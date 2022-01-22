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23 января - Григорий-Летоуказатель. Время готовиться к весне
фото: pxhere.com

23 января — Григорий-Летоуказатель. Время готовиться к весне

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 18:08 22.01.2022

Верьте — не верьте, а зима уже «прожила» половину отведённого ей календарём срока и добралась до дня, который в народе получил имя Григория-Летоуказателя. Буквально это значит — время готовиться к весне. Планировать работы в саду, проводить «ревизию» закромов и перебирать семена да зёрна для посадки.

А ещё 23 января в судьбе России серьёзно отметилось в 1755 году. Именно в этот день императрицей Елизаветой Петровной был подписан Указ об основании Московского университета.

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Чем ещё примечательно 23 января? Сегодня, как никогда внимательно, наши предки анализировали приметы. Судили о том, какими будут ближайшие дни и… самое главное… какой будет погода летом.

Смотрим, сравниваем, вникаем и делаем выводы:

  • Если на стогах и деревьях виден иней — лето будет прохладным и ненастным.
  • В день Григория-Летоуказателя дует ветер с Юга — в июне месяце будут часто идти грозы и дожди.
  • Ясная погода на 23 января предвещает сухое и жаркое лето.
  • Если на Григория много снега – будет много хлеба.
  • Иней 23 января не проходит к вечеру – примета к тому, что вскоре погода испортится.
  • На столбах виден иней, то рыбалка будет плохой. Это же сулит плохой урожай ржи.
  • Первая капель на день Григория обещает теплое лето.
  • Если весь день 23 января солнечно и сухо – лето тоже будет засушливым и жарким.
  • Если небо безоблачное и ясное – быть ранней весне.
  • Сухой снег – примета того, что в этом году быть сухому лету.

Именины сегодня отмечают: Григорий, Макар, Маркиан, Павел, Феофан.


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