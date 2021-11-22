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23 ноября – день Ераста и Родиона. Освящаем в храме хлеб и соль
фото: ariesa66 (pixabay.com)

23 ноября – день Ераста и Родиона. Освящаем в храме хлеб и соль

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:57 22.11.2021

23 ноября – В народе считали, что именно на Ераста зима окончательно сковывает землю. Поговаривали, что даже при сильных оттепелях зима наступала буквально за одну ночь. Поэтому простые крестьяне старались в этот день не выходить без нужды из дому. Затопив пожарче печь, они проводили этот день за родными стенами. С этого дня у домашних животных начиналась линька. Кошки и собаки меняли летнюю шерсть на зимнюю – более густую, с теплым пушистым подшерстком.

В некоторых регионах России к этому дню была приурочена такая традиция: освящать в храме хлеб и соль. Верили, что они помогут избежать простудных болезней, столь частых в период зимних холодов.

Церковь чтит память шести апостолов, в том числе, Родиона и Ераста

24 ноябряПредание гласит, что Ераст был учеником святого Павла и происходил из знатного рода. До того момента, как поверить в Бога, Ераст занимал должность городского эконома в городе Коринфе. Именно Павел обратил Ераста в веру, рассказав ему об Иисусе Христе. Немного позже Ераст вместе с Павлом начинает путешествовать и проповедовать христианство. Вместе они приехали в Иерусалим, где Ераст, оставивший государственную службу, стал жить в местной церкви. По некоторым сведениям, он был епископом в Палестине и дожил до глубокой старости.

Что касается Родиона, то он был не только учеником, но и родственником святого Павла и служил епископом в городе Патрасе. Во времена правления императора Нерона были организованы массовые гонения в отношении христиан, в результате которых пострадал и Родион, приняв мученическую смерть вместе с Петром и Павлом.

Приметы дня 23 ноября

Русские крестьяне в этот день приносили в церковь хлеб и большой кусок соли для освящения, а потом отдавали их скотине — это должно было наделить животных здоровьем. Традиция эта была столь сильна, что даже при приобретении коровы покупатель мог потребовать у бывшего хозяина в придачу к ней кусок хлеба, освященного на Ераста и Родиона.

23 ноября – Сочетание хлеба и соли считалось на Руси священным. Хлеб являлся символом богатства и благополучия, а соль выступала в качестве оберега от нечистых сил. Недаром существовала поговорка: «На соль и хлеб супостата нет». Хлебом и солью было принято встречать не только дорогих друзей, но и угощать врагов, чтобы примириться и наладить отношения. Отсюда, кстати, и пошло слово «хлебосольный» – т. е. радушный и щедрый дом, хозяин.

  • Если 23 ноября ясная, солнечная и снежная погода, то тому, кто в этот день родится, весь год будет сопутствовать удача.
  • Ненастье, оттепель и слякоть – погода будет неблагоприятной еще долгое время.
  • Утром иней на деревьях – к затяжной слякоти. Настоящая, русская зима наступит еще нескоро.
  • Нельзя на Ераста отправляться в путь по льду – сломается, каким бы прочным он ни был.
  • Дорогу развезло – к морозной зиме.
  • Много снега – зима будет мягкой.
  • Вечерний иней – к обильному снегопаду.
  • Туман стелется по земле – к оттепели.
  • Воробьи громко кричат – к потеплению.
  • В воробьиных гнездышках много пуха – к холодам.
  • Воробьи в траву спрятались – к снежной буре.
  • Рябчики рядом с пихтами ночуют – ночью подует сильный ветер, а наутро ударит мороз.
  • Молитва нищего в этот день быстрее до Бога дойдет. Поэтому нищих на Ераста милостыней не обделяли.
  • Если угостить того, с кем вы находитесь в ссоре, освященным хлебом на Ераста – примирение не заставит себя долго ждать.
Именины сегодня отмечают: Анна, Алексей, Петр, Николай, Иван, Александр, Денис, Константин, Борис, Михаил.

А ещё 23 ноября празднуют…

  • Праздник вставания с той ноги
  • День памяти святого Георгия Победоносца
  • Международный день акварели (World Watercolor Day)
  • День Фибоначчи (Fibonacci Day)
  • Международный день людей, переживших самоубийство близкого человека (International Survivors of Suicide Loss Day)
  • 23 ноября – Международный день борьбы с безнаказанностью (International Day to End Impunity)
  • Праздник эспрессо (National Espresso Day) — США
  • День орехов кешью (Cashew Nut Day) — США
  • Праздник кукурузы (National Maize Day) — США
  • День дорожной полиции — Казахстан
  • Праздник «Скушай клюкву» (Eat A Cranberry Day) — США
  • 23 ноября – День святого Георгия (Гиоргоба) — Грузия
  • День памяти жертв голодоморов — Украина
  • Праздник благодарности труду (Kinro-Kanshya no Hi) — Япония
  • День усыновления (National Adoption Day) — США
  • 23 ноября – Праздник духовных практик (Утпанна Экадаши) — Индия
  • День литовских воинов — Литва
  • День начала противостояния — Южная Осетия
  • 23 ноября – Праздник Рудольфа Майстера — Словения
  • Именины у Родиона, Ивана, Константина, Дениса, Бориса, Петра, Георгия, Клементия, Алексея, Фелициаты, Анны, Ольги, Александра, Михаила
  • Ераст — Крепкий наст (Родион Ледолом)

О праздниках больше — здесь.

23 ноября – день Ераста и Родиона. Освящаем в храме хлеб и соль

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