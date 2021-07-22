23 июля – день Антония Печерского. Рясочник

23 июля на водоёмах появляется большое количество ряски, которой питаются рыбы. Этим растением также кормили домашнюю птицу и готовили на его основе удобрения. В народе, к слову, считали: где много ряски — там живут русалки. Всю траву не собирали – чуток оставляли. Верили, что из ряски русалки плетут кружева и шьют себе платья.
Об этой нехитрой травке в народе ходила такая легенда: будто появилась она на Земле благодаря божеству, олицетворяющему дождь. Подобно крестьянину, он вспахивал водную гладь, засаживал ее растениями – все для пользы человека!
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Церковь же нынче чтит память Антония Печерского
Его в народе называли Громовержцем. Известен он, главным образом, как основатель Киево-Печерской лавры. Также его называли покровителем российских монахов. В Писании сказано, что Антоний обладал даром чудотворения и мог исцелять больных, предсказывать различные события. За святую жизнь Бог прославил преподобного Антония даром прозрения и чудотворений. Особенно это проявилось при построении им великой Печерской церкви. Сама Пресвятая Богородица предстала ему и преподобному Феодосию во Влахернском храме, куда они чудесно явились, были восхищены, не отлучаясь от Печерского монастыря. Получив от Матери Божией золото, святые наняли мастеров-каменщиков, которые, по повелению Царицы Небесной, пошли в Русскую землю для построения храма в Печерской обители.
При этом явлении Матерь Божия предсказала близкую смерть преподобного Антония, которая последовала на 90-м году его жизни 7 мая 1073 года. Мощи преподобного Антония, по Божию смотрению, остаются сокрытыми.
Приметы на 23 июля
Что касается погоды, то большое значение 23 июля придавали грому. С ним было связано большинство интересных примет:
- Ночью началась гроза, а лягушки по берегу прыгают? К хорошей погоде.
- Резкий гром на Антония – будет небольшой дождь. Гулкий гром – ожидай ливня. Гром тихий, слышен как бы издалека – дождь скоро закончится.
- Пчелы громко жужжат, роятся, не желают надолго оставаться в улье – к жаркой погоде.
- Домашнюю скотину невозможно загнать под навес – к солнечной погоде.
- Голуби лениво воркуют – к теплу.
- Стаи ворон кружатся и играют над головой – к жарким денькам.
- Кучевые облака заволокли все небо – к сильному, шквальному ветру.
- Стебли картофеля обращены ввысь, к небу – к солнечной погоде. Поникли – к дождю.
- Радуга в первой половине дня – к сильному ветру.
- Хорошо поспела рожь – к хорошему клеву угря.
- Много мошек у вечернего костра – к хорошей погоде.
- В колодце и в реке стало меньше воды – к теплу.
- Бабочек не видно – к дождю.
- Улитки высоко на деревьях – к сильному дождю.
А ещё 23 июля празднуют…
- День ванильного мороженого (Vanilla Ice Cream Day) — США
- День великолепной бабушки (Gorgeous Grandma Day) — США
- 23 июля – День детей — Индонезия
- День Государственного флага — Абхазия
- День работников СМИ — Южная Осетия
- 23 июля – День возрождения — Оман
- Годовщина революции — Египет
- День поминовения — Папуа—Новая Гвинея
- Именины у Антония, Александра, Данила, Леонтия, Петра
- Антоний Громоносец
- 23 июля – День дачника в России
- День заливной тоски
- Всемирный день китов и дельфинов (World Whale and Dolphin Day)
- 23 июля – Международный день бла-бла-бла (International Yada, Yada, Yada Day)
- День жмурок с ярким светом
- Праздник Коневской иконы Божией Матери
- 23 июля – День памяти преподобного Силуана, схимника Печерского
- День работника специального учёта уголовно-исполнительной системы РФ
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