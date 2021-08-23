24 августа – день Евпла – день Евпатия Коловрата

24 августа — в народе примечали, что с деревьев начинают осыпаться листья. И! Этот день наши предки считали довольно страшным — верили, что по кладбищам разгуливают привидения. На погостах и на болотах загораются блуждающие огоньки. Бытует мнение, что это души утопленников, висельников и людей, погибших неестественной смертью, выходят на волю. Мол, ни в рай, ни в ад их не пускают, вот и скитаются они среди людей, неприкаянные! Особенно от них достается горьким пьяницам. После третьего стакана они могут и воочию явиться и напугать. Вот почему в этот день издавна запрещалось пить спиртное. На рыбалку тоже ходить не полагалось – утопленники могут в воду затащить.
24 августа считается днём памяти славного русского богатыря Евпатия Коловрата, а также раннехристианского святого Евпла, погибшего за свою веру.
Ещё в народе считали, что нынче по болотам скачет конь, который пытается отыскать своего всадника, погибшего и выпавшего из седла. С наступлением темноты конь приходит на кладбище и начинает жалобно плакать – именно поэтому 24 августа за окном можно услышать вой и стон. Некоторые смельчаки пытались поймать коня, но у них не получалось это сделать. Легенда гласит о том, что в тех местах, где появляется такой белый конь, ранее были побоища. Многие, к слову, верили, что кони – это блуждающие души предков.
Церковь же 24 августа чтит память мученика Евпла, жившего в III-IV веке. Служил он в городе Катане (Сицилия) архидиаконом. Прославился тем, что носил с собой Евангелие и при каждом удобном случае старался выступить с проповедью.
В один из таких дней Евпла схватили язычники и отвели к императору. Подвергли многочисленным пыткам, но он всё-таки не согласился принять языческую веру. Во время казни Евпл продолжал проповедовать – с тем и умер.
Погодные приметы на 24 августа
- Приметы о погоде наблюдались веками. Вот что наши прабабушки и прадедушки замечали:
- В течение трёх дней будет хорошая погода, если 24 августа – безветренный день.
- Если 24 августа выпадет на новолуние или день будет непогожий – осень придёт тёплая и солнечная.
- В день Евпатия Коловрата туман – примета приближающегося дождя.
- Если орехов в день сбора урожая гораздо больше, чем грибов, зима придёт холодная и снежная.
- Дождь ранним утром (во время восхода) затянется на несколько дней. Сентябрь обещает быть недождливым, если 24 августа ярко светит солнце.
- Если звёзды появляются яркие, то скоро ожидается дождь.
Приметы на 24 августа
- Дым от костра по земле стелется? К дождю.
- Большой урожай орехов – к холодной и вьюжной зиме.
- Мало грибов в лесу – зимой будет морозно.
- Безветренная погода – тепло установится надолго.
- Дождь на рассвете – вся неделя будет ненастной.
- Солнце ярко светит – в сентябре дождей не будет.
- Туман утром над водой стелется – вся неделя будет теплой.
Именины сегодня отмечают: Мария, Макар, Максим, Марк, Мартин, Федор, Александр, Василий.
А ещё 24 августа празднуют…
- День независимости — Украина
- День вафель (National Waffle Day) — США
- Сегодня День персикового пирога (National Peach Pie Day) — США
- Ночь ностальгии — Уругвай
- День ножа (National Knife Day) — США
- День Конституции — Грузия
- Сегодня День национальных парков — Коста-Рика
- День Пяртеля — Эстония
- День флага — Либерия
- Сегодня День внутренних войск МВД — Кыргызстан
- Именины у Александра, Василия, Максима, Феодора, Макара, Марии
- Евпатий Коловрат
- День жажды
- Сегодня День рождения картофельных чипсов
- День валяния в стоге сена
- Международный день странной музыки (International Strange Music Day)
- День извержения Везувия
- Сегодня День святого Варфоломея (Feast of Saint Bartholomew)
- День памяти священномученика Евпла Катанского
По материалам
О праздниках больше —
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..