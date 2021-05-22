23 мая – день Симона Зилота. День кладоискателя

23 мая, считали в народе, работать — большой грех. Единственные, кто сегодня трудился, были знахари и знахарки. Они собирали целебные травы в лесу и готовили из них полезные снадобья. Говорили, что в День Симона Зилота растения получают магическую силу.
И! Согласно поверьям, в этот день свои именины празднует Земля. Так что ей давали отдохнуть, старались не проводить никаких земляных работ, совершали молитвы в ее честь.
Апостола Симона Зилота
В честь одного из 12 апостолов. Носил прозвище Зилот, т.е. ревнитель. Был распят на кресте.
Народный праздник Симонов день отмечается 23 мая 2018 года (дата по старому стилю – 10 мая). По церковному календарю в этот день почитают апостола Симона Зилота, Кананита. Симон был сводным братом Спасителя от первого брака святого Иосифа. Жил в I веке в Кане Галилейской. Был простым рыбаком и зелотом.
На третий день после возвращения Спасителя в городе праздновали свадьбу Симона. Во время торжества закончилось вино. Это могло обернуться позором для молодой четы и считалось плохим предзнаменованием. В этот момент свершилось первое чудо Христово. Мария попросила сына помочь молодым. По воле Иисуса вода в чанах превратилась в хорошее вкусное вино. Увидев это чудо, Симон уверовал в Господа всей душой. Он оставил молодую жену и ушел с братом. Впоследствии Симон стал не только Его учеником, но и одним из двенадцати апостолов.
Так как о жизни святого больше осталось устных преданий, чем письменных, в его дальнейшей судьбе есть некоторые расхождения. Симон посетил Иудею, Мавританию, Египет и Ливию, где нес слово Божие. Далее английская, немецкая и русская версии расходятся. Также доподлинно неизвестно, как именно умер апостол – на кресте или его распилили пилой. Но нет никаких сомнений, что он принял мученическую смерть.
Традиции 23 мая таковы…
Считалось, что работать в этот день большой грех. Знахари и знахарки в это время собирают целебные травы в лесу, чтобы готовить из них полезные снадобья. Считается, что именно сегодня травы получают магическую силу. Обычно лечебные травы 23 мая собирали в одиночестве. Находили растения, а затем, прежде чем сорвать его, произносили специальные заговоры, стоя на коленях. А в течение всего сбора трав обязательно читали «Отче наш» и «Богородицу».
Травы 23 мая могли собирать не все – это делали люди исключительно с чистыми помыслами. Предварительно парились в бане, надевали только чистые вещи и не думали о плохом, отправляясь на сбор трав. Обычно их не срывали голыми руками, а использовали для этих целей чистые платки и полотенца, чтобы чудодейственная сила растений не исчезла. Все травы 23 мая собирали в пучки, а потом отправлял сушиться на чердак.
Приметы на 23 мая
- Дождь идет – к ненастному лету.
- Лопаются березовые сережки – пора хлеб сеять.
- Утром пчелы быстро летают – день будет солнечный.
- Дует ветер во время дождя – к хорошей погоде.
- К вечеру не исчезают кучевые облака – к улучшению погоды.
- Крот вокруг норы землю разбрасывает – дождь пойдет.
- До рассвета слышны птичьи песни – к дождю.
А ещё 23 мая празднуют…
- День героев — Украина
- День создания морской пехоты — Украина
- 23 мая – День ирисок (National Taffy Day) — США
- День труда — Ямайка
- День студента — Мексика
- 23 мая – День работников Министерства экологии и природных ресурсов — Азербайджан
- День молодёжи — Таджикистан
- День счастливого пенни (National Lucky Penny Day) — США
- Именины у Таисии, Онисима, Симона, Василия
- 23 мая – Симонов день
- Всемирный день черепахи (World Turtle Day)
- Праздник жевальщиков стирательных резинок
- День каштановых свечек
- Возвещение Баба
- 23 мая – День святого апостола Симона Кананита
- Международный день по искоренению акушерских свищей
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