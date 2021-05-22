23 мая – день Симона Зилота. День кладоискателя

23 мая, считали в народе, работать — большой грех. Единственные, кто сегодня трудился, были знахари и знахарки. Они собирали целебные травы в лесу и готовили из них полезные снадобья. Говорили, что в День Симона Зилота растения получают магическую силу.

А ещё 23 мая люди отправлялись на поиски кладов! Испытайте удачу! А вдруг сундучок с золотом ждёт именно вас?

И! Согласно поверьям, в этот день свои именины празднует Земля. Так что ей давали отдохнуть, старались не проводить никаких земляных работ, совершали молитвы в ее честь.

Апостола Симона Зилота

В честь одного из 12 апостолов. Носил прозвище Зилот, т.е. ревнитель. Был распят на кресте.

Народный праздник Симонов день отмечается 23 мая 2018 года (дата по старому стилю – 10 мая). По церковному календарю в этот день почитают апостола Симона Зилота, Кананита. Симон был сводным братом Спасителя от первого брака святого Иосифа. Жил в I веке в Кане Галилейской. Был простым рыбаком и зелотом.

На третий день после возвращения Спасителя в городе праздновали свадьбу Симона. Во время торжества закончилось вино. Это могло обернуться позором для молодой четы и считалось плохим предзнаменованием. В этот момент свершилось первое чудо Христово. Мария попросила сына помочь молодым. По воле Иисуса вода в чанах превратилась в хорошее вкусное вино. Увидев это чудо, Симон уверовал в Господа всей душой. Он оставил молодую жену и ушел с братом. Впоследствии Симон стал не только Его учеником, но и одним из двенадцати апостолов.

Так как о жизни святого больше осталось устных преданий, чем письменных, в его дальнейшей судьбе есть некоторые расхождения. Симон посетил Иудею, Мавританию, Египет и Ливию, где нес слово Божие. Далее английская, немецкая и русская версии расходятся. Также доподлинно неизвестно, как именно умер апостол – на кресте или его распилили пилой. Но нет никаких сомнений, что он принял мученическую смерть.

Традиции 23 мая таковы…

Считалось, что работать в этот день большой грех. Знахари и знахарки в это время собирают целебные травы в лесу, чтобы готовить из них полезные снадобья. Считается, что именно сегодня травы получают магическую силу. Обычно лечебные травы 23 мая собирали в одиночестве. Находили растения, а затем, прежде чем сорвать его, произносили специальные заговоры, стоя на коленях. А в течение всего сбора трав обязательно читали «Отче наш» и «Богородицу».

Травы 23 мая могли собирать не все – это делали люди исключительно с чистыми помыслами. Предварительно парились в бане, надевали только чистые вещи и не думали о плохом, отправляясь на сбор трав. Обычно их не срывали голыми руками, а использовали для этих целей чистые платки и полотенца, чтобы чудодейственная сила растений не исчезла. Все травы 23 мая собирали в пучки, а потом отправлял сушиться на чердак. Приметы на 23 мая

Дождь идет – к ненастному лету.

Лопаются березовые сережки – пора хлеб сеять.

Утром пчелы быстро летают – день будет солнечный.

Дует ветер во время дождя – к хорошей погоде.

К вечеру не исчезают кучевые облака – к улучшению погоды.

Крот вокруг норы землю разбрасывает – дождь пойдет.

До рассвета слышны птичьи песни – к дождю. В народе Симона Зилота считали покровителем трав и верили, что именно по его воле на Земле растут самые разные виды трав. Ему также молились 23 мая о поиске кладов. Заклинали сокровища, чтобы они не достались чужому человеку, могли при помощи специальных заговоров, напротив, завещать клад конкретному человеку, оставив ему указания относительно того, где искать зарытые сокровища. Иногда клады могли зарыть на определенное количество «голов». То есть, если, например, клад заговорен на 20 «голов», то найдет его только 21-ый человек. Именины 23 мая отмечают: Онисим, Таисия, Василий, Кирилл. А ещё 23 мая празднуют… День героев — Украина

День создания морской пехоты — Украина

23 мая – День ирисок (National Taffy Day) — США

День труда — Ямайка

День студента — Мексика

23 мая – День работников Министерства экологии и природных ресурсов — Азербайджан

День молодёжи — Таджикистан

День счастливого пенни (National Lucky Penny Day) — США

Именины у Таисии, Онисима, Симона, Василия

23 мая – Симонов день

Всемирный день черепахи (World Turtle Day)

Праздник жевальщиков стирательных резинок

День каштановых свечек

Возвещение Баба

23 мая – День святого апостола Симона Кананита

Международный день по искоренению акушерских свищей По материалам https://www.astromeridian.ru О праздниках больше — здесь .