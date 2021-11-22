23 ноября – день Ераста и Родиона. Освящаем в храме хлеб и соль

23 ноября – В народе считали, что именно на Ераста зима окончательно сковывает землю. Поговаривали, что даже при сильных оттепелях зима наступала буквально за одну ночь. Поэтому простые крестьяне старались в этот день не выходить без нужды из дому. Затопив пожарче печь, они проводили этот день за родными стенами. С этого дня у домашних животных начиналась линька. Кошки и собаки меняли летнюю шерсть на зимнюю – более густую, с теплым пушистым подшерстком.

В некоторых регионах России к этому дню была приурочена такая традиция: освящать в храме хлеб и соль. Верили, что они помогут избежать простудных болезней, столь частых в период зимних холодов.

Церковь чтит память шести апостолов, в том числе, Родиона и Ераста

Предание гласит, что Ераст был учеником святого Павла и происходил из знатного рода. До того момента, как поверить в Бога, Ераст занимал должность городского эконома в городе Коринфе. Именно Павел обратил Ераста в веру, рассказав ему об Иисусе Христе. Немного позже Ераст вместе с Павлом начинает путешествовать и проповедовать христианство. Вместе они приехали в Иерусалим, где Ераст, оставивший государственную службу, стал жить в местной церкви. По некоторым сведениям, он был епископом в Палестине и дожил до глубокой старости.

Что касается Родиона, то он был не только учеником, но и родственником святого Павла и служил епископом в городе Патрасе. Во времена правления императора Нерона были организованы массовые гонения в отношении христиан, в результате которых пострадал и Родион, приняв мученическую смерть вместе с Петром и Павлом.

Приметы дня 23 ноября

Русские крестьяне в этот день приносили в церковь хлеб и большой кусок соли для освящения, а потом отдавали их скотине — это должно было наделить животных здоровьем. Традиция эта была столь сильна, что даже при приобретении коровы покупатель мог потребовать у бывшего хозяина в придачу к ней кусок хлеба, освященного на Ераста и Родиона.

23 ноября – Сочетание хлеба и соли считалось на Руси священным. Хлеб являлся символом богатства и благополучия, а соль выступала в качестве оберега от нечистых сил. Недаром существовала поговорка: «На соль и хлеб супостата нет». Хлебом и солью было принято встречать не только дорогих друзей, но и угощать врагов, чтобы примириться и наладить отношения. Отсюда, кстати, и пошло слово «хлебосольный» – т. е. радушный и щедрый дом, хозяин.

Если 23 ноября ясная, солнечная и снежная погода, то тому, кто в этот день родится, весь год будет сопутствовать удача.

Ненастье, оттепель и слякоть – погода будет неблагоприятной еще долгое время.

Утром иней на деревьях – к затяжной слякоти. Настоящая, русская зима наступит еще нескоро.

Нельзя на Ераста отправляться в путь по льду – сломается, каким бы прочным он ни был.

Дорогу развезло – к морозной зиме.

Много снега – зима будет мягкой.

Вечерний иней – к обильному снегопаду.

Туман стелется по земле – к оттепели.

Воробьи громко кричат – к потеплению.

В воробьиных гнездышках много пуха – к холодам.

Воробьи в траву спрятались – к снежной буре.

Рябчики рядом с пихтами ночуют – ночью подует сильный ветер, а наутро ударит мороз.

Молитва нищего в этот день быстрее до Бога дойдет. Поэтому нищих на Ераста милостыней не обделяли.

Если угостить того, с кем вы находитесь в ссоре, освященным хлебом на Ераста – примирение не заставит себя долго ждать.

Именины сегодня отмечают: Анна, Алексей, Петр, Николай, Иван, Александр, Денис, Константин, Борис, Михаил.

А ещё 23 ноября празднуют…

Праздник вставания с той ноги

День памяти святого Георгия Победоносца

Международный день акварели (World Watercolor Day)

День Фибоначчи (Fibonacci Day)

Международный день людей, переживших самоубийство близкого человека (International Survivors of Suicide Loss Day)

23 ноября – Международный день борьбы с безнаказанностью (International Day to End Impunity)

Праздник эспрессо (National Espresso Day) — США

День орехов кешью (Cashew Nut Day) — США

Праздник кукурузы (National Maize Day) — США

День дорожной полиции — Казахстан

Праздник «Скушай клюкву» (Eat A Cranberry Day) — США

23 ноября – День святого Георгия (Гиоргоба) — Грузия

День памяти жертв голодоморов — Украина

Праздник благодарности труду (Kinro-Kanshya no Hi) — Япония

День усыновления (National Adoption Day) — США

23 ноября – Праздник духовных практик (Утпанна Экадаши) — Индия

День литовских воинов — Литва

День начала противостояния — Южная Осетия

23 ноября – Праздник Рудольфа Майстера — Словения

Именины у Родиона, Ивана, Константина, Дениса, Бориса, Петра, Георгия, Клементия, Алексея, Фелициаты, Анны, Ольги, Александра, Михаила

Ераст — Крепкий наст (Родион Ледолом)

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