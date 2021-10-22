23 октября – день Евлампия-Зимоуказателя. Особое внимание месяцу

23 октября — в этот день наши предки особое внимание уделяли месяцу — следили за ним, так как считали, что его рога указывают на ту сторону, с которой будут дуть ветры. Если они указывают на север – значит, зима будет суровой и скорой, а снежок ляжет посуху. Если же на юг – то будет слякоть да грязь до самой Казанской (4 ноября).
А ещё в эти сутки заготавливали лучины. Горели они быстро и на зимний период их требовалось очень много. Лучину ставили под углом 10-15 градусов в специальные светильники со светцами (четырьмя расщепами). Она сгорала за пять минут, поэтому, когда старшие занимались своими делами: готовили, пряли и мастерили, младшие члены семьи регулярно меняли прогоревшие лучины на новые. Они по очереди ярко горели и светили.
К слову, в народном представлении огонь в печи или в горящей лучине был основной стихией, управляющей миром. Его воспринимали и как уничтожающее все на своем пути яростное пламя, от которого не спастись, и как адское пекло, связанное с нечистью. Но, в то же время, пламя дарило людям тепло, помогало готовить еду, освещало жилище и (символически) являлось частью солнца, которое очень редко появлялось осенью и зимой на небе.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Церковь 23 октября почитает брата и сестру – Евлампия и Евлампию Зимоуказателей
Жили они во времена правления императора Максимилана, который был известен своей нетерпимостью по отношению к последователям христианской веры. Интересно, что Евлампий и Евлампия происходили из знатного рода и при желании могли бы прожить безбедно, но однажды они они решили принять христианство в своем родном городе Никодимии. Когда они узнали о приказе Максимилиана избавить город от всех христиан, то не убежали, а сам Евлампий, более того, посмеялся в лицо стражникам императора, за что был схвачен и подвержен большому количеству пыток.
Все мучения Евлампий переносил стойко и не отказался от своей веры. Евлампия, узнав о том, как страдает Евлампий, тоже пошла на суд и объявила себя христианкой, сказав, что готова терпеть такие же страдания вместе со своим братом. Язычники пытались сжечь брата и сестру в печи, сварить в кипятке, но не смогли причинить им никакого вреда. Тогда император распорядился отрубить голову Евлампию, после чего его сестра испустила дух от горя.
Приметы дня 23 октября
- Если человек родился 23 октября, то его талисманом считается топаз.
- Если в этот день на улице слякоть и грязь – значит, до 4 ноября снег не выпадет.
- По небу проплывают последние кучевые облака.
- На крупных реках вода уже может подмерзать.
А ещё 23 октября празднуют…
- День гаражиста
- 23 октября – Праздник отбрасывания хвоста
- День работников рекламы (День рекламщика)
- Международный день снежного барса (International Snow Leopard Day)
- День памяти святых мучеников Евлампия и Евлампии
- 23 октября – Собор Волынских святых
- День рождения iPod
- Праздник моля (Mole Day)
- День синдрома Кабуки (Kabuki Syndrome Awareness Day)
- 23 октября – День «Шлёпни надоедливого коллегу» (Slap Your Annoying Coworker Day) — США
- Праздник защиты детей (Universal Children`s Day) — Австралия
- День фельдшера (National Medical Assistants Day) — США
- 23 октября – День бостонского кремового торта (National Boston Cream Pie Day) — США
- Праздник освобождения — Египет
- День консервирования (National Canning Day) — США
- День единства (Unity Day) — США
- 23 октября – Праздник республики — Венгрия
- День лётчика — Бразилия
- День македонской революционной борьбы — Северная Македония
- 23 октября – Праздник Чулалонгкорна (Chulalongkorn Day) — Таиланд
- День победы и освобождения — Ливия
- День Парижских мирных соглашений — Камбоджа
- 23 октября – Праздник крокодиловой кожи (National Croc Day) — США
- День помощника юриста (National Paralegal Day) — США
- День телеведущих ток-шоу (National TV Talk Show Host Day) — США
- 23 октября – Именины у Амвросия, Андрея, Евлампия, Фёдора, Василия
- Евлампий Зимоуказатель
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