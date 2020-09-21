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22 сентября — день осеннего равноденствия
фото: pixabay.com

22 сентября — день осеннего равноденствия

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Крыму 19:53 21.09.2020

22 сентября становится понятно: световой день стал коротким настолько, что по времени примерно равен ночи. Эту дату астрономы и астрологи считают фактическим началом осени. С этого момента день будет становится всё короче и короче.

Главный момент 22 сентября, который отмечали наши предки — чествовали молодожёнов и молодых родителей, а также бабок-повитух, помогавших женщинам в родах. К молодой паре приходили в гости соседи и родственники: смотрели, как живут новоиспеченные муж и жена, все ли у них хорошо, в каком состоянии хозяйство и т.д. Если соседи не навестили молодоженов в их доме, это значило одно: уважения окружающих молодые супруги заслужить не сумели.

А для бабок-повитух  пекли круглые пироги и обрядовую кашу по особому рецепту, угощали их, устраивали обильный пир в честь чуда рождения новой жизни.

Церковь же нынче отмечает память святых праведных Иоакима и Анны – родителей Пресвятой Богородицы

22 сентябряНа следующий день после праздника Рождества Пресвятой Богородицы Православная Церковь отмечает память родителей Девы Марии — святых праведных Богоотец Иоакима и Анны. Наименование «Богоотцы» они получили, потому что являются прямыми предками Господа Иисуса Христа.

Согласно Преданию, Иоаким и Анна были благочестивой четой царского рода, жили в Иерусалиме (по другой версии: в Назарете), но до преклонного возраста не имели детей. После того, как священник Иерусалимского Храма отказался принять у Иоакима жертву, супруги стали усиленно молиться о даровании чада. Господь откликнулся на их молитвы, и вскоре у Анны родилась дочь Мария. В трехлетнем возрасте Она была приведена в Храм, где воспитывалась до 12 лет.

Иоаким преставился через несколько лет после Введения Богородицы во Храм, в возрасте 80 лет, а Анна — еще через два года, которые она также провела при Храме, в возрасте 70 лет.  Этим святым молятся бездетные люди, чтобы Господь поскорей даровал им ребенка.

Приметы дня 22 сентября:

  • Много паутины – к продолжительной осени и поздней зиме.
  • Гости в этот день приносят в дом счастье и благополучие.
  • В день осеннего равноденствия не принято отказывать гостям. Что бы тот ни попросил – непременно надо дать или выполнить. Такое поведение хозяев приносит в их дом счастье.
  • Считается, что от поминовения в этот день умершим родственникам становится легче на том свете.
  • Если 22 сентября пойти на природу (в лес или в парк) – сил у вас заметно прибавится.
  • Путешествие, начатое в этот день, принесет вам много положительных эмоций. То же самое касается и дальних поездок.
  • Тот, кто в этот день родился, проживет яркую и счастливую жизнь.
  • Изменить в этот день мужу или жене – особенно тяжкий грех!
  • Оставить кошелек на столе – к краже.
  • Подарок, полученный 22 сентября, сулит радость и благополучие.

Именины сегодня отмечают: Алексей, Дмитрий, Анна, Афанасий, Василий, Захар, Никита, Григорий, Иосиф, Александр.

А ещё 22 сентября празднуют:

  • День машиностроителя — Украина
  • День партизанской славы — Украина
  • 22 сентября — День бизнес-леди (American Business Women`s Day) — США
  • День долгожителей (National Centenarian`s Day) — США
  • День независимости — Болгария
  • 22 сентября — День сопротивления — Эстония
  • День учителя — Уругвай
  • День независимости — Мали
  • 22 сентября — День мороженого в рожке (Ice Cream Cone Day) — США
  • День одиноких (National Singles Day) — США
  • День белого шоколада (National White Chocolate Day) — США
  • 22 сентября — День рождения принцессы Марты Луизы — Норвегия
  • День посадки деревьев — Барбадос
  • Именины у Анны, Иосифа, Никиты, Феодосия, Харитона
  • Поднесеньев день (Аким и Анна)
  • Всемирный день без автомобиля (World Day Without Car)
  • День хоббита (Hobbit Day)
  • 22 сентября — День защиты слонов (Elephant Appreciation Day)
  • День раскрашивания серости
  • День сети (OneWebDay)
  • Всемирный день носорогов (World Rhino Day)
  • Балтийский день единства
  • Всемирный день поддержки пациентов с хроническим миелоидным лейкозом (World Chronic Myeloid Leukemia Day)
  • 22 сентября — День предпринимателя в Якутии
  • День памяти праведных Богоотец Иоакима и Анны

О праздниках больше — здесь.

22 сентября — день осеннего равноденствия

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