23 декабря – день памяти Мины. Лечим болезни глаз

23 декабря – Мина-светлые очи, Дни Спиридонова Поворота, Мина — так этот день ещё называли в народе. Верили, что святой этого дня предостерегает род людской от сумерек. Крестьяне считали, что эта пелена застилает людям глаза, и они не в состоянии уже отличать тьму от света, а добро от зла. В подобном состоянии человек был просто неспособен вести праведную жизнь.

Мина же помогал прозреть и не поддаться искушениям нечисти. К нему обращались не только бесноватые и запутавшиеся в жизни люди с просьбой о духовном прозрении, но и мучавшиеся глазными болезнями – за исцелением. Основанием для этого послужило то, что угодник действительно обладал даром чудотворения и лечил все болезни глаз и возвращал зрение слепым.

Церковь чтит память Мины Красноречивого

По преданиям, пострадал за веру во Христа в начале IV века. Известно, что Мина был послан из Афин в Александрию императором Максимилианом. Ему было приказано подавить христианское восстание. Однако мина не стал этого делать, а, напротив, начал проповедовать веру во Христа. Тогда Мину схватили и предали суду, а затем – мучениям. В них принимал участие и сам император, который не обращал внимания на знамения, говорящие о том, чтобы он смилостивился. В результате, император собственноручно убил Мину.

Приметы дня 23 декабря

Если снега навалит до самой изгороди – лето предстоит плохое, если останется промежуток – урожайное.

Яркие блестящие звезды – будет мороз.

«Прыгающие» звезды – к стуже.

Звезды тусклые и кажутся выше – жди оттепели.

Звездочки на небе кажутся мелкими – будет снегопад.

Когда Большая Медведица ярко засияла – значит, будет буран.

Если сухой снег разносится ветром – лето засушливым будет.

Безоблачно и ясно – похолодает.

Когда пиво в бочонке пенится – жди снегопада.

Видны белые облака – похолодает.

Сороки лезут под стреху или летают рядом с избами – к вьюге.

А еще 23 декабря на Руси в семьях, где были маленькие дети, читались заговоры от полуношниц. Полуношницами наши предки называли злых духов, которые насылали на детей кошмары и мешали сну. Если ребенок не спал в своей колыбели, кричал, плакал и стучал ножками, то считалось, что это чудит полуношница. Знахарка или ведунья над таким ребенком кадила специальной метелочкой и приговаривала: «Полуношница — непокоила, играй помельной лапочкой, а мово не засобляй, сну и росту ново дитятка не карнай».

Именины сегодня отмечают: Михаил, Константин, Александр, Евгений, Алексей, Евдокия, Александра, Ангелина, Анна, Татьяна.

А ещё 23 декабря празднуют…

День снежных ангелов

Праздник человеческого света (HumanLight)

День дальней авиации ВВС РФ

День памяти Мины Красноречивого

Ночь редиса — Мексика

День детей — Судан

День рождения императора — Япония

Праздник рождения королевы — Швеция

День cвятого Торлака — Исландия

Праздник Победы — Египет

День штабных специальностей и войск специальной связи — Украина

Праздник Блукаса — Литва

Фестивус (Festivus) — США

Именины у Анны, Ермогена, Степана, Евграфа, Ангелины, Алексея, Евгения, Якова, Иоанна, Стефана, Александр, Константина, Александры, Сергея, Татьяны, Петра, Михаила, Григория, Анатолия

День Мины

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