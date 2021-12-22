23 декабря – день памяти Мины. Лечим болезни глаз

23 декабря – Мина-светлые очи, Дни Спиридонова Поворота, Мина — так этот день ещё называли в народе. Верили, что святой этого дня предостерегает род людской от сумерек. Крестьяне считали, что эта пелена застилает людям глаза, и они не в состоянии уже отличать тьму от света, а добро от зла. В подобном состоянии человек был просто неспособен вести праведную жизнь.
Мина же помогал прозреть и не поддаться искушениям нечисти. К нему обращались не только бесноватые и запутавшиеся в жизни люди с просьбой о духовном прозрении, но и мучавшиеся глазными болезнями – за исцелением. Основанием для этого послужило то, что угодник действительно обладал даром чудотворения и лечил все болезни глаз и возвращал зрение слепым.
Церковь чтит память Мины Красноречивого
По преданиям, пострадал за веру во Христа в начале IV века. Известно, что Мина был послан из Афин в Александрию императором Максимилианом. Ему было приказано подавить христианское восстание. Однако мина не стал этого делать, а, напротив, начал проповедовать веру во Христа. Тогда Мину схватили и предали суду, а затем – мучениям. В них принимал участие и сам император, который не обращал внимания на знамения, говорящие о том, чтобы он смилостивился. В результате, император собственноручно убил Мину.
Приметы дня 23 декабря
- Если снега навалит до самой изгороди – лето предстоит плохое, если останется промежуток – урожайное.
- Яркие блестящие звезды – будет мороз.
- «Прыгающие» звезды – к стуже.
- Звезды тусклые и кажутся выше – жди оттепели.
- Звездочки на небе кажутся мелкими – будет снегопад.
- Когда Большая Медведица ярко засияла – значит, будет буран.
- Если сухой снег разносится ветром – лето засушливым будет.
- Безоблачно и ясно – похолодает.
- Когда пиво в бочонке пенится – жди снегопада.
- Видны белые облака – похолодает.
- Сороки лезут под стреху или летают рядом с избами – к вьюге.
А еще 23 декабря на Руси в семьях, где были маленькие дети, читались заговоры от полуношниц. Полуношницами наши предки называли злых духов, которые насылали на детей кошмары и мешали сну. Если ребенок не спал в своей колыбели, кричал, плакал и стучал ножками, то считалось, что это чудит полуношница. Знахарка или ведунья над таким ребенком кадила специальной метелочкой и приговаривала: «Полуношница — непокоила, играй помельной лапочкой, а мово не засобляй, сну и росту ново дитятка не карнай».
Именины сегодня отмечают: Михаил, Константин, Александр, Евгений, Алексей, Евдокия, Александра, Ангелина, Анна, Татьяна.
А ещё 23 декабря празднуют…
- День снежных ангелов
- Праздник человеческого света (HumanLight)
- День дальней авиации ВВС РФ
- День памяти Мины Красноречивого
- Ночь редиса — Мексика
- День детей — Судан
- День рождения императора — Япония
- Праздник рождения королевы — Швеция
- День cвятого Торлака — Исландия
- Праздник Победы — Египет
- День штабных специальностей и войск специальной связи — Украина
- Праздник Блукаса — Литва
- Фестивус (Festivus) — США
- Именины у Анны, Ермогена, Степана, Евграфа, Ангелины, Алексея, Евгения, Якова, Иоанна, Стефана, Александр, Константина, Александры, Сергея, Татьяны, Петра, Михаила, Григория, Анатолия
- День Мины
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