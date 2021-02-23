24 февраля — Власий. Говорят, начинаются три последних в текущую зиму холодных дня

24 февраля — традиционно, на протяжении веков, в этот день предки наши отмечали день бога Велеса — покровителя домашнего скота. И тут… как водится… всё смешалось. Народ новый календарь принял, но переиначил его на свой лад. Власия также стали почитать как покровителя домашних животных, а 24 февраля именовать «коровьим праздником». В этот день молились за животинок и особенно тщательно ухаживали за ними. Правда, при этом верили, что жареное мясо на столе сегодня — к счастью, так что такая «любовь» хозяев для многих животных заканчивалась смертью. Не резали только коров — она была кормилицей всей семьи.

В День Власия, считали в народе, начинаются три последних в текущую зиму по-настоящему холодных суток.

Священномученик Власий, епископ Севастийский

Согласно преданию, он обладает особой благодатью Божией при врачевании болезней горла, предупреждении подавления. Также Власий считается покровителем домашних и диких животных, так как, согласно житию, он благословлял и исцелял приходивших к нему зверей.

На Руси св. Власий считался покровителем домашнего скота, который нередко от имени этого угодника назывался «родом Власиевским», особенно коровы – часто попросту назывались власиевками. В старину во имя св. Власия, покровителя скота, устраивали приделы и часовни. В Киевской Руси первый храм, посвященный святому Власию, был заложен князем Владимиром сразу после Крещения Руси на Подоле. В нем находилась особо чтимая икона святого с частицей его мощей. К тому же в Новгороде существовал храм, куда в день памяти этого угодника хозяева приносили коровье масло и клали его пред образом этого святого. По замечанию очевидцев, на старинных иконах св. Власий изображался сидящим на коне, вокруг него представлялись лошади, а вдали зеленые поля. В одной древней церкви в Новгороде на иконе св. Власий был представлен сидящим на скале, окруженным скотом; там же одна из городских улиц называется Власьевою.

В Москве на Арбате в XVII веке был построен каменный Храм священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе

В «Сказании о святых» св. Власию назначается особая молитва от скотского падежа. Крестьяне в день памяти св. Власия служили молебствия, прося у него защиты для домашнего скота. В некоторых существовал обычай сгонять коров к церквам, где они окроплялись св. водой, особенно это наблюдалось во время болезней и падежа скота.

Почитание св. Власия как покровителя домашнего скота возникло на основе древнего ритуала языческого божества Велеса (Волоса), «скотского бога», который считался вторым по значению богом в языческом пантеоне. Замена языческого божества св. Власием была тем удобна, что житие этого святого свидетельствовало о его покровительстве животным. Более того, в древнеславянском языке имена Велес (Волос) и Власий были тождественны и часто взаимозаменялись.

В этот день крестьяне не работали на скотинке, не утруждали Велесов род, не ездили на лошадях, холили и лелеяли скотинку, угощали выпечкой обрядовой (специальной сдобой) – коровок, лошадок, овечек.

Что касается погодных примет 24 февраля…



Оттепель 24 февраля – наступила весна, и холодных дней больше не будет.

С этого дня Солнце окончательно поворачивает на весну.

Власьевские морозы – самые сильные, но они пройдут и зима завершится, освобождая место долгожданной весне. Часто в последние зимние дни наблюдалась сильная метель. Крестьяне про неё говорили: «Зима дитя ищет».

Наши предки почитали святого Власия как покровителя рогатого скота. Самого мученика прозвали в народе «коровьим богом», а Власьев день – «коровьим праздником». Иконы с изображением Власия устанавливали в хлевах и коровниках для благополучия скотины.

В народе верили, что на Власия домовой лошадей заезжает. Чтобы обезопасить лошадь от мучений домашнего духа, к ней привязывали кнут, онучи и рукавицы.

Домашним животным в этот день давали лучшие корма, ухаживали за ними, убирали в хлевах. В церковь приносили специально испеченные караваи ржаного хлеба, которые освящали крещенской водой. Вернувшись домой, хозяйки кормили таким хлебом всех домашних животных. Ещё крестьяне приносили в церковь коровье масло и клали его перед образом святого. В связи с этой традицией появилась даже интересная поговорка: «У Власия даже борода в масле».

Именины сегодня празднуют: Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Егор, Захар, Порфирий.

А ещё 24 февраля празднуют… Праздник съехавшей крыши

День полосок и пятнышек

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День рождения лотереи

24 февраля — День памяти преподобного Димитрия Прилуцкого

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День маффинов (National Muffin Day) — США

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День кукурузной лепёшки (National Tortilla Chip Day) — США

День независимости — Эстония

24 февраля — День инженера — Иран

Драгобете — Румыния

День таможенного и акцизного управления — Индия

24 февраля — День флага — Мексика

День национального артиста — Таиланд

Именины у Захара, Всеволода, Гавриила, Дмитрия, Георгия

Власьев день О праздниках больше — здесь .