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23 декабря – день памяти Мины. Лечим болезни глаз
фото: pxhere.com

23 декабря – день памяти Мины. Лечим болезни глаз

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:29 22.12.2021

23 декабря – Мина-светлые очи, Дни Спиридонова Поворота, Мина — так этот день ещё называли в народе. Верили, что святой этого дня предостерегает род людской от сумерек. Крестьяне считали, что эта пелена застилает людям глаза, и они не в состоянии уже отличать тьму от света, а добро от зла. В подобном состоянии человек был просто неспособен вести праведную жизнь.

Мина же помогал прозреть и не поддаться искушениям нечисти. К нему обращались не только бесноватые и запутавшиеся в жизни люди с просьбой о духовном прозрении, но и мучавшиеся глазными болезнями – за исцелением. Основанием для этого послужило то, что угодник действительно обладал даром чудотворения и лечил все болезни глаз и возвращал зрение слепым.

Церковь чтит память Мины Красноречивого

23 декабря – День памяти Мины. Просите - прозреть...

По преданиям, пострадал за веру во Христа в начале IV века. Известно, что Мина был послан из Афин в Александрию императором Максимилианом. Ему было приказано подавить христианское восстание. Однако мина не стал этого делать, а, напротив, начал проповедовать веру во Христа. Тогда Мину схватили и предали суду, а затем – мучениям. В них принимал участие и сам император, который не обращал внимания на знамения, говорящие о том, чтобы он смилостивился. В результате, император собственноручно убил Мину.

Приметы дня 23 декабря

  • Если снега навалит до самой изгороди – лето предстоит плохое, если останется промежуток – урожайное.
  • Яркие блестящие звезды – будет мороз.
  • «Прыгающие» звезды – к стуже.
  • Звезды тусклые и кажутся выше – жди оттепели.
  • Звездочки на небе кажутся мелкими – будет снегопад.
  • Когда Большая Медведица ярко засияла – значит, будет буран.
  • Если сухой снег разносится ветром – лето засушливым будет.
  • Безоблачно и ясно – похолодает.
  • Когда пиво в бочонке пенится – жди снегопада.
  • Видны белые облака – похолодает.
  • Сороки лезут под стреху или летают рядом с избами – к вьюге.
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А еще 23 декабря на Руси в семьях, где были маленькие дети, читались заговоры от полуношниц. Полуношницами наши предки называли злых духов, которые насылали на детей кошмары и мешали сну. Если ребенок не спал в своей колыбели, кричал, плакал и стучал ножками, то считалось, что это чудит полуношница. Знахарка или ведунья над таким ребенком кадила специальной метелочкой и приговаривала: «Полуношница — непокоила, играй помельной лапочкой, а мово не засобляй, сну и росту ново дитятка не карнай».

Именины сегодня отмечают: Михаил, Константин, Александр, Евгений, Алексей, Евдокия, Александра, Ангелина, Анна, Татьяна.

А ещё 23 декабря празднуют…

  • День снежных ангелов
  • Праздник человеческого света (HumanLight)
  • День дальней авиации ВВС РФ
  • День памяти Мины Красноречивого
  • Ночь редиса — Мексика
  • День детей — Судан
  • День рождения императора — Япония
  • Праздник рождения королевы — Швеция
  • День cвятого Торлака — Исландия
  • Праздник Победы — Египет
  • День штабных специальностей и войск специальной связи — Украина
  • Праздник Блукаса — Литва
  • Фестивус (Festivus) — США
  • Именины у Анны, Ермогена, Степана, Евграфа, Ангелины, Алексея, Евгения, Якова, Иоанна, Стефана, Александр, Константина, Александры, Сергея, Татьяны, Петра, Михаила, Григория, Анатолия
  • День Мины

О праздниках больше — здесь.

23 декабря – день памяти Мины. Лечим болезни глаз

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

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