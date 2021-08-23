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24 августа – день Евпла – день Евпатия Коловрата
фото: pxhere.com

24 августа – день Евпла – день Евпатия Коловрата

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:02 23.08.2021

24 августа — в народе примечали, что с деревьев начинают осыпаться листья. И! Этот день наши предки считали довольно страшным — верили, что по кладбищам разгуливают привидения. На погостах  и на болотах загораются блуждающие огоньки. Бытует мнение, что это души утопленников, висельников и людей, погибших неестественной смертью, выходят на волю. Мол, ни в рай, ни в ад их не пускают, вот и скитаются они среди людей, неприкаянные! Особенно от них достается горьким пьяницам. После третьего стакана они могут и воочию явиться и напугать. Вот почему в этот день издавна запрещалось пить спиртное. На рыбалку тоже ходить не полагалось – утопленники могут в воду затащить.

24 августа считается днём памяти славного русского богатыря Евпатия Коловрата, а также раннехристианского святого Евпла, погибшего за свою веру.

Ещё в народе считали, что нынче по болотам скачет конь, который пытается отыскать своего всадника, погибшего и выпавшего из седла. С наступлением темноты конь приходит на кладбище и начинает жалобно плакать – именно поэтому  24 августа за окном можно услышать вой и стон. Некоторые смельчаки пытались поймать коня, но у них не получалось это сделать. Легенда гласит о том, что в тех местах, где появляется такой белый конь, ранее были побоища. Многие, к слову, верили, что кони – это блуждающие души предков.

Церковь же 24 августа чтит память мученика Евпла, жившего в III-IV веке. Служил он в городе Катане (Сицилия) архидиаконом. Прославился тем, что носил с собой Евангелие и при каждом удобном случае старался выступить с проповедью.

В один из таких дней Евпла схватили язычники и отвели к императору. Подвергли многочисленным пыткам, но он всё-таки не согласился принять языческую веру. Во время казни Евпл продолжал проповедовать – с тем и умер.

Погодные приметы на 24 августа

  • Приметы о погоде наблюдались веками. Вот что наши прабабушки и прадедушки замечали:
  • В течение трёх дней будет хорошая погода, если 24 августа – безветренный день.
  • Если 24 августа выпадет на новолуние или день будет непогожий – осень придёт тёплая и солнечная.
  • В день Евпатия Коловрата туман – примета приближающегося дождя.
  • Если орехов в день сбора урожая гораздо больше, чем грибов, зима придёт холодная и снежная.
  • Дождь ранним утром (во время восхода) затянется на несколько дней. Сентябрь обещает быть недождливым, если 24 августа ярко светит солнце.
  • Если звёзды появляются яркие, то скоро ожидается дождь.

Приметы на 24 августа

  • Дым от костра по земле стелется? К дождю.
  • Большой урожай орехов – к холодной и вьюжной зиме.
  • Мало грибов в лесу – зимой будет морозно.
  • Безветренная погода – тепло установится надолго.
  • Дождь на рассвете – вся неделя будет ненастной.
  • Солнце ярко светит – в сентябре дождей не будет.
  • Туман утром над водой стелется – вся неделя будет теплой.

Именины сегодня отмечают: Мария, Макар, Максим, Марк, Мартин, Федор, Александр, Василий.

А ещё 24 августа празднуют…

  • День независимости — Украина
  • День вафель (National Waffle Day) — США
  • Сегодня День персикового пирога (National Peach Pie Day) — США
  • Ночь ностальгии — Уругвай
  • День ножа (National Knife Day) — США
  • День Конституции — Грузия
  • Сегодня День национальных парков — Коста-Рика
  • День Пяртеля — Эстония
  • День флага — Либерия
  • Сегодня День внутренних войск МВД — Кыргызстан
  • Именины у Александра, Василия, Максима, Феодора, Макара, Марии
  • Евпатий Коловрат
  • День жажды
  • Сегодня День рождения картофельных чипсов
  • День валяния в стоге сена
  • Международный день странной музыки (International Strange Music Day)
  • День извержения Везувия
  • Сегодня День святого Варфоломея (Feast of Saint Bartholomew)
  • День памяти священномученика Евпла Катанского

По материалам https://tden.ru

О праздниках больше — здесь.

24 августа – день Евпла – день Евпатия Коловрата

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