23 апреля — Терентий Маревный. День Солнцезахода

23 апреля в народе также называли Днём Солнцезахода. Предки наши в этот день пытались определить, насколько плодородным будет год. Внимательно смотрели на Восток, если солнце было окружено маревом, то можно было надеяться на хороший урожай. Говорили: «Коли солнце в туманной дымке будет в этом году хороший урожай хлеба, а коли выкатится из-за гор, как на ладонь яро на землю ляжет, то придётся землю перепахивать, сызнова сеять».

В это время дороги отличались особенной грязью и мягкостью, бездорожье мешало пешим, конным и тем, кто путешествовал на колесах, об этом говорили так: «Кругом грязь — ни проехать, ни пройти», «На Терентия дорога рушится».

Церковь же 23 апреля чтит память тридцати трех мучеников

Они подверглись истязаниям за свою веру в середине 3 века, среди которых были Помпий, Африкана, а также Терентий, в честь которого и обозначен этот день в календаре.

Нечестивый римский царь Декий выпустил указ, принуждающий всех подданных поклоняться идолам, а непослушных подвергать суду и казни. Когда этот указ был получен правителем Африки Фортунатианом, он созвал к себе весь народ и объявил о царском повелении, показав при этом и орудия пыток. Многие христиане устрашились исятязаний и отреклись от веры Христовой.

Му­же­ствен­ные во­и­ны Хри­сто­вы воз­зва­ли к Бо­гу: «Бо­же Все­силь­ный, про­лив­ший неко­гда огонь на Со­дом за без­за­ко­ние его, ра­зо­ри и ныне этот нече­сти­вый храм идоль­ский, ра­ди ис­ти­ны Тво­ей». Идо­лы упа­ли с гро­хо­том и рас­сы­па­лись, а за­тем раз­ру­шил­ся весь храм. Разъ­ярен­ный пра­ви­тель при­ка­зал каз­нить их. Му­че­ни­ки, сла­вя Бо­га, пре­кло­ни­ли свои го­ло­вы под меч па­ла­ча.

Что касается погодных примет на 23 апреля

Молодые паучки появились – к скорым теплым денькам. Если же старые пауки 23 апреля сидят на паутине высоко, то ночью возможны заморозки.

После марева жди бурь.

Солнце светит, и на небе нет ни одного облачка? Время перепахивать озимое поле и засевать его яровыми.

Лещина 23 апреля украшена пушистыми сережками — земля больше промерзать не будет.

Утром стоит туман напротив солнца — в течение дня, скорее всего, пойдет дождь.

На Руси очень важными были понятия «востока» и «запада»

Еще древние славяне считали, что на востоке рождается могучее светило Солнце, а оно всему живому дарит жизнь. Когда пришло христианство, в народе стали верить, что на востоке находится жилище Бога, а на западе, где Солнце садится, живет вечный враг человечества Сатана.

В народе верили, если ровно в полдень 23 апреля посмотреть на Солнце, то с глаз пелена упадет. Поэтому тем, у кого плохое зрение, надо выйти сегодня в 12 часов дня на улицу и обратить взор к Солнышку, потом три раза перекреститься.

Именины сегодня отмечают: Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, Федор, Яков.

А ещё славяне в древности 23 апреля просили Бога Ярилу оберечь их скот от всякого хищного зверя. Выгоняя скотину во двор, обращаясь к Богу Ярило, они приговаривали: «Ты спаси скотинушку, Нашу сиротинушку, Всю животинушку, В поле, да за полем, В лесе, да за лесом, В лесу за горами, За широкими долами, Дай ты скотине траву да воду, А злому медведю пень да колоду!» Рано утром после долгой и холодной зимы они обходили дворы перед торжественным выгоном скотины на пастбище — на Ярилину росу. Перед выгоном скотины, ее гладили по хребту вареным яйцом, крашенным в жёлто-зелёный или в красный цвет, которое отдавали потом пастуху. Скотину на пастбище выгоняли веткой вербы, кормили ее особыми хлебцами — «бяшкам». А ещё в этот день празднуют… Великий вторник

День свиданий под луной

День немецкого пива

23 апреля — День кактусовода

Международный день английского языка (English Language Day)

Всемирный день книг и авторского права (World Book and Copyright Day)

Всемирный день лабораторий (World Laboratory Day)

Международный день запятнанных пикселями техно-ничтожеств (International Pixel-Stained Technopeasant Day)

День испанского языка в ООН (UN Spanish Language Day)

День работников пресс-служб уголовно-исполнительной системы РФ

23 апреля — День психолога — Украина

День Святого Георгия (День всех влюблённых) — Испания

День книги (Canada Book Day) — Канада

23 апреля — День вишнёвого чизкейка (National Cherry Cheesecake Day) — США

День «Воспользуйся шансом» (Take a Chance Day) — США

День перца — Бермудские острова

23 апреля — День пикника (National Picnic Day) — США

День обмена розами и книгами — Финляндия

День детей и национальной независимости — Турция

23 апреля — День военно-морских сил — Китай

День рождения армейского резерва (Army Reserves Birthday) — США

Именины у Александра, Максима, Зинона, Африкана, Якова, Дмитрия

Терентий Маревный По материалам https://www.astromeridian.ru О праздниках больше — здесь .