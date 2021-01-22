23 января — Григорий-Летоуказатель. Проводим «ревизию» закромов

23 января — зима уже «прожила» половину отведённого ей календарём срока и добралась до дня, который в народе получил имя Григория-Летоуказателя. Буквально это значит — время готовиться к весне. Планировать работы в саду, проводить «ревизию» закромов и перебирать семена да зёрна для посадки.
С этого дня начинается подготовка к весенним посевным работам. Проверяется и чинится инвентарь, перебирается зерно, часть которого идет на посадку, а часть – на переработку в муку.
Традиционно на Григория Летоуказателя проводится обряд для притяжения богатства. Считается, что если 3 раза против солнца обойти стог, выдернуть из него горсть сена, то это привлечет большие деньги.
Дата почтения памяти святителя Григория, епископа Нисского
Григорий проживал в IV веке в Кесарии (Каппадокия), где и получил образование. Его учителем был брат – святитель Василий Великий. Также он много времени потратил на самостоятельное обучение. Благодаря этому стал ритором (оратором) и ушел из церкви. После смерти супруги он вернулся в родное имение и церковь.
В 372 г. Григория назначили на должность епископа Ниссы. С этого года его деятельность была посвящена борьбе с арианами. Григорий был схвачен, но ему удалось сбежать. Несколько лет он скитался, претерпевая невзгоды и страдания, но не оставил веру.
В 381 г. в Константинополе был созван II Вселенский собор, где Григорий стал одним из главных деятелей. В 383, 386 и 394 годах он выступал в Константинополе, произнося разные Слова. Григорий рьяно защищал Православные догматы и стал авторитетным богословом империи.
Чем ещё примечательно 23 января?
Сегодня, как никогда внимательно, наши предки анализировали приметы. Судили о том, какими будут ближайшие дни и… самое главное… какой будет погода летом.
Смотрим, сравниваем, вникаем и делаем выводы:
- Если на стогах и деревьях виден иней — лето будет прохладным и ненастным.
- В день Григория-Летоуказателя дует ветер с Юга — в июне месяце будут часто идти грозы и дожди.
- Ясная погода на 23 января предвещает сухое и жаркое лето.
- Если на Григория много снега – будет много хлеба.
- Иней 23 января не проходит к вечеру – примета к тому, что вскоре погода испортится.
- На столбах виден иней, то рыбалка будет плохой. Это же сулит плохой урожай ржи.
- Первая капель на день Григория обещает теплое лето.
- Если весь день 23 января солнечно и сухо – лето тоже будет засушливым и жарким.
- Если небо безоблачное и ясное – быть ранней весне.
- Сухой снег – примета того, что в этом году быть сухому лету.
А ещё 23 января празднуют:
- Национальный день пирога (National Pie Day) — США
- День «Баунти» — Остров Питкэрн
- Всемирный день свободы — Тайвань
- Национальный день почерка (National Handwriting Day) — США
- День шелфи в библиотеке (Library Shelfie Day) — США
- День пирога с ревенем (National Rhubarb Pie Day) — США
- Именины у Анатолия, Макария, Павла, Григория, Петра, Пахомия
- Григорий Летоуказчик
- День зеленого света
- Праздник слухов
- День памяти святителя Григория Нисского
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