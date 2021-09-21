22 сентября — день осеннего равноденствия. Всё, лето ушло

22 сентября становится понятно: световой день стал коротким настолько, что по времени примерно равен ночи. Эту дату астрономы и астрологи считают фактическим началом осени. С этого момента день будет становится всё короче и короче.
Главный момент 22 сентября, который отмечали наши предки — чествовали молодожёнов и молодых родителей, а также бабок-повитух, помогавших женщинам в родах. К молодой паре приходили в гости соседи и родственники: смотрели, как живут новоиспеченные муж и жена, все ли у них хорошо, в каком состоянии хозяйство и т.д. Если соседи не навестили молодоженов в их доме, это значило одно: уважения окружающих молодые супруги заслужить не сумели.
А для бабок-повитух пекли круглые пироги и обрядовую кашу по особому рецепту, угощали их, устраивали обильный пир в честь чуда рождения новой жизни.
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Церковь же нынче отмечает память святых праведных Иоакима и Анны – родителей Пресвятой Богородицы
На следующий день после праздника Рождества Пресвятой Богородицы Православная Церковь отмечает память родителей Девы Марии — святых праведных Богоотец Иоакима и Анны. Наименование «Богоотцы» они получили, потому что являются прямыми предками Господа Иисуса Христа.
Согласно Преданию, Иоаким и Анна были благочестивой четой царского рода, жили в Иерусалиме (по другой версии: в Назарете), но до преклонного возраста не имели детей. После того, как священник Иерусалимского Храма отказался принять у Иоакима жертву, супруги стали усиленно молиться о даровании чада. Господь откликнулся на их молитвы, и вскоре у Анны родилась дочь Мария. В трехлетнем возрасте Она была приведена в Храм, где воспитывалась до 12 лет.
Иоаким преставился через несколько лет после Введения Богородицы во Храм, в возрасте 80 лет, а Анна — еще через два года, которые она также провела при Храме, в возрасте 70 лет. Этим святым молятся бездетные люди, чтобы Господь поскорей даровал им ребенка.
Приметы дня 22 сентября
- Много паутины – к продолжительной осени и поздней зиме.
- Гости в этот день приносят в дом счастье и благополучие.
- В день осеннего равноденствия не принято отказывать гостям. Что бы тот ни попросил – непременно надо дать или выполнить. Такое поведение хозяев приносит в их дом счастье.
- Считается, что от поминовения в этот день умершим родственникам становится легче на том свете.
- Если 22 сентября пойти на природу (в лес или в парк) – сил у вас заметно прибавится.
- Путешествие, начатое в этот день, принесет вам много положительных эмоций. То же самое касается и дальних поездок.
- Тот, кто в этот день родился, проживет яркую и счастливую жизнь.
- Изменить в этот день мужу или жене – особенно тяжкий грех!
- Оставить кошелек на столе – к краже.
- Подарок, полученный 22 сентября, сулит радость и благополучие.
А ещё 22 сентября празднуют:
- День машиностроителя — Украина
- День партизанской славы — Украина
- 22 сентября — День бизнес-леди (American Business Women`s Day) — США
- День долгожителей (National Centenarian`s Day) — США
- День независимости — Болгария
- 22 сентября — День сопротивления — Эстония
- День учителя — Уругвай
- День независимости — Мали
- 22 сентября — День мороженого в рожке (Ice Cream Cone Day) — США
- День одиноких (National Singles Day) — США
- День белого шоколада (National White Chocolate Day) — США
- 22 сентября — День рождения принцессы Марты Луизы — Норвегия
- День посадки деревьев — Барбадос
- Именины у Анны, Иосифа, Никиты, Феодосия, Харитона
- Поднесеньев день (Аким и Анна)
- Всемирный день без автомобиля (World Day Without Car)
- День хоббита (Hobbit Day)
- 22 сентября — День защиты слонов (Elephant Appreciation Day)
- День раскрашивания серости
- День сети (OneWebDay)
- Всемирный день носорогов (World Rhino Day)
- Балтийский день единства
- Всемирный день поддержки пациентов с хроническим миелоидным лейкозом (World Chronic Myeloid Leukemia Day)
- 22 сентября — День предпринимателя в Якутии
- День памяти праведных Богоотец Иоакима и Анны
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