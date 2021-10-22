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23 октября – день Евлампия-Зимоуказателя. Особое внимание месяцу
фото: luizclas (pexels.com)

23 октября – день Евлампия-Зимоуказателя. Особое внимание месяцу

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:00 22.10.2021

23 октября — в этот день наши предки особое внимание уделяли месяцу — следили за ним, так как считали, что его рога указывают на ту сторону, с которой будут дуть ветры. Если они указывают на север – значит, зима будет суровой и скорой, а снежок ляжет посуху. Если же на юг – то будет слякоть да грязь до самой Казанской (4 ноября).

А ещё в эти сутки заготавливали лучины. Горели они быстро и на зимний период их требовалось очень много. Лучину ставили под углом 10-15 градусов в специальные светильники со светцами (четырьмя расщепами). Она сгорала за пять минут, поэтому, когда старшие занимались своими делами: готовили, пряли и мастерили, младшие члены семьи регулярно меняли прогоревшие лучины на новые. Они по очереди ярко горели и светили.

А ещё в эти сутки заготавливали лучины. Горели они быстро и на зимний период их требовалось очень много. Лучину ставили под углом 10-15 градусов в специальные светильники со светцами (четырьмя расщепами). Она сгорала за пять минут, поэтому, когда старшие занимались своими делами: готовили, пряли и мастерили, младшие члены семьи регулярно меняли прогоревшие лучины на новые. Они по очереди ярко горели и светили.

К слову, в народном представлении огонь в печи или в горящей лучине был основной стихией, управляющей миром. Его воспринимали и как уничтожающее все на своем пути яростное пламя, от которого не спастись, и как адское пекло, связанное с нечистью. Но, в то же время, пламя дарило людям тепло, помогало готовить еду, освещало жилище и (символически) являлось частью солнца, которое очень редко появлялось осенью и зимой на небе.

Церковь 23 октября почитает брата и сестру – Евлампия и Евлампию Зимоуказателей

23 октябряЖили они во времена правления императора Максимилана, который был известен своей нетерпимостью по отношению к последователям христианской веры. Интересно, что Евлампий и Евлампия происходили из знатного рода и при желании могли бы прожить безбедно, но однажды они они решили принять христианство в своем родном городе Никодимии. Когда они узнали о приказе Максимилиана избавить город от всех христиан, то не убежали, а сам Евлампий, более того, посмеялся в лицо стражникам императора, за что был схвачен и подвержен большому количеству пыток.

Все мучения Евлампий переносил стойко и не отказался от своей веры. Евлампия, узнав о том, как страдает Евлампий, тоже пошла на суд и объявила себя христианкой, сказав, что готова терпеть такие же страдания вместе со своим братом. Язычники пытались сжечь брата и сестру в печи, сварить в кипятке, но не смогли причинить им никакого вреда. Тогда император распорядился отрубить голову Евлампию, после чего его сестра испустила дух от горя.

Приметы дня 23 октября

  • Если человек родился 23 октября, то его талисманом считается топаз.
  • Если в этот день на улице слякоть и грязь – значит, до 4 ноября снег не выпадет.
  • По небу проплывают последние кучевые облака.
  • На крупных реках вода уже может подмерзать.
Именины сегодня отмечают: Василий, Иннокентий, Андрей.

А ещё 23 октября празднуют…

  • День гаражиста
  • 23 октября – Праздник отбрасывания хвоста
  • День работников рекламы (День рекламщика)
  • Международный день снежного барса (International Snow Leopard Day)
  • День памяти святых мучеников Евлампия и Евлампии
  • 23 октября – Собор Волынских святых
  • День рождения iPod
  • Праздник моля (Mole Day)
  • День синдрома Кабуки (Kabuki Syndrome Awareness Day)
  • 23 октября – День «Шлёпни надоедливого коллегу» (Slap Your Annoying Coworker Day) — США
  • Праздник защиты детей (Universal Children`s Day) — Австралия
  • День фельдшера (National Medical Assistants Day) — США
  • 23 октября – День бостонского кремового торта (National Boston Cream Pie Day) — США
  • Праздник освобождения — Египет
  • День консервирования (National Canning Day) — США
  • День единства (Unity Day) — США
  • 23 октября – Праздник республики — Венгрия
  • День лётчика — Бразилия
  • День македонской революционной борьбы — Северная Македония
  • 23 октября – Праздник Чулалонгкорна (Chulalongkorn Day) — Таиланд
  • День победы и освобождения — Ливия
  • День Парижских мирных соглашений — Камбоджа
  • 23 октября – Праздник крокодиловой кожи (National Croc Day) — США
  • День помощника юриста (National Paralegal Day) — США
  • День телеведущих ток-шоу (National TV Talk Show Host Day) — США
  • 23 октября – Именины у Амвросия, Андрея, Евлампия, Фёдора, Василия
  • Евлампий Зимоуказатель

О праздниках больше — здесь.

23 октября – день Евлампия-Зимоуказателя. Особое внимание месяцу

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