24 апреля — день Антипа Половода. Память Святого Антипия

24 апреля — в день Антипа Половода, считали в народе, воды открываются. Начинается ледоход и текут ручьи даже там, где зима до последнего не сдавала позиций. Чаще всего, кстати, погода была крайне неустойчивой.

Для того чтобы Антип воды распустил, проводили большое количество обрядов, ведь именно это было знаком хорошего урожая и благоприятного лета. К тому же, водоразлив 24 апреля обещал, что крестьяне успеют запастись семенами на зиму.

Обычно гадали в этот день на погоду и урожай. Работы по посеву и посадке не проводили, поскольку считали это время неблагоприятным для такой деятельности – семена и рассада могут погибнуть.

В народе священномученика Антипу считали «целителем разных человеческих болезней, а в особенности утешителем зубной боли». Связано это было с тем, что святой при жизни был наделен даром исцеления и многим помог обрести здоровье. К Антипе обращали свои молитвы люди, прося выздоровления от различных недугов, особенно от зубной боли. Антипа также славился лечением глухоты, слепоты и других болезней связанных с головой.

Когда у крестьян заболевали зубы, они никогда их не вырывали, а только клали на больной зуб мелкую серебряную монетку, держали некоторое время, затем вынимали и делали в ней дырочку. После чего монетка на веревочке вешалась на икону святого Антипы. После этого боль быстро утихала.

Церковь же нынче чтит Святого Антипия

Священномученик Антипа — ученик святого апостола Иоанна Богослова, был епископом Пергамской Церкви в царствование императора Нерона (54 — 68).

Святитель Антипа своим примером, твердой верой и неустанной проповедью о Христе достиг того, что жители Пергама начали уклоняться от жертвоприношений идолам. Языческие жрецы упрекали епископа в том, что он отвращает народ от поклонения отечественным богам, и требовали прекратить проповедь о Христе и принести жертву идолам.

Святитель Антипа спокойно ответил, что не станет служить богам-бесам, которые бегут от него, смертного человека, что он поклоняется и будет поклоняться Господу Вседержителю, создавшему все, и Его Единородному и Единосущному Сыну и Святому Духу.

Разъяренные жрецы повлекли священномученика Антипу в храм Артемиды и бросили его в раскаленного медного вола, куда обычно бросали жертвы идолам. Священномученик в раскаленной печи громко молился Богу, прося принять его душу и укрепить веру христиан. Он отошел ко Господу спокойно, как бы уснув (+ ок. 68).

Ночью христиане взяли не тронутое огнем тело священномученика Антипы и с честью похоронили в Пергаме. Гробница священномученика стала источником чудес и исцелений от различных болезней.

На Руси считали, что Антип — покровитель и целитель. Верили, что он помогает людям в лечении зубной боли.

Приметы на 24 апреля…

Утром небо красное – весна будет дождливой и ветреной.

Из небольших тучек образуются крупные облака? К сильному ливню.

Если лед на реках к этому дню еще не растаял, то лето будет холодным.

Дождь на Антипа – грибов будет много.

Зацвела верба – к потеплению.

Морозное утро и солнечный день — к хорошему росту яровых.

Распушилась ива – зима ушла окончательно. Существовало великое множество заговоров-заклинаний от зубной боли. У каждого знахаря были свои, только ему известные. Одни читали так: «Месяц в небе, медведь в лесу, камень в поле. Все вы — три брата. Как сойдутся в чистом поле гулять, тогда только у раба Божьего (имя), молитвенного и крещеного, начнут зубы играть. Тьфу, тьфу, тьфу!». Другие заговаривали по-своему: «Ты, мисяцю молодый! Пытай ты мертвых и живых: у мертвого зубы не болять? У мертвого зубы николы не болять, кости задубилы, зубы занимилы. Даруй, Господи, чтоб у мены, раба Божьего (имя), зубы занимилы, николы не болилы». Третьи брали небольшую кисть красной рябины, водили ею вокруг больных зубов по часовой стрелке и три зари читали: «Рябина, рябина, по веку тебя не есть, уничтожь мою болезнь!» После этого эту рябину обязательно выбрасывали. Если надо было вырвать зуб, то считалось, что его можно вырвать только в понедельник, если хочешь избежать беды, потому что понедельник — день ведьм и русалок. В жертву им и приносили вырванный зуб. Но не каждому дано было вылечивать болезни заговорами. Больше всего это удавалось тем, кто был рожден в семье первым, а в особенности последним. Наблюдали в этот день и за погодой Дожди предвещали, что в лесу будет много грибов. А если ударят заморозки, то обильно пойдут грузди. На Антипа крестьяне никогда не проводили полевые работы — семян не сеяли, рассаду не высаживали. День считался неблагоприятным для посева и посадки. Это было связано с избытком воды в почве, что могло привести к загниванию семян, а также с неустойчивой погодой. Именины сегодня отмечают: Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор, Яков. А ещё в этот день празднуют… Великая среда

День российского стоматолога

Международный день секретаря (День профессиональных административных работников)

День рождения газированной воды

Международный день собак-поводырей (International Guide Dog Day)

Всемирный день защиты лабораторных животных (World Day for Laboratory Animals)

Международный день защиты от шума (International Noise Awareness Day)

Международный день солидарности молодёжи (International Day of Youth Solidarity)

День витражных сказок

24 апреля — День денима (Denim Day)

День модной революции (Fashion Revolution Day)

Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира (International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace)

Всемирная неделя иммунизации (World Immunization Week)

День сосиски в тесте (National Pigs-in-a-Blanket Day) — США

24 апреля — День памяти жертв геноцида — Армения

День монгольских генералов

День демократии — Непал

24 апреля — День согласия — Нигер

День Пасхального восстания — Ирландия

День местного самоуправления — Индия

Именины у Антипы, Иакова, Петра, Ивана, Николая, Прохора

Антип Водогон По материалам: https://www.pravmir.ru , https://boooh.ru О праздниках больше — здесь .