22 марта — Сорок сороков, Сороки, День Жаворонка

Дата 22 марта богата на названия, а традиция этих суток серьёзна. Сорок сороков — день, в который церковь чтит память 40 мучеников-воинов Севастийских, веровавших в Христа. Известны тем, что в 320 году н.э. в турецком городе Севастии они отказались приносить жертву идолам. Объяснили свой поступок просто: поклоняются настоящему Богу, а не изваяниям. Поняли ли их тогда? Нет. Итог? Воинов казнили. На ночь погрузили в ледяную воду озера, а утром, когда никто из мучеников не предал веру, им перебили ноги. Тела отвезли в город и сожгли на костре.

В народе же 22 марта связывали с утренними морозами. Считали, что они могли продолжаться следующие 40 дней, потому-то и величали эти сутки «Сороки».

А ещё 22 марта чествовали жаворонков. Своё почтение выражали, выпекая птичек из сладкого теста. Раздавали вкусности детям и верили, что тем самым привлекают весну.

Что касается погодных примет, то:

Какова погода на 22 марта, такой будет и 12 июля на Петровки.

Если Сороки теплые, то сорок дней после него также будут теплыми.

Холодный ветер – к 40 дням заморозков.

Теплый ветер – лето будет ненастным.

Ранняя весна предвещает неурожайный год.

Ласточки прилетели раньше – к богатому урожаю.

Много сорок и галок 22 марта – теплые дни вскоре наступят.

Чайки кружатся – жди ледохода в ближайшее время.

Листва еще не распустилась, но слышен первый гром – год будет голодным.

Сильный мороз – просо хорошо уродится.

Именины сегодня отмечают: Александра, Александр, Наталья, Афанасий, Алексей, Дмитрий, Валерий, Ираклий, Иван, Кирилл, Михаил.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!