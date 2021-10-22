23 октября – день Евлампия-Зимоуказателя. Особое внимание месяцу

А ещё в эти сутки заготавливали лучины. Горели они быстро и на зимний период их требовалось очень много. Лучину ставили под углом 10-15 градусов в специальные светильники со светцами (четырьмя расщепами). Она сгорала за пять минут, поэтому, когда старшие занимались своими делами: готовили, пряли и мастерили, младшие члены семьи регулярно меняли прогоревшие лучины на новые. Они по очереди ярко горели и светили.

А ещё в эти сутки заготавливали лучины. Горели они быстро и на зимний период их требовалось очень много. Лучину ставили под углом 10-15 градусов в специальные светильники со светцами (четырьмя расщепами). Она сгорала за пять минут, поэтому, когда старшие занимались своими делами: готовили, пряли и мастерили, младшие члены семьи регулярно меняли прогоревшие лучины на новые. Они по очереди ярко горели и светили.

К слову, в народном представлении огонь в печи или в горящей лучине был основной стихией, управляющей миром. Его воспринимали и как уничтожающее все на своем пути яростное пламя, от которого не спастись, и как адское пекло, связанное с нечистью. Но, в то же время, пламя дарило людям тепло, помогало готовить еду, освещало жилище и (символически) являлось частью солнца, которое очень редко появлялось осенью и зимой на небе.

Церковь 23 октября почитает брата и сестру – Евлампия и Евлампию Зимоуказателей

Жили они во времена правления императора Максимилана, который был известен своей нетерпимостью по отношению к последователям христианской веры. Интересно, что Евлампий и Евлампия происходили из знатного рода и при желании могли бы прожить безбедно, но однажды они они решили принять христианство в своем родном городе Никодимии. Когда они узнали о приказе Максимилиана избавить город от всех христиан, то не убежали, а сам Евлампий, более того, посмеялся в лицо стражникам императора, за что был схвачен и подвержен большому количеству пыток.

Все мучения Евлампий переносил стойко и не отказался от своей веры. Евлампия, узнав о том, как страдает Евлампий, тоже пошла на суд и объявила себя христианкой, сказав, что готова терпеть такие же страдания вместе со своим братом. Язычники пытались сжечь брата и сестру в печи, сварить в кипятке, но не смогли причинить им никакого вреда. Тогда император распорядился отрубить голову Евлампию, после чего его сестра испустила дух от горя.

Приметы дня 23 октября

Если человек родился 23 октября, то его талисманом считается топаз.

Если в этот день на улице слякоть и грязь – значит, до 4 ноября снег не выпадет.

По небу проплывают последние кучевые облака.

На крупных реках вода уже может подмерзать.

Именины сегодня отмечают: Василий, Иннокентий, Андрей.

А ещё 23 октября празднуют…

День гаражиста

23 октября – Праздник отбрасывания хвоста

День работников рекламы (День рекламщика)

Международный день снежного барса (International Snow Leopard Day)

День памяти святых мучеников Евлампия и Евлампии

23 октября – Собор Волынских святых

День рождения iPod

Праздник моля (Mole Day)

День синдрома Кабуки (Kabuki Syndrome Awareness Day)

23 октября – День «Шлёпни надоедливого коллегу» (Slap Your Annoying Coworker Day) — США

Праздник защиты детей (Universal Children`s Day) — Австралия

День фельдшера (National Medical Assistants Day) — США

23 октября – День бостонского кремового торта (National Boston Cream Pie Day) — США

Праздник освобождения — Египет

День консервирования (National Canning Day) — США

День единства (Unity Day) — США

23 октября – Праздник республики — Венгрия

День лётчика — Бразилия

День македонской революционной борьбы — Северная Македония

23 октября – Праздник Чулалонгкорна (Chulalongkorn Day) — Таиланд

День победы и освобождения — Ливия

День Парижских мирных соглашений — Камбоджа

23 октября – Праздник крокодиловой кожи (National Croc Day) — США

День помощника юриста (National Paralegal Day) — США

День телеведущих ток-шоу (National TV Talk Show Host Day) — США

23 октября – Именины у Амвросия, Андрея, Евлампия, Фёдора, Василия

Евлампий Зимоуказатель