23 и 24 сентября в Судаке не будет газа

Администрация Судакского Управления эксплуатации газового хозяйства (УЭГХ) сообщает, что с 7 часов утра 23 сентября до 20 часов 24 сентября Управление магистральных газопроводов ГУП РК «Черноморнефтегаз» планирует проведение ремонтных работ на газопроводе – отводе к приморскому городу с полным отключением ГРС в Судаке.

Приносим извинения за причиненные неудобства. Возобновление газоснабжения будет проводиться последовательно, с дополнительным оповещением.Также предупреждаем о том, что в период с 22 по 24 сентября по ул. Инициативных будут производиться ремонтные работы Судакским УЭГХ, в связи с чем движение автотранспорта по данной улице будет ограничено, — сообщили судакские коммунальщики.