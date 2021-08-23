24 августа – день Евпла – день Евпатия Коловрата

24 августа — в народе примечали, что с деревьев начинают осыпаться листья. И! Этот день наши предки считали довольно страшным — верили, что по кладбищам разгуливают привидения. На погостах и на болотах загораются блуждающие огоньки. Бытует мнение, что это души утопленников, висельников и людей, погибших неестественной смертью, выходят на волю. Мол, ни в рай, ни в ад их не пускают, вот и скитаются они среди людей, неприкаянные! Особенно от них достается горьким пьяницам. После третьего стакана они могут и воочию явиться и напугать. Вот почему в этот день издавна запрещалось пить спиртное. На рыбалку тоже ходить не полагалось – утопленники могут в воду затащить.

24 августа считается днём памяти славного русского богатыря Евпатия Коловрата, а также раннехристианского святого Евпла, погибшего за свою веру.

Ещё в народе считали, что нынче по болотам скачет конь, который пытается отыскать своего всадника, погибшего и выпавшего из седла. С наступлением темноты конь приходит на кладбище и начинает жалобно плакать – именно поэтому 24 августа за окном можно услышать вой и стон. Некоторые смельчаки пытались поймать коня, но у них не получалось это сделать. Легенда гласит о том, что в тех местах, где появляется такой белый конь, ранее были побоища. Многие, к слову, верили, что кони – это блуждающие души предков. Церковь же 24 августа чтит память мученика Евпла, жившего в III-IV веке. Служил он в городе Катане (Сицилия) архидиаконом. Прославился тем, что носил с собой Евангелие и при каждом удобном случае старался выступить с проповедью. В один из таких дней Евпла схватили язычники и отвели к императору. Подвергли многочисленным пыткам, но он всё-таки не согласился принять языческую веру. Во время казни Евпл продолжал проповедовать – с тем и умер. ОГЛАВЛЕНИЕ: Погодные приметы на 24 августа

Приметы на 24 августа

А ещё 24 августа празднуют… Погодные приметы на 24 августа Приметы о погоде наблюдались веками. Вот что наши прабабушки и прадедушки замечали:

В течение трёх дней будет хорошая погода, если 24 августа – безветренный день.

Если 24 августа выпадет на новолуние или день будет непогожий – осень придёт тёплая и солнечная.

В день Евпатия Коловрата туман – примета приближающегося дождя.

Если орехов в день сбора урожая гораздо больше, чем грибов, зима придёт холодная и снежная.

Дождь ранним утром (во время восхода) затянется на несколько дней. Сентябрь обещает быть недождливым, если 24 августа ярко светит солнце.

Если звёзды появляются яркие, то скоро ожидается дождь. Приметы на 24 августа

Дым от костра по земле стелется? К дождю.

Большой урожай орехов – к холодной и вьюжной зиме.

Мало грибов в лесу – зимой будет морозно.

Безветренная погода – тепло установится надолго.

Дождь на рассвете – вся неделя будет ненастной.

Солнце ярко светит – в сентябре дождей не будет.

Туман утром над водой стелется – вся неделя будет теплой. Именины сегодня отмечают: Мария, Макар, Максим, Марк, Мартин, Федор, Александр, Василий. А ещё 24 августа празднуют… День независимости — Украина

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Именины у Александра, Василия, Максима, Феодора, Макара, Марии

Евпатий Коловрат

День жажды

Сегодня День рождения картофельных чипсов

День валяния в стоге сена

Международный день странной музыки (International Strange Music Day)

День извержения Везувия

Сегодня День святого Варфоломея (Feast of Saint Bartholomew)

День памяти священномученика Евпла Катанского По материалам https://tden.ru О праздниках больше — здесь .