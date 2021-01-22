23 января — Григорий-Летоуказатель. Проводим «ревизию» закромов

23 января — зима уже «прожила» половину отведённого ей календарём срока и добралась до дня, который в народе получил имя Григория-Летоуказателя. Буквально это значит — время готовиться к весне. Планировать работы в саду, проводить «ревизию» закромов и перебирать семена да зёрна для посадки.

С этого дня начинается подготовка к весенним посевным работам. Проверяется и чинится инвентарь, перебирается зерно, часть которого идет на посадку, а часть – на переработку в муку.

Из глубокой старины пришел обряд, который помогает задобрить духа стогов. Считается, что именно он охраняет зерно от грызунов. Для этого необходимо выйти в поле, отдать поклон скирдам и оставить каравай. В этот праздник запрещается выносить мусор и золу. В противном случае дом может покинуть счастье.

Традиционно на Григория Летоуказателя проводится обряд для притяжения богатства. Считается, что если 3 раза против солнца обойти стог, выдернуть из него горсть сена, то это привлечет большие деньги.

Дата почтения памяти святителя Григория, епископа Нисского

Григорий проживал в IV веке в Кесарии (Каппадокия), где и получил образование. Его учителем был брат – святитель Василий Великий. Также он много времени потратил на самостоятельное обучение. Благодаря этому стал ритором (оратором) и ушел из церкви. После смерти супруги он вернулся в родное имение и церковь.

В 372 г. Григория назначили на должность епископа Ниссы. С этого года его деятельность была посвящена борьбе с арианами. Григорий был схвачен, но ему удалось сбежать. Несколько лет он скитался, претерпевая невзгоды и страдания, но не оставил веру.

В 381 г. в Константинополе был созван II Вселенский собор, где Григорий стал одним из главных деятелей. В 383, 386 и 394 годах он выступал в Константинополе, произнося разные Слова. Григорий рьяно защищал Православные догматы и стал авторитетным богословом империи.

Чем ещё примечательно 23 января?

Сегодня, как никогда внимательно, наши предки анализировали приметы. Судили о том, какими будут ближайшие дни и… самое главное… какой будет погода летом.

Смотрим, сравниваем, вникаем и делаем выводы:

Если на стогах и деревьях виден иней — лето будет прохладным и ненастным.

В день Григория-Летоуказателя дует ветер с Юга — в июне месяце будут часто идти грозы и дожди.

Ясная погода на 23 января предвещает сухое и жаркое лето.

Если на Григория много снега – будет много хлеба.

Иней 23 января не проходит к вечеру – примета к тому, что вскоре погода испортится.

На столбах виден иней, то рыбалка будет плохой. Это же сулит плохой урожай ржи.

Первая капель на день Григория обещает теплое лето.

Если весь день 23 января солнечно и сухо – лето тоже будет засушливым и жарким.

Если небо безоблачное и ясное – быть ранней весне.

Сухой снег – примета того, что в этом году быть сухому лету.

Именины сегодня отмечают: Григорий, Макар, Маркиан, Павел, Феофан.

А ещё 23 января празднуют:

Национальный день пирога (National Pie Day) — США

День «Баунти» — Остров Питкэрн

Всемирный день свободы — Тайвань

Национальный день почерка (National Handwriting Day) — США

День шелфи в библиотеке (Library Shelfie Day) — США

День пирога с ревенем (National Rhubarb Pie Day) — США

Именины у Анатолия, Макария, Павла, Григория, Петра, Пахомия

Григорий Летоуказчик

День зеленого света

Праздник слухов

День памяти святителя Григория Нисского По материалам: https://pogoda-crimea.ru О праздниках больше — здесь .