Сырой Земли. В пользу этого предположения свидетельствует еще одно «народное» название праздника, «Микула с кормом». Имя Микула — народная форма имени Николай.

22 мая — Обычаи дня

На Николу Вешнего было принято преподносить Николаю Угоднику яйца, окрашенные в красный, жёлтый, зеленоватый цвет, или яичницу. Чтобы летом избежать засухи и града, в Николин день у восточных и южных славян принято было устраивать крестные ходы в поля и молебны у колодцев, сопровождаемые прошениями о дожде. У лошадников и вообще владельцев скота принято было в Николин день проводить различные охранительные ритуалы, защищающие животных от хищников и прочих бед. В некоторых местах устраивались так называемые «никольщины» — мужские сборища. На них чествовали пастухов и погонщиков. Поскольку Николай Угодник почитался как покровитель плодородия, к его празднику были приурочены так называемые «хождения в жито».

Народные приметы гласят, что если на Николу Вешнего зацвела ольха, то можно сеять гречку. А если хорошо слышно, как квакают на болотах лягушки, то уродится овес.

Приметы на 22 мая



Утро туманное и влажное? Чтобы здоровья прибавить и целый год не болеть, нужно свежей росой умыться.

Громко квакают лягушки на Николу – к хорошему урожаю овса.

Зацвела ольха – гречку нужно сеять 22 мая.

Весь день дождь льет – к холодному и ненастному лету.

По народным приметам на 22 мая нужно было именно в этот день сажать картофель, чтобы он уродился крупным и вкусным.

Именины сегодня отмечают: Николай, Северин, Христофор, Акулина, Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф.

А ещё 22 мая празднуют…

День перенесения мощей святителя и чудотворца Николая

День рождения тюбика для зубной пасты

22 мая — День рождения технологии «Ethernet»

День богатырского Посвиста

День основания Третьяковской галереи

Международный день биологического разнообразия (International Day for Biological Diversity)

Международный день гота

Всероссийский день бассейновой индустрии

День винегрета

22 мая — День ванильного пудинга (National Vanilla Pudding Day) — США

День отмены рабства — Мартиника

День республики — Шри-Ланка

22 мая — День посадки деревьев — Гватемала, Эквадор

День покупки музыкального инструмента (Buy a Musical Instrument Day) — США

День национального единства — Йемен

22 мая — День морского судоходства (National Maritime Day) — США

День национального суверенитета — Гаити

День Харви Милка (Harvey Milk Day) — США

22 мая — Именины у Николая, Христофора, Дмитрия, Василия

Николин день

По материалам: https://www.mk.ru

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