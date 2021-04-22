23 апреля — Терентий Маревный. День Солнцезахода

23 апреля в народе также называли Днём Солнцезахода. Предки наши в этот день пытались определить, насколько плодородным будет год. Внимательно смотрели на Восток, если солнце было окружено маревом, то можно было надеяться на хороший урожай. Говорили: «Коли солнце в туманной дымке будет в этом году хороший урожай хлеба, а коли выкатится из-за гор, как на ладонь яро на землю ляжет, то придётся землю перепахивать, сызнова сеять».
В это время дороги отличались особенной грязью и мягкостью, бездорожье мешало пешим, конным и тем, кто путешествовал на колесах, об этом говорили так: «Кругом грязь — ни проехать, ни пройти», «На Терентия дорога рушится».
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Церковь же 23 апреля чтит память тридцати трех мучеников
Они подверглись истязаниям за свою веру в середине 3 века, среди которых были Помпий, Африкана, а также Терентий, в честь которого и обозначен этот день в календаре.
Нечестивый римский царь Декий выпустил указ, принуждающий всех подданных поклоняться идолам, а непослушных подвергать суду и казни. Когда этот указ был получен правителем Африки Фортунатианом, он созвал к себе весь народ и объявил о царском повелении, показав при этом и орудия пыток. Многие христиане устрашились исятязаний и отреклись от веры Христовой.
Мужественные воины Христовы воззвали к Богу: «Боже Всесильный, проливший некогда огонь на Содом за беззаконие его, разори и ныне этот нечестивый храм идольский, ради истины Твоей». Идолы упали с грохотом и рассыпались, а затем разрушился весь храм. Разъяренный правитель приказал казнить их. Мученики, славя Бога, преклонили свои головы под меч палача.
Что касается погодных примет на 23 апреля
- Молодые паучки появились – к скорым теплым денькам. Если же старые пауки 23 апреля сидят на паутине высоко, то ночью возможны заморозки.
- После марева жди бурь.
- Солнце светит, и на небе нет ни одного облачка? Время перепахивать озимое поле и засевать его яровыми.
- Лещина 23 апреля украшена пушистыми сережками — земля больше промерзать не будет.
- Утром стоит туман напротив солнца — в течение дня, скорее всего, пойдет дождь.
На Руси очень важными были понятия «востока» и «запада»
А ещё славяне в древности 23 апреля просили Бога Ярилу оберечь их скот от всякого хищного зверя. Выгоняя скотину во двор, обращаясь к Богу Ярило, они приговаривали: «Ты спаси скотинушку, Нашу сиротинушку, Всю животинушку, В поле, да за полем, В лесе, да за лесом, В лесу за горами, За широкими долами, Дай ты скотине траву да воду, А злому медведю пень да колоду!» Рано утром после долгой и холодной зимы они обходили дворы перед торжественным выгоном скотины на пастбище — на Ярилину росу.
Перед выгоном скотины, ее гладили по хребту вареным яйцом, крашенным в жёлто-зелёный или в красный цвет, которое отдавали потом пастуху. Скотину на пастбище выгоняли веткой вербы, кормили ее особыми хлебцами — «бяшкам».
А ещё в этот день празднуют…
- Великий вторник
- День свиданий под луной
- День немецкого пива
- 23 апреля — День кактусовода
- Международный день английского языка (English Language Day)
- Всемирный день книг и авторского права (World Book and Copyright Day)
- Всемирный день лабораторий (World Laboratory Day)
- Международный день запятнанных пикселями техно-ничтожеств (International Pixel-Stained Technopeasant Day)
- День испанского языка в ООН (UN Spanish Language Day)
- День работников пресс-служб уголовно-исполнительной системы РФ
- 23 апреля — День психолога — Украина
- День Святого Георгия (День всех влюблённых) — Испания
- День книги (Canada Book Day) — Канада
- 23 апреля — День вишнёвого чизкейка (National Cherry Cheesecake Day) — США
- День «Воспользуйся шансом» (Take a Chance Day) — США
- День перца — Бермудские острова
- 23 апреля — День пикника (National Picnic Day) — США
- День обмена розами и книгами — Финляндия
- День детей и национальной независимости — Турция
- 23 апреля — День военно-морских сил — Китай
- День рождения армейского резерва (Army Reserves Birthday) — США
- Именины у Александра, Максима, Зинона, Африкана, Якова, Дмитрия
- Терентий Маревный
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