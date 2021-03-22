23 марта — Василиса — вешней воды указательница

23 марта — в народе примечали, что начинаются мартовские грозы. По утрам всё ещё бывают заморозки, но они уже не такие жёсткие, как раньше. Природа пробуждается от зимней спячки. Наступает время разлива талых вод, так что предки наши в этот день молились за то, чтобы паводки не причинили вреда. К слову, считали, что Василиса наделяет воду способностью помнить и видеть сокровенное, а потому топит она дома только тех, кто провел год во грехе.

В народе говорили, что с этого дня начинаются мартовские грозы. Одновременно отмечали, что зима уже окончательно отступила, и начинает пробуждаться природа вокруг. День становится длиннее ночи. Утром по-прежнему бывают заморозки, но они становятся мягкими и непродолжительными.

Считалось, что святая Василиса наделяет весенние ручьи памятью и способностью видеть тайное. Ей молились, чтобы вода не подтопила дома, погреба и другие постройки. Если все-таки вода проникала внутрь, говорили, что это за совершенные в прошедшем году грехи. Для предотвращения подтопления рыли специальные каналы для отвода воды от дома.

Церковь чтит память святого Кодрата и его учеников

Святой мученик Кодрат и иже с ним. Во время гонения на христиан (в III веке) одна благочестивая женщина по имени Руфина бежала из Коринфа в горы, спасаясь от преследований. Там она родила сына Кодрата и вскоре после родов скончалась. Промыслом Божиим младенец остался жить и был вскормлен чудесным образом: на него опускалось облако, питавшее его сладкой росой. Детство и юношеские годы святого Кодрата прошли в пустыне.

Будучи уже взрослым, он однажды повстречал христиан, которые просветили его светом истинной веры. Кодрат выучился грамоте, а позже изучил врачебное искусство и достиг в нем больших успехов. Но более всего Кодрат любил пустынное безмолвие и большую часть времени проводил в горах, предаваясь молитве и Богомыслию. Прошло много лет. В пустыню к святому часто приходили его друзья и последователи, чтобы послушать его наставления. Среди них были Киприан, Дионисий, Анект, Павел, Крискент и многие другие.

По приказу гонителя христиан нечестивого Декия (249–251) в Коринф прибыл военачальник Иасон. Святой Кодрат был схвачен вместе со своими друзьями и брошен в темницу. На допросах Иасон чаще всего обращался к Кодрату как старшему по возрасту. Святой мужественно защищал свою веру во Христа Спасителя. Тогда его стали истязать. Святой Кодрат, несмотря на нечеловеческие страдания, находил в себе силы поддерживать других, убеждая их не страшиться и твердо стоять за веру.

Не добившись ни от кого отречения, Иасон приказал бросить мучеников на растерзание зверям

Звери же не тронули их. Святых привязали за ноги к колесницам и волочили по городу, многие из толпы бросали в них камни. Наконец мучеников присудили к усечению мечом. На месте казни святые попросили себе немного времени для молитвы, а потом один за другим стали подходить к палачу, склоняя голову перед занесенным мечом.

Остальные ученики святого Кодрата также пострадали за Христа: Дионисий (другой) был заколот ножом; Викторин, Виктор и Никифор были заживо раздроблены в огромной каменной ступе; Клавдию отрубили руки и ноги; Диодор сам бросился в приготовленный для него костер; Серафион был обезглавлен; Папия и Леонида утопили в море. Подражая мужчинам, на муки за Христа добровольно пошли и многие святые жены.

Что касается погодных примет 23 марта, то…

Журавли прилетели – весна будет теплой.

Холодный ветер подул – зима еще долго продержится.

Мрачный и пасмурный день – хороший урожай льна будет.

Густой туман – снег скоро растает, но лето будет дождливым.

Синие тучи плывут по небу – погода будет дождливой, но теплой.

Гроза 23 марта – год будет урожайным.

Прилетели скворцы – снег растает скоро.

В воздухе кружат жаворонки – скоро появится первая трава.

Прилетели ласточки – к большому урожаю.

Прилетела трясогузка – через 12 дней начнется половодье

Трещит кора деревьев – весна будет сухой и без дождей.

Вокруг Луны видны круги – скоро дождь пойдет.

Утро пасмурное, а вечером небо проясняется – к заморозкам.

Именины сегодня празднуют: Анастасия, Галина, Василисса (Василиса), Ника, Виктор, Георгий, Дмитрий, Денис, Леонид, Иван.

23 марта считался магическим днем. В этот день лучше было отказаться от покупок и операций. Посещение зубного также было не желательно. На Василису можно было побаловать своих близких вкусной едой и выпечкой. Также этот день считался благоприятным для чистки жилища. Нужно было зажечь на целый день лампаду или красную свечу, окурить дом мирой и обрызгать углы святой водой. В этот день люди плохо понимали друг друга. Нужно было быть сдержанным в проявлении своих чувств.

Знахари с этого дня начинали лечить куриную слепоту. Этой болезнью страдают люди, которые хорошо видят днем, а в сумерках плохо различают окружающие предметы. Чтобы избавиться от куриной слепоты, нужно было прочитать специальный заговор, глядя неотрывно на березовый деготь: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мать-береза, кудрявая коса, верни мне через свой деготь здоровые глаза. Днями, ночами, минутами, часами. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь».

А ещё 23 марта празднуют…

Родительская суббота

Праздник мужской солидарности

День одинаковых носков

23 марта — День «OK» (OK Day)

День красивого взгляда (День специалиста по работе с бровями и ресницами)

Всемирный день метеоролога (World Meteorological Day)

День правовых знаний

23 марта — День работников гидрометеорологической службы РФ

День Конституции Чеченской Республики

День щенков (National Puppy Day) — США

23 марта — День моря — Боливия

День макания чипсов (National Chip And Dip Day) — США

Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства

День оценщика — Кыргызстан

23 марта — День польско-венгерской дружбы

День освобождения Южной Африки — Ангола

День Пакистана (Pakistan Day)

23 марта — День тоста «Мельба» (National Melba Toast Day) — США

Именины у Кондрата, Павла, Виктора, Никифора, Леонида, Василисы, Галины, Дмитрия, Ники, Кондрата, Анастасии, Дениса, Михаила

Василиса — вешней воды указательница

По материалам: http://teletap.org