22 октября – день Якова Дровопильца. Осторожно в лесу!

22 октября – также день именовали Яков Студеный, Крупник, День Первой каши, Яков день, Дровосек. Крестьяне говорили, что приходит Яков и приносит холода. Обычно выпадал первый крепкий снежок.

Главная традиция 22 октября — выпекать пироги и угощать ими своих родных и близких. В народе верили, что это обеспечит благополучие и крепкое здоровье для всех этих людей на ближайший год.

22 октября начинали заготавливать дрова

Дело это считали очень ответственным, ведь от этого зависело, как семья переживет зиму. С самого раннего утра крестьянские подводы шли к ближайшему березнячку или ельничку и торопились дотемна управиться с работой. Ведь лес не любит шутить, да и хозяева его, дед Лесовичок и Боровой, смотрят за вотчиной внимательно и строго. У них и помощники есть: Моховики, Деревяники, Дубравицы, Корневики, Манила и Уводила – если они к делу подключатся, то только и будешь думать о том, как ноги унести.

Чтобы не заблудиться в лесу и обойтись без травм, надо было непременно задобрить Борового. Для этого в лесу оставляли краюху хлеба, горшок каши и платок для Боровухи (жены Борового).

Деревья тоже не тихони, по народным поверьям есть среди них и такие, которые могут сами за себя постоять. Говорили, что в сосновых и еловых лесах обитают деревья с необузданным и буйным нравом. На Ивана Купалу такое дерево могло выйти из леса, прийти в деревню к дому своего обидчика, который ради шутки ободрал с него кору, подрубил корень или поломал ветки, и уж тогда ему несдобровать. Если такое буйное дерево попадало при строительстве дома в стену, то рано или поздно оно пыталось выбраться, обрушив избу и задавив хозяев. Этот день также был и Днем Первой каши. Ее заваривали со свежим постным ароматным маслом, а иногда и с бараньим или свиным салом («Заварил кашу, так не жалей масла»). Пекли пироги с кашей из новой крупы и звали гостей. Говорили, что без каши и обед не обед. Праздник Корсунской иконы Божией Матери Существуют два разных предания, касающихся истории принесения в пределы России. Согласно самому древнему из них, святой образ был написан святым евангелистом Лукой и хранился в Ефесе. В 988 году, 9 октября, список с этой иконы был принесен из Корсуни в Киев святым равноапостольным князем Владимиром (память 15 июля) после его крещения и получил название Корсунской иконы. Позже эта икона была перенесена в Новгород, а при царе Иоанне Грозном – в Москву, в Кремлевский Успенский собор, где была помещена за престолом и где пребывает и поныне. Запрестольная икона, согласно исследованиям, принадлежит к числу малоизученных памятников древней иконописи, а первые исторические сведения о ней относятся к началу XVII века. Этот образ по написанию схож с иконами типа «Умиление». Святая икона Пресвятой Богородицы стала одной из первых святынь Успенского собора и более шести столетий пребывала в его алтаре. По другому преданию подобный образ Божией Матери был принесен из Греции в Россию в 1162 году преподобной Евфросинией Полоцкой (память 23 мая). Святая Евфросиния основала в Полоцке Спасскую обитель Несколько позже построила еще одну церковь в честь Пресвятой Богородицы. Когда она узнала, что в Греции есть иконы, написанные евангелистом Лукой, то отправила богатые дары греческому императору и патриарху Луке Хризовергу, с просьбой прислать икону. Святой образ был отправлен на Русь из Ефеса. Икону везли через Корсунь, и по просьбе жителей этого города она пробыла там около года, получив также название Корсунской. Святая Евфросиния украсила образ золотом, серебром и драгоценными камнями и в 1173 г. поставила его в храме Божией Матери. Здесь икона находилась более 60 лет, источая чудесные знамения и исцеления. В 1239 году дочь Полоцкого князя Брячислава, Параскева, выходя замуж за святого благоверного князя Александра Невского (память 23 ноября), увезла эту икону в город Торопец, где находилась в Богородицком соборе, почиталась чудотворной и прославилась многими чудесами и особенно заступлением города от польского нашествия 1611 года. В 1917 году большевики изъяли чудотворный образ и вывезли его в Ленинград. Позднее он был помещен в Русский музей г. Санкт-Петербурга, а во Всехсвятском храме г. Торопца находится список с чудотворной иконы. Святой Корсунский образ Пресвятой Богородицы прославился и другими своими списками – в Исаакиевском соборе Петербурга, Нежинском мужском монастыре, г. Усмани Тамбовской епархии, Павло-Обнорском монастыре Вологодской епархии, Суздальском Спасо-Евфимиевом монастыре, Нижегородском Благовещенском монастыре и др. Приметы дня 22 октября Если снег выпадал на талую землю, то будущий урожай будет плохим.

Когда в этот день с крыш свисают сосульки, то осень затянется.

Если с лиственницы не осыпались иголки – значит, снега не будет, а если он и выпадет, то быстро растает.

Когда у луковиц много «одежки» – значит, зима будет холодная и суровая.

Если вишневые листья не опали – значит, будет оттепель.

Когда случилась гололедица – будет дождь.

Если человек родился 22 октября, то его талисманом является сапфир. Именины сегодня отмечают: Петр, Яков, Авраам, Максим, Константин, Ефим. А ещё 22 октября празднуют… Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины

22 октября – Праздник «Белых журавлей»

Международный день заикающихся людей (International Stuttering Awareness Day)

День рождения ксерокопии

День Карнавала Чудес

Праздник клавиши CAPS LOCK (Caps Lock Day)

22 октября – День финансово-экономической службы ВС РФ

День Фехнера (День психофизики)

Праздник Корсунской иконы Божией Матери

День вомбата (Wombat Day) — Австралия

День орехов (National Nut Day) — США

22 октября – Праздник сантри — Индонезия

Фестиваль эпох (Дзидай-мацури) — Япония

Именины у Абрама, Андрона, Афанасия, Максима, Петра, Якова, Марка, Константина

22 октября – Яков Древопилец О праздниках больше — здесь .