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23 и 24 сентября в Судаке не будет газа
Фото: pixabay.com

23 и 24 сентября в Судаке не будет газа

Опубликовал: CrimeaPRESS в Газоснабжение Крыма 20:20 20.09.2020

Администрация Судакского Управления эксплуатации газового хозяйства (УЭГХ) сообщает, что с 7 часов утра 23 сентября до 20 часов 24 сентября Управление магистральных газопроводов ГУП РК «Черноморнефтегаз» планирует проведение ремонтных работ на газопроводе – отводе к приморскому городу с полным отключением ГРС в Судаке.

Приносим извинения за причиненные неудобства. Возобновление газоснабжения будет проводиться последовательно, с дополнительным оповещением.Также предупреждаем о том, что в период с 22 по 24 сентября по ул. Инициативных будут производиться ремонтные работы Судакским УЭГХ, в связи с чем движение автотранспорта по данной улице будет ограничено, — сообщили судакские коммунальщики.

23 и 24 сентября в Судаке не будет газа

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