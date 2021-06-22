23 июня – день Тимофея. Мышиный день. По Земле ходят призраки

23 июня в народе считали днём очень тяжёлым. Были уверены, что по Земле ходят призраки и смущают живых. Эти сутки также именовали «Мышиным днём». Причина? Зачастую нынче людям мерещились на гумнах полчища мышей. Такое видение, разумеется, ничего хорошего не предвещало.

Говорили: «Тимофеевские знамения не только грозой грозят!» Увидел кто-то ратников, летящих меж облаков, — быть войне.

Стаи ворон, летающие над селом, — моровое поветрие

Мусор в этот день старались из избы не выносить. Потому как, если подует ветер и отнесет его к соседскому дому, то и мира уже не видать. А за детьми в этот день вообще нужен был глаз да глаз. Например, оставит ребенок на столе ложку открытой — не видать хорошего урожая в этом году.

Другими словами, малейшая деталь, на которую в иное время никто не обратил бы внимания, в Тимофеев день становилась пророчеством.

Вместе с тем, 23 июня было принято собирать лекарственные травы, читать самостоятельно сложенные молитвы. Кроме того, топили бани и заготавливали веники на весь год.

23 июня — церковь чтит память мученика Тимофея, который также известен как епископ Прусский

В городе Пруссе, находящемся на границах Вифинии, Фригии и Лидии, близ горы Олимпийской, епископом был святой Тимофей, за чистоту своей жизни и святость получивший от Бога дар чудотворения. Случилось однажды ему умертвить громадного змия, поселившегося в пещере под кипарисовым деревом и причинявшего большой вред животным и людям. Этого змия святой умертвил, бросив в его пасть покров, которым накрывается на божественном престоле освященный хлеб (агнец). В другой раз он исцелил одного царя, по имени Арита, который страдал тяжкой болезнью, так что уже приближался к вратам смерти. Подобным же образом и некую царицу не только возвратил от жизни к смерти, но и обратил от тьмы идолослужения к свету истинной веры. Кроме сего, святой Тимофей, по дарованной ему от Бога благодати, исцелял различные болезни, совершил много и других чудотворений силою Христовою.

Проповедью же своею он просветил всю свою паству и множество неверующих обратил ко Христу. Когда же вступил на римский престол император Юлиан, который отвергся от Христа, стал покланяться идолам и воздвиг жестокое гонение на Церковь Божию, — то святой Тимофей с особенною ревностью начал трудиться в проповедании слова Божия, укрепляя верующих и обличая язычников в их заблуждениях. Услышав о святом, нечестивый император Юлиан повелел взять его и привести к нему, — и потом посадил его в темницу.

Ко святому стекалось множество народа, которому он проповедовал о Христе Боге истинном

Юлиану было доложено, что христианский епископ, заключенный в темнице, учит своей вере приходящих к нему людей. Юлиан тогда послал ему приказание — не учить об имени Иисуса Христа. Но святой Тимофей не послушал распоряжения нечестивого и беззаконного царя, и без боязни продолжал совершать подобающее ему, как христианскому епископу, учить народ.

Когда же император Юлиан снова узнал, что святой Тимофей безбоязненно продолжает проповедовать о Христе, разгневался и послал палача, чтобы он отсек святому голову в темнице. После блаженной кончины священномученика верующие взяли его святое тело и с честью похоронили его. От его гроба подавалось множество чудесных исцелений разных болезней, во славу Христа Бога нашего.

Приметы на 23 июня



Душная погода на восходе солнца – к дождю.

Мокрица цветет с самого утра – к хорошей погоде.

Коли в грозы наперед синих белые тучи бежали – жди града.

Ночью и вечером в лесу теплее, чем на открытой местности, а в низинах холодно – погода будет хорошей.

В погожий день муравьев не видать – быть ненастью.

Вороны хохлятся – к плохой погоде.

Утки, куры и гуси ощипываются – к дождям.

Курица машет хвостиком – к влажной погоде.

Пауков не видно – погода переменится.

На ивовых листиках капельки липкого сока – к ненастью.

Именины сегодня отмечают: Анна, Антонина, Алексей, Герасим, Василий, Макар, Илья, Иннокентий, Тимофей, Андрей.

А ещё 23 июня празднуют…

Иванов день

День без обид (Let It Go Day)

Собор всех святых

23 июня – День балалайки (Праздник музыкантов-народников)

День тайных посланий

Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге

День рождения пишущей машинки

Международный Олимпийский день (International Olympic Day)

Всемирный день информаторов (World Whistleblowers Day)

Международный день вдов (International Widow`s Day)

День государственной службы Организации Объединённых Наций

23 июня – День памяти святителя Вассиана, епископа Лавдийского

День печенюжки (National Pecan Sandy Day) — США

День розового фламинго (Pink Flamingo Day) — США

23 июня – День полиции — Казахстан

День Лиго — Латвия

День отца — Польша, Никарагуа

23 июня – День победы — Эстония

День государственной службы — Украина, Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан

День физкультуры — Армения

23 июня – День гидратации (National Hydration Day) — США

Национальный праздник — Люксембург

День памяти жертв терроризма (National Day of Remembrance for Victims of Terrorism) — Канада

23 июня – День работников государственной и муниципальной службы — Кыргызстан

День провозглашения суверенитета — Молдова

Именины у Василия, Александра, Антонины, Ванды, Ивана, Ильи, Иосифа, Тимофея, Анны, Алексея, Семёна, Феофана, Андрея, Николая, Павла

Тимофей-мышьеписк

О праздниках больше — здесь .