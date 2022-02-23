24 февраля — День Власия. Солнце разворачивает на весну

В День Власия, считали в народе, начинаются последние в текущую зиму по-настоящему холодные дни.

У этого дня большая история: Власий, согласно учению, — это Священномученик Власий, епископ Севастийский, живший в городе Севастии в Малой Азии. Известен своей праведной и благочестивой жизнью. С приходом на Русь христианства память епископа и начали почитать 24 февраля. Но так уж случилось, что традиционно, на протяжении веков, в этот день предки наши отмечали день бога Велеса — покровителя домашнего скота. И тут… как водится… всё смешалось. Народ новый календарь принял, но переиначил его на свой лад. Власия также стали почитать как покровителя домашних животных, а 24 февраля именовать «коровьим праздником». В этот день молились за животинок и особенно тщательно ухаживали за ними. Правда, при этом верили, что жареное мясо на столе сегодня — к счастью, так что такая «любовь» хозяев для многих животных заканчивалась смертью. Не резали только коров — она была кормилицей всей семьи.

Что касается погодных примет, то:

Оттепель 24 февраля – наступила весна, и холодных дней больше не будет.

С этого дня Солнце окончательно поворачивает на весну.

Именины сегодня празднуют: Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Егор, Захар, Порфирий.

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