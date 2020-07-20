24 и 25 июля бронированные автомобили переплывут Керченский пролив

24 и 25 июля бронеавтомобили в четвертый раз переплывут Керченский пролив (протяженность 15 км) в рамках ежегодной патриотической акции «Керченский десант «Дорога мужества», которую проведет межрегиональная общественная организация «ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» при поддержке катеров пограничной службы.
- 24 июля в 14:00 на территории Таманской пограничной заставы в станице Тамань начнется демонстрация бронированной техники участников форсирования пролива: двух единиц БРДМ-2 «ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА» и двух единиц БТР-80 — саратовского НПП «Солитон» и Крымского республиканского отделения общественной организации «Боевое братство». В этот же день в 18:00 в станице Тамань у Вечного огня пройдет митинг с возложением цветов и венков, а также показ бронетехники.
- 25 июля в 6:00 начнется форсирование Керченского пролива с берега станицы Тамань (поселок Рыбацкое) с выходом на берег в районе поселка Героевское (ранее поселок Эльтиген) в Керчи. Во время форсирования пройдет церемония возложения венка на воду. Ориентировочное время прибытия десанта 09:30. Возле памятника катера ПВО (тип ДБ проект 165) состоится торжественный митинг с возложением цветов к братской могиле участников военных действий 1943 года.
Уже четвертый год подряд мы проводим эту акцию в память о бойцах Красной Армии и моряках Черноморского флота, погибших в ходе Керченско-Эльтигенской операции 1943 года по освобождению Керченского полуострова. В этом году пролив переплывут четыре единицы бронетехники. Таким образом мы хотим почтить память наших дедов, подаривших всем нам мирное небо над головой, — отмечает организатор проекта, руководитель Межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники (МРОО СИЭВТ) «ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» Алексей Мигалин.
Первая акция «Керченский десант «Дорога мужества» состоялась 23 июля 2017 года — здесь. Два экипажа «ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА», один из которых – женский, на БРДМ-2 пересекли Керченский пролив. Дистанцию в 15 км участники преодолели за 2 часа 50 минут. Керченский десант вошел в Книгу рекордов России как «Преодоление наибольшего расстояния морского пути на двух бронемашинах БРДМ-2».
Керченско-Эльтигенская десантная операция (31 октября — 11 декабря 1943 года) проводилась для освобождения города и порта Керчь, овладения портом Камыш-Бурун и дальнейшего освобождения Крыма. Это одна из крупнейших десантных операций Великой Отечественной войны. Её продолжительность составила 40 суток. Итогом операции стал захват плацдарма на Крымском полуострове.
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