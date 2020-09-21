22 сентября — день осеннего равноденствия

22 сентября становится понятно: световой день стал коротким настолько, что по времени примерно равен ночи. Эту дату астрономы и астрологи считают фактическим началом осени. С этого момента день будет становится всё короче и короче.

Главный момент 22 сентября, который отмечали наши предки — чествовали молодожёнов и молодых родителей, а также бабок-повитух, помогавших женщинам в родах. К молодой паре приходили в гости соседи и родственники: смотрели, как живут новоиспеченные муж и жена, все ли у них хорошо, в каком состоянии хозяйство и т.д. Если соседи не навестили молодоженов в их доме, это значило одно: уважения окружающих молодые супруги заслужить не сумели.

А для бабок-повитух пекли круглые пироги и обрядовую кашу по особому рецепту, угощали их, устраивали обильный пир в честь чуда рождения новой жизни.

Церковь же нынче отмечает память святых праведных Иоакима и Анны – родителей Пресвятой Богородицы

На следующий день после праздника Рождества Пресвятой Богородицы Православная Церковь отмечает память родителей Девы Марии — святых праведных Богоотец Иоакима и Анны. Наименование «Богоотцы» они получили, потому что являются прямыми предками Господа Иисуса Христа.

Согласно Преданию, Иоаким и Анна были благочестивой четой царского рода, жили в Иерусалиме (по другой версии: в Назарете), но до преклонного возраста не имели детей. После того, как священник Иерусалимского Храма отказался принять у Иоакима жертву, супруги стали усиленно молиться о даровании чада. Господь откликнулся на их молитвы, и вскоре у Анны родилась дочь Мария. В трехлетнем возрасте Она была приведена в Храм, где воспитывалась до 12 лет.

Иоаким преставился через несколько лет после Введения Богородицы во Храм, в возрасте 80 лет, а Анна — еще через два года, которые она также провела при Храме, в возрасте 70 лет. Этим святым молятся бездетные люди, чтобы Господь поскорей даровал им ребенка.

Приметы дня 22 сентября:

Много паутины – к продолжительной осени и поздней зиме.

Гости в этот день приносят в дом счастье и благополучие.

В день осеннего равноденствия не принято отказывать гостям. Что бы тот ни попросил – непременно надо дать или выполнить. Такое поведение хозяев приносит в их дом счастье.

Считается, что от поминовения в этот день умершим родственникам становится легче на том свете.

Если 22 сентября пойти на природу (в лес или в парк) – сил у вас заметно прибавится.

Путешествие, начатое в этот день, принесет вам много положительных эмоций. То же самое касается и дальних поездок.

Тот, кто в этот день родился, проживет яркую и счастливую жизнь.

Изменить в этот день мужу или жене – особенно тяжкий грех!

Оставить кошелек на столе – к краже.

Подарок, полученный 22 сентября, сулит радость и благополучие.

Именины сегодня отмечают: Алексей, Дмитрий, Анна, Афанасий, Василий, Захар, Никита, Григорий, Иосиф, Александр.

А ещё 22 сентября празднуют:

День машиностроителя — Украина

День партизанской славы — Украина

22 сентября — День бизнес-леди (American Business Women`s Day) — США

День долгожителей (National Centenarian`s Day) — США

День независимости — Болгария

22 сентября — День сопротивления — Эстония

День учителя — Уругвай

День независимости — Мали

22 сентября — День мороженого в рожке (Ice Cream Cone Day) — США

День одиноких (National Singles Day) — США

День белого шоколада (National White Chocolate Day) — США

22 сентября — День рождения принцессы Марты Луизы — Норвегия

День посадки деревьев — Барбадос

Именины у Анны, Иосифа, Никиты, Феодосия, Харитона

Поднесеньев день (Аким и Анна)

Всемирный день без автомобиля (World Day Without Car)

День хоббита (Hobbit Day)

22 сентября — День защиты слонов (Elephant Appreciation Day)

День раскрашивания серости

День сети (OneWebDay)

Всемирный день носорогов (World Rhino Day)

Балтийский день единства

Всемирный день поддержки пациентов с хроническим миелоидным лейкозом (World Chronic Myeloid Leukemia Day)

22 сентября — День предпринимателя в Якутии

День памяти праведных Богоотец Иоакима и Анны

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