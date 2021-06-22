23 июня – день Тимофея. Мышиный день. По Земле ходят призраки

23 июня в народе считали днём очень тяжёлым. Были уверены, что по Земле ходят призраки и смущают живых. Эти сутки также именовали «Мышиным днём». Причина? Зачастую нынче людям мерещились на гумнах полчища мышей. Такое видение, разумеется, ничего хорошего не предвещало.
Говорили: «Тимофеевские знамения не только грозой грозят!» Увидел кто-то ратников, летящих меж облаков, — быть войне.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Стаи ворон, летающие над селом, — моровое поветрие
Мусор в этот день старались из избы не выносить. Потому как, если подует ветер и отнесет его к соседскому дому, то и мира уже не видать. А за детьми в этот день вообще нужен был глаз да глаз. Например, оставит ребенок на столе ложку открытой — не видать хорошего урожая в этом году.
Вместе с тем, 23 июня было принято собирать лекарственные травы, читать самостоятельно сложенные молитвы. Кроме того, топили бани и заготавливали веники на весь год.
23 июня — церковь чтит память мученика Тимофея, который также известен как епископ Прусский
В городе Пруссе, находящемся на границах Вифинии, Фригии и Лидии, близ горы Олимпийской, епископом был святой Тимофей, за чистоту своей жизни и святость получивший от Бога дар чудотворения. Случилось однажды ему умертвить громадного змия, поселившегося в пещере под кипарисовым деревом и причинявшего большой вред животным и людям. Этого змия святой умертвил, бросив в его пасть покров, которым накрывается на божественном престоле освященный хлеб (агнец). В другой раз он исцелил одного царя, по имени Арита, который страдал тяжкой болезнью, так что уже приближался к вратам смерти. Подобным же образом и некую царицу не только возвратил от жизни к смерти, но и обратил от тьмы идолослужения к свету истинной веры. Кроме сего, святой Тимофей, по дарованной ему от Бога благодати, исцелял различные болезни, совершил много и других чудотворений силою Христовою.
Проповедью же своею он просветил всю свою паству и множество неверующих обратил ко Христу. Когда же вступил на римский престол император Юлиан, который отвергся от Христа, стал покланяться идолам и воздвиг жестокое гонение на Церковь Божию, — то святой Тимофей с особенною ревностью начал трудиться в проповедании слова Божия, укрепляя верующих и обличая язычников в их заблуждениях. Услышав о святом, нечестивый император Юлиан повелел взять его и привести к нему, — и потом посадил его в темницу.
Ко святому стекалось множество народа, которому он проповедовал о Христе Боге истинном
Юлиану было доложено, что христианский епископ, заключенный в темнице, учит своей вере приходящих к нему людей. Юлиан тогда послал ему приказание — не учить об имени Иисуса Христа. Но святой Тимофей не послушал распоряжения нечестивого и беззаконного царя, и без боязни продолжал совершать подобающее ему, как христианскому епископу, учить народ.
Когда же император Юлиан снова узнал, что святой Тимофей безбоязненно продолжает проповедовать о Христе, разгневался и послал палача, чтобы он отсек святому голову в темнице. После блаженной кончины священномученика верующие взяли его святое тело и с честью похоронили его. От его гроба подавалось множество чудесных исцелений разных болезней, во славу Христа Бога нашего.
Приметы на 23 июня
- Душная погода на восходе солнца – к дождю.
- Мокрица цветет с самого утра – к хорошей погоде.
- Коли в грозы наперед синих белые тучи бежали – жди града.
- Ночью и вечером в лесу теплее, чем на открытой местности, а в низинах холодно – погода будет хорошей.
- В погожий день муравьев не видать – быть ненастью.
- Вороны хохлятся – к плохой погоде.
- Утки, куры и гуси ощипываются – к дождям.
- Курица машет хвостиком – к влажной погоде.
- Пауков не видно – погода переменится.
- На ивовых листиках капельки липкого сока – к ненастью.
Именины сегодня отмечают: Анна, Антонина, Алексей, Герасим, Василий, Макар, Илья, Иннокентий, Тимофей, Андрей.
А ещё 23 июня празднуют…
- Иванов день
- День без обид (Let It Go Day)
- Собор всех святых
- 23 июня – День балалайки (Праздник музыкантов-народников)
- День тайных посланий
- Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге
- День рождения пишущей машинки
- Международный Олимпийский день (International Olympic Day)
- Всемирный день информаторов (World Whistleblowers Day)
- Международный день вдов (International Widow`s Day)
- День государственной службы Организации Объединённых Наций
- 23 июня – День памяти святителя Вассиана, епископа Лавдийского
- День печенюжки (National Pecan Sandy Day) — США
- День розового фламинго (Pink Flamingo Day) — США
- 23 июня – День полиции — Казахстан
- День Лиго — Латвия
- День отца — Польша, Никарагуа
- 23 июня – День победы — Эстония
- День государственной службы — Украина, Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан
- День физкультуры — Армения
- 23 июня – День гидратации (National Hydration Day) — США
- Национальный праздник — Люксембург
- День памяти жертв терроризма (National Day of Remembrance for Victims of Terrorism) — Канада
- 23 июня – День работников государственной и муниципальной службы — Кыргызстан
- День провозглашения суверенитета — Молдова
- Именины у Василия, Александра, Антонины, Ванды, Ивана, Ильи, Иосифа, Тимофея, Анны, Алексея, Семёна, Феофана, Андрея, Николая, Павла
- Тимофей-мышьеписк
О праздниках больше —
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..