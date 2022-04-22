 23 апреля в крымской столице состоится предпасхальная сельхозярмарка

Завтра в крымской столице состоится предпасхальная агроярмарка. «Гвоздь» торгового дня: в честь светлого праздника стоимость десятка куриных яиц составит 60 рублей.

В субботу порядка 150 сельхозтоваропроизводителей планируют реализовать в Симферополе около 80 тонн продукции. На трех ярмарочных площадках жители и гости столицы смогут приобрести свежие овощи, фрукты, мясную, колбасную, молочную продукцию, а также рыбу, мед, соленья и вкуснейшую выпечку. Вся продукция высочайшего качества, выращена и произведена нашими аграриями с большой заботой о покупателях.

Напомним, крымские фермеры реализуют продукцию напрямую, без посредников, поэтому ее стоимость на ярмарке на порядок ниже рыночных.

В Крыму с начала 2022 года проведено более 4 тысяч сельскохозяйственных ярмарок. Объем реализованной агропродукции составил более 6 тысяч тонн. По информации, представленной администрациями муниципальных образований Республики Крым за эту неделю организовано и проведено: 269 сельскохозяйственных ярмарочных мероприятий, задействовано более 2 тысяч ярмарочных мест, реализовано 470,3 тонн агропродукции и продуктов ее переработки, приняли участие более 1700 сельхозтоваропроизводителей, — сообщили в минсельхозе РК.

Сельскохозяйственная ярмарка будет работать 23 апреля, в субботу, с 7:00 до 14:00 по трем адресам в Симферополе: ул. Севастопольская, 80/3, ул. Киевская, 177 и ул. Б. Куна/ул. Кечкеметская.