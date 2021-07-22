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23 июля – день Антония Печерского. Рясочник
иллюстрация: pxhere.com

23 июля – день Антония Печерского. Рясочник

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 22:05 22.07.2021

23 июля на водоёмах появляется большое количество ряски, которой питаются рыбы. Этим растением также кормили домашнюю птицу и готовили на его основе удобрения. В народе, к слову, считали: где много ряски — там живут русалки. Всю траву не собирали – чуток оставляли. Верили, что из ряски русалки плетут кружева и шьют себе платья.

Об этой нехитрой травке в народе ходила такая легенда: будто появилась она на Земле благодаря божеству, олицетворяющему дождь. Подобно крестьянину, он вспахивал водную гладь, засаживал ее растениями – все для пользы человека!

Церковь же нынче чтит память Антония Печерского

23 июляЕго в народе называли Громовержцем. Известен он, главным образом, как основатель Киево-Печерской лавры. Также его называли покровителем российских монахов. В Писании сказано, что Антоний обладал даром чудотворения и мог исцелять больных, предсказывать различные события. За святую жизнь Бог прославил преподобного Антония даром прозрения и чудотворений. Особенно это проявилось при построении им великой Печерской церкви. Сама Пресвятая Богородица предстала ему и преподобному Феодосию во Влахернском храме, куда они чудесно явились, были восхищены, не отлучаясь от Печерского монастыря. Получив от Матери Божией золото, святые наняли мастеров-каменщиков, которые, по повелению Царицы Небесной, пошли в Русскую землю для построения храма в Печерской обители.

При этом явлении Матерь Божия предсказала близкую смерть преподобного Антония, которая последовала на 90-м году его жизни 7 мая 1073 года. Мощи преподобного Антония, по Божию смотрению, остаются сокрытыми.

Приметы на 23 июля

Что касается погоды, то большое значение 23 июля придавали грому. С ним было связано большинство интересных примет:

  • Ночью началась гроза, а лягушки по берегу прыгают? К хорошей погоде.
  • Резкий гром на Антония – будет небольшой дождь. Гулкий гром – ожидай ливня.  Гром тихий, слышен как бы издалека – дождь скоро закончится.
  • Пчелы громко жужжат, роятся, не желают надолго оставаться в улье – к жаркой погоде.
  • Домашнюю скотину невозможно загнать под навес – к солнечной погоде.
  • Голуби лениво воркуют – к теплу.
  • Стаи ворон кружатся и играют над головой – к жарким денькам.
  • Кучевые облака заволокли все небо – к сильному, шквальному ветру.
  • Стебли картофеля обращены ввысь, к небу – к солнечной погоде. Поникли – к дождю.
  • Радуга в первой половине дня – к сильному ветру.
  • Хорошо поспела рожь – к хорошему клеву угря.
  • Много мошек у вечернего костра – к хорошей погоде.
  • В колодце и в реке стало меньше воды – к теплу.
  • Бабочек не видно – к дождю.
  • Улитки высоко на деревьях – к сильному дождю.
Именины 23 июля отмечают: Александр, Даниил, Георгий, Леонтий, Петр, Антон.

А ещё 23 июля празднуют…

  • День ванильного мороженого (Vanilla Ice Cream Day) — США
  • День великолепной бабушки (Gorgeous Grandma Day) — США
  • 23 июля – День детей — Индонезия
  • День Государственного флага — Абхазия
  • День работников СМИ — Южная Осетия
  • 23 июля – День возрождения — Оман
  • Годовщина революции — Египет
  • День поминовения — Папуа—Новая Гвинея
  • Именины у Антония, Александра, Данила, Леонтия, Петра
  • Антоний Громоносец
  • 23 июля – День дачника в России
  • День заливной тоски
  • Всемирный день китов и дельфинов (World Whale and Dolphin Day)
  • 23 июля – Международный день бла-бла-бла (International Yada, Yada, Yada Day)
  • День жмурок с ярким светом
  • Праздник Коневской иконы Божией Матери
  • 23 июля – День памяти преподобного Силуана, схимника Печерского
  • День работника специального учёта уголовно-исполнительной системы РФ

О праздниках больше — здесь.

23 июля – день Антония Печерского. Рясочник

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