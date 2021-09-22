23 сентября – день Петра и Павла. Павел-рябинник

23 сентября в народе также именовали: Павел-рябинник. Причина проста — считается, что сегодня рябина становится самой сладкой в году. Поэтому ягоды старались собирать именно сегодня. При этом непременно нужно было оставить немного лакомства и для птиц. Люди верили, что мелкие пташки – это вестники Бога на земле, либо души умерших родственников, и их непременно надо задобрить!

К слову, зрелая и сладкая рябина обладает самыми сильными целебными свойствами. Ее используют при бессоннице, нервных и глазных заболеваниях. Отвары и морсы из спелой рябины облегчают состояние при простуде. А гроздья рябины между оконными рамами очищают от микробов воздух в доме. Существует также предание, что такой прием помогает избавиться и от гостей из потустороннего мира, ненароком заблудившихся в мире людей.

Обрядовым блюдом в этот день был рябиновый квас – очень вкусный и полезный напиток!

ОГЛАВЛЕНИЕ: Церковь почитает память святителей Павла и Петра – епископов Никейских

«Domine, Quo Vadis?»

Приметы дня 23 сентября

А ещё 23 сентября празднуют Церковь почитает память святителей Павла и Петра – епископов Никейских Согласно преданию, жили они в IX веке во время правления царя Льва Исаверянина. Святой Петр всегда боролся с язычниками, из-за чего погиб мученической смертью. Известно, что Петр вел переписку со святым Федором. Что касается Павла, то он проповедовал на территории Никеи, и о его жизни не сохранилось никаких сведений. Исследователи считают, что св. апостол Петр прибыл в Рим в 67 году. Здесь он многих обратил ко Христу. В Риме он написал Второе соборное послание к христианам, обратившимся из иудеев и язычников, находившихся в рассеянии в Малой Азии. Господь предвозвестил ему о скором исходе из земной жизни: скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. С началом гонений, которые воздвиг император Нерон, ученики апостола Петра уговорили его покинуть Рим, чтобы не лишиться пастыря. «Domine, Quo Vadis?» Из любви к ним Петр согласился. Выйдя из города, на древней Аппиевой дороге апостол встретил Иисуса Христа. На вопрос «Куда идешь, Господи?» Спаситель сказал: «Иду в Рим, чтобы снова распяться». Сейчас на этом месте стоит храм («Domine, Quo Vadis?»), в котором имеется копия с камня, на котором отпечатались стопы Господа. Подлинный камень со следами Спасителя находится в церкви св. Севастиана в Риме. После возвращения в Рим св. апостол Петр был заключен в Мамертинскую темницу (Carcere Mamertino), которая находится на спуске Капитолийского холма ниже церкви св. Иосифа Обручника (San Giuseppe). Из Мамертинской темницы апостола Петра отвели на Ватиканский холм, который расположен на правом берегу реки Тибр. На холме находился цирк Нерона. Здесь св. апостол принял мученическую смерть. Как и Учитель, апостол был возведен на крест, но из смирения просил распять его вниз головой. Здесь же, на Ватиканском холме, он был погребен священномучеником Климентом Римским и другими учениками. Место это благоговейно хранила память римских христиан. Когда в 1941 г. в подклете собора св. апостола Петра проводились раскопки, именно на этом месте нашли плиту с краткой и очень выразительной надписью на греческом языке: «Петр здесь». Над гробницей апостола Павла св. равноапостольный Константин Великий в 324 году построил церковь. Приметы дня 23 сентября Много рябины в лесу – к ненастной осени и суровой зиме. Мало рябины – осень будет сухая, а зима – поздней.

Рябина, собранная в этот день, защищает от простуды и нечистой силы. Также она лечит головные боли.

Если в этот день больной лихорадкой (или слабоумием) возьмет рябиновую веточку, начертит ею круг и станет в него – болезнь отступит.

Ягоды клали и под крышу – чтобы бес не вселился, а еще – на счастье.

Высыпать несколько ягод на сеновал – домовой сено не испортит.

Веточка рябины, поставленная на стол, приносит в дом счастье.

Начать что-то в этот день – к благополучному завершению.

Те, кто сегодня отправляется в дорогу, могут быть спокойны: в пути с ними ничего не случится!

23 сентября у людей особенно обострен голос сердца (интуиция): что он скажет – то все верно!

Те, кто родился в этот день, будут долго жить. Они будут трудолюбивы и терпеливы. Чтобы в их жизни все было хорошо, они должны носить сапфир в качестве талисмана. Именины сегодня отмечают: Петр, Глеб, Андрей, Николай, Климент, Константин, Гавриил, Иван, Павел, Евгений. А ещё 23 сентября празднуют День осеннего равноденствия (Fall Equinox)

День рождения поисковой системы Яндекс

23 сентября – День рождения жевательной резинки

День чайных драконов

Celebrate Bisexuality Day

День памяти преподобного Павла Печерского, Послушливого

Международный день жестовых языков (International Day of Sign Languages)

Международный день борьбы с незавершением детьми средней школы

День информационных подразделений МВД РФ

День мороженого — Бразилия

23 сентября – День собак в политике (National Dogs in Politics Day) — США

Праздник осеннего равноденствия (Сюнбун-но-Хи) — Япония

День синдрома беспокойных ног (Restless Legs Awareness Day) — США

День учителя — Бруней

23 сентября – День зелёного кофе (Giornata del Caffe Verde) — Италия

День гастрономии — Франция

День профилактики падений (Falls Prevention Awareness Day) — США

23 сентября – День контроля температуры (National Temperature Control Day) — США

День политических прав женщин — Аргентина

День освобождения Чуука — Микронезия

23 сентября – День государственного языка — Кыргызстан

День шашечной речи (National Checkers Day) — США

23 сентября – День Грито де Ларес (Grito de Lares) — Пуэрто-Рико

Национальный день — Саудовская Аравия

День памяти жертв геноцида — Литва

23 сентября – Именины у Андрея, Климента, Павла, Петра, Ивана, Татьяны, Евгения

Пётр и Павел Рябинники По материалам https://www.pravmir.ru О праздниках больше — здесь .