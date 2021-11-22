23 ноября – день Ераста и Родиона. Освящаем в храме хлеб и соль

23 ноября – В народе считали, что именно на Ераста зима окончательно сковывает землю. Поговаривали, что даже при сильных оттепелях зима наступала буквально за одну ночь. Поэтому простые крестьяне старались в этот день не выходить без нужды из дому. Затопив пожарче печь, они проводили этот день за родными стенами. С этого дня у домашних животных начиналась линька. Кошки и собаки меняли летнюю шерсть на зимнюю – более густую, с теплым пушистым подшерстком.
В некоторых регионах России к этому дню была приурочена такая традиция: освящать в храме хлеб и соль. Верили, что они помогут избежать простудных болезней, столь частых в период зимних холодов.
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Церковь чтит память шести апостолов, в том числе, Родиона и Ераста
Предание гласит, что Ераст был учеником святого Павла и происходил из знатного рода. До того момента, как поверить в Бога, Ераст занимал должность городского эконома в городе Коринфе. Именно Павел обратил Ераста в веру, рассказав ему об Иисусе Христе. Немного позже Ераст вместе с Павлом начинает путешествовать и проповедовать христианство. Вместе они приехали в Иерусалим, где Ераст, оставивший государственную службу, стал жить в местной церкви. По некоторым сведениям, он был епископом в Палестине и дожил до глубокой старости.
Что касается Родиона, то он был не только учеником, но и родственником святого Павла и служил епископом в городе Патрасе. Во времена правления императора Нерона были организованы массовые гонения в отношении христиан, в результате которых пострадал и Родион, приняв мученическую смерть вместе с Петром и Павлом.
Приметы дня 23 ноября
Русские крестьяне в этот день приносили в церковь хлеб и большой кусок соли для освящения, а потом отдавали их скотине — это должно было наделить животных здоровьем. Традиция эта была столь сильна, что даже при приобретении коровы покупатель мог потребовать у бывшего хозяина в придачу к ней кусок хлеба, освященного на Ераста и Родиона.
23 ноября – Сочетание хлеба и соли считалось на Руси священным. Хлеб являлся символом богатства и благополучия, а соль выступала в качестве оберега от нечистых сил. Недаром существовала поговорка: «На соль и хлеб супостата нет». Хлебом и солью было принято встречать не только дорогих друзей, но и угощать врагов, чтобы примириться и наладить отношения. Отсюда, кстати, и пошло слово «хлебосольный» – т. е. радушный и щедрый дом, хозяин.
- Если 23 ноября ясная, солнечная и снежная погода, то тому, кто в этот день родится, весь год будет сопутствовать удача.
- Ненастье, оттепель и слякоть – погода будет неблагоприятной еще долгое время.
- Утром иней на деревьях – к затяжной слякоти. Настоящая, русская зима наступит еще нескоро.
- Нельзя на Ераста отправляться в путь по льду – сломается, каким бы прочным он ни был.
- Дорогу развезло – к морозной зиме.
- Много снега – зима будет мягкой.
- Вечерний иней – к обильному снегопаду.
- Туман стелется по земле – к оттепели.
- Воробьи громко кричат – к потеплению.
- В воробьиных гнездышках много пуха – к холодам.
- Воробьи в траву спрятались – к снежной буре.
- Рябчики рядом с пихтами ночуют – ночью подует сильный ветер, а наутро ударит мороз.
- Молитва нищего в этот день быстрее до Бога дойдет. Поэтому нищих на Ераста милостыней не обделяли.
- Если угостить того, с кем вы находитесь в ссоре, освященным хлебом на Ераста – примирение не заставит себя долго ждать.
А ещё 23 ноября празднуют…
- Праздник вставания с той ноги
- День памяти святого Георгия Победоносца
- Международный день акварели (World Watercolor Day)
- День Фибоначчи (Fibonacci Day)
- Международный день людей, переживших самоубийство близкого человека (International Survivors of Suicide Loss Day)
- 23 ноября – Международный день борьбы с безнаказанностью (International Day to End Impunity)
- Праздник эспрессо (National Espresso Day) — США
- День орехов кешью (Cashew Nut Day) — США
- Праздник кукурузы (National Maize Day) — США
- День дорожной полиции — Казахстан
- Праздник «Скушай клюкву» (Eat A Cranberry Day) — США
- 23 ноября – День святого Георгия (Гиоргоба) — Грузия
- День памяти жертв голодоморов — Украина
- Праздник благодарности труду (Kinro-Kanshya no Hi) — Япония
- День усыновления (National Adoption Day) — США
- 23 ноября – Праздник духовных практик (Утпанна Экадаши) — Индия
- День литовских воинов — Литва
- День начала противостояния — Южная Осетия
- 23 ноября – Праздник Рудольфа Майстера — Словения
- Именины у Родиона, Ивана, Константина, Дениса, Бориса, Петра, Георгия, Клементия, Алексея, Фелициаты, Анны, Ольги, Александра, Михаила
- Ераст — Крепкий наст (Родион Ледолом)
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