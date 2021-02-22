23 февраля — день Прохора и День защитника Отечества

23 февраля — Весновеем Прохора прозвали за то, что в этот день начинался поворот на весну. С этим днем связано несколько поговорок и присказок о погоде, например такая: «До Прохора старуха охала: ох, студено. Пришел Прохор да Влас: никак весна у нас?» (память святого Власа отмечается на следующий день).

В то же время зимы еще остерегались и просили: «Лютуй, февраль, не лютуй, а на весну брови не хмурь». Впрочем, мороз, по мнению людей, и сам понимал, что властвовать ему оставалось недолго: «На Прохора и зима заохает, а февраль бушует, но весну чует».

23 февраля мужики собирались на сельский сход: выслушивали доклад старосты, а потом решали: оставить его или избрать нового. Сельского старосту выбирали обычно на три года. Но могли и досрочно отстранить от занимаемой должности, если он совершал серьёзный проступок: например, потратил общественные деньги.

Память святого Прохора Печерского Лебедника

Православная церковь чтит ежегодно 23 февраля. Его жизнь и деяния являются примером беззаветного служения Богу и своему народу. Он умер в 1107 году, его мощи покоятся в Киево-Печерской Лавре, но православный народ и сегодня знает, что святой Прохор Лебедник ходатайствует за них, охраняет их от голода, бедствий и лишений. В своих молитвах к чудотворцу люди просят уберечь их семьи от невзгод и злого умысла. Жизнь и деяния Прохора Лебедника являются примером беззаветного служения Богу и своему народу. Простой мирянин проделал долгий путь из Смоленска в Киев, чтобы постричься в монахи и отдать свою жизнь Богу и молитвам.

Вместо хлеба питался одной лебедой В монастыре он подверг себя такому аскетизму, что вместо хлеба питался одной лебедой, за что и прозвали его Лебедником. Он искренне верил, что Бог милосерден, и если посылает страдания, то потом непременно проявит свою милость и подарит исцеление. Так и случилось: увидев терпение монаха, Господь претворил для него горький вкус лебеды на медовый и одарил умением испытывать от жизни только радость. В эти времена на Руси народ изнывал от беспрерывных междоусобиц, тяжелых податей и набегов половцев. Когда настал голод, монах раздавал хлеб из лебеды всем голодающим, и после благословения Прохора этот хлеб становился вкусным и сладким. Когда в городе исчезла соль, Прохор святыми молитвами научился обращать в соль обыкновенную золу и отдавал ее людям. Торговцы солью донесли на него князю Святополку, и тот велел отобрать у монаха все запасы. Но когда соль привезли на княжеский двор, она снова претворилась в золу. Святополк пожелал лично встретиться со старцем, а после беседы проникся к нему истинным уважением и дал слово не творить больше насилия. После этой встречи Прохор прожил еще много лет в праведности и богослужении. Перед смертью старец долго говорил с князем о милосердии, вечной жизни, о божьем суде. Он отпустил Святополку грехи и благословил его на великие дела. После кончины блаженного инока Святополк одержал окончательную победу над половцами. Эта победа, дарована русскому народу, благодаря заступничеству и молитвам святого Прохора Лебедника. Погодные приметы на 23 февраля…

Ясный месяц на Прохора – будут грозы.

Если на Прохора и в следующие 6 дней погода морозная — в марте будет тепло.

Стужа 23 февраля, то ее бояться не следует: «На Прохора зима злится, но весну чует».

Считается, что с этого дня морозы начинают слабеть: «Пришел Прохор – весна во двор заглянула». Именины же сегодня отмечают: Иван, Геннадий, Василий, Анна, Валентина, Галина, Герман, Карп, Григорий, Антон. Ну и, конечно, 23 февраля — это один из дней воинской славы России. Праздник всех, кто защищает свое Отечество. Принято считать, что отряды Красной гвардии именно 23 февраля 1918 года одержали первые победы над войсками Германии под Нарвой и Псковом. Эти победы стали называть «Днем рождения Красной Армии». В 1922 году эту дату официально обозначили — День Красной Армии. В 1946 году праздник переименовали в День Советской Армии и Военно-Морского Флота, а после распада СССР в 1995 году дату превратили в День защитника Отечества. К богатой истории праздника добавим и тот факт, что торжество давно уже «выплеснулось» за рамки исключительно военного — по сути. Сегодня отмечаем День настоящих мужчин и защитников в самом широком смысле слова. А ещё 23 февраля празднуют… День защитника Отечества (День победы Красной Армии над войсками Германии)

День сражений подушками

23 февраля — День памяти иконы Божией Матери «Огневидная»

Международный день собачьего печенья (International Dog Biscuit Appreciation Day)

Международный день глотателя меча (World Sword Swallowers Day)

Всемирный день шпагоглотателей (World Sword Swallower’s Day)

День бананового хлеба (National Banana Bread Day) — США

23 февраля — День игры в теннис (Play Tennis Day) — США

День кёрлинга (Curling is Cool Day) — США

День создания Вооружённых сил — Таджикистан

23 февраля — День независимости — Бруней

День республики — Гайана

Именины у Порфирия, Анны, Валентины, Геннадия, Антона, Василия, Галины, Семёна, Петра, Григория, Аркадия, Ивана, Карпа, Германа

Прохор Весновей О праздниках больше — здесь .