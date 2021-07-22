23 июля – день Антония Печерского. Рясочник

23 июля на водоёмах появляется большое количество ряски, которой питаются рыбы. Этим растением также кормили домашнюю птицу и готовили на его основе удобрения. В народе, к слову, считали: где много ряски — там живут русалки. Всю траву не собирали – чуток оставляли. Верили, что из ряски русалки плетут кружева и шьют себе платья.

Об этой нехитрой травке в народе ходила такая легенда: будто появилась она на Земле благодаря божеству, олицетворяющему дождь. Подобно крестьянину, он вспахивал водную гладь, засаживал ее растениями – все для пользы человека!

Церковь же нынче чтит память Антония Печерского

Его в народе называли Громовержцем. Известен он, главным образом, как основатель Киево-Печерской лавры. Также его называли покровителем российских монахов. В Писании сказано, что Антоний обладал даром чудотворения и мог исцелять больных, предсказывать различные события. За святую жизнь Бог прославил преподобного Антония даром прозрения и чудотворений. Особенно это проявилось при построении им великой Печерской церкви. Сама Пресвятая Богородица предстала ему и преподобному Феодосию во Влахернском храме, куда они чудесно явились, были восхищены, не отлучаясь от Печерского монастыря. Получив от Матери Божией золото, святые наняли мастеров-каменщиков, которые, по повелению Царицы Небесной, пошли в Русскую землю для построения храма в Печерской обители.

При этом явлении Матерь Божия предсказала близкую смерть преподобного Антония, которая последовала на 90-м году его жизни 7 мая 1073 года. Мощи преподобного Антония, по Божию смотрению, остаются сокрытыми.

Приметы на 23 июля

Что касается погоды, то большое значение 23 июля придавали грому. С ним было связано большинство интересных примет:

Ночью началась гроза, а лягушки по берегу прыгают? К хорошей погоде.

Резкий гром на Антония – будет небольшой дождь. Гулкий гром – ожидай ливня. Гром тихий, слышен как бы издалека – дождь скоро закончится.

Пчелы громко жужжат, роятся, не желают надолго оставаться в улье – к жаркой погоде.

Домашнюю скотину невозможно загнать под навес – к солнечной погоде.

Голуби лениво воркуют – к теплу.

Стаи ворон кружатся и играют над головой – к жарким денькам.

Кучевые облака заволокли все небо – к сильному, шквальному ветру.

Стебли картофеля обращены ввысь, к небу – к солнечной погоде. Поникли – к дождю.

Радуга в первой половине дня – к сильному ветру.

Хорошо поспела рожь – к хорошему клеву угря.

Много мошек у вечернего костра – к хорошей погоде.

В колодце и в реке стало меньше воды – к теплу.

Бабочек не видно – к дождю.

Улитки высоко на деревьях – к сильному дождю.

Именины 23 июля отмечают: Александр, Даниил, Георгий, Леонтий, Петр, Антон.

А ещё 23 июля празднуют…

День ванильного мороженого (Vanilla Ice Cream Day) — США

День великолепной бабушки (Gorgeous Grandma Day) — США

23 июля – День детей — Индонезия

День Государственного флага — Абхазия

День работников СМИ — Южная Осетия

23 июля – День возрождения — Оман

Годовщина революции — Египет

День поминовения — Папуа—Новая Гвинея

Именины у Антония, Александра, Данила, Леонтия, Петра

Антоний Громоносец

23 июля – День дачника в России

День заливной тоски

Всемирный день китов и дельфинов (World Whale and Dolphin Day)

23 июля – Международный день бла-бла-бла (International Yada, Yada, Yada Day)

День жмурок с ярким светом

Праздник Коневской иконы Божией Матери

23 июля – День памяти преподобного Силуана, схимника Печерского

День работника специального учёта уголовно-исполнительной системы РФ О праздниках больше — здесь .