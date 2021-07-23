24 июля – день Ольги, Ефимьи-стожарницы. «Ольга-сеногнойка»

24 июля — в эти дни наступало время страды. При этом, как правило, шли дожди с грозами и молниями. Потому в народе рьяно молились 24 июля святой княгине Ольге, чтобы она послала хорошую погоду и помогла закончить жатву как можно быстрее. В народе этот день также носит название «Ольга-сеногнойка».
А ещё 24 июля особенно хорошо видно созвездие Большой Медведицы (Стожары). С ним в народе связано много примет. Считается, что этот огромный ковш, сотканный из звезд, влияет на погоду, а также на жизнь некоторых растений и животных. Раньше люди верили, что именно вокруг этого созвездия вращаются все небесные светила. В славянской мифологии созвездие Плеяд имело древнерусское народное название Стожары (Сто Жар, Jar – одно из написаний Ра: Сто Солнц) и обозначало группу из семи звезд в созвездии Тельца, видимых простым глазом (в телескопы до 400). Также называлось висожары, волосожары, утка, утиное гнездо, грудки, бабы, кучки, клуб.
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24 июля — Молитва к Ольге укрепляет веру христианина
Что касается святой равноапостольной княгини Ольги, память которой чтят в эти сутки. Прежде всего она прославилась не только тем, что жестоко отомстила древлянам за смерть мужа, князя Игоря, но и сумела укрепить древнерусское государство и, крестившись сама, активно проповедовала новую веру и способствовала становлению православия на Руси.
Христиане с великим уважением почитают Ольгу, так как она сделала очень большой вклад для того, чтобы христианство пришло в Киевскую Русь. Ее крещение случилось в 954 году, во время богомолья в Константинополе. Так как и полагается при этом священном действии, Ольгу нарекли еще одним, уже церковным именем, Елена. Она покровительствует православие по всему миру.
Во время ее правления в Киевской Руси было построено множество церквей, были установлены кресты и уничтожена языческая символика. Именно по этому, княгиню считают святой. В этот день православные молятся за вдов и, чтобы было все хорошо в браке.
Приметы на 24 июля таковы
В старину 24 июля убирали с полей рожь. Поэтому княгине Ольге издавна молились жнецы и жницы. Считалось, что такая молитва поможет быстрее закончить работу и поспособствует хорошему урожаю.
Пожилые и младшие члены семьи ходили днем в лес, собирать малину, из которой варили вкусное и полезное варенье на зиму.
Особенно хорошо в этот день видно созвездие Большой Медведицы (Стожары). С ним в народе связано много примет. Считается, что этот огромный ковш, сотканный из звезд, влияет на погоду, а также на жизнь некоторых растений и животных. Раньше люди верили, что именно вокруг этого созвездия вращаются все небесные светила.
- Созвездие Большой Медведицы расположено низко – к позднему листопаду.
- Пиявки на поверхность воды поднялись – к сильному ветру, к буре.
- Паук посередине паутины сидит – к ливню.
- Гром гремит – на следующий день будет хорошая рыбалка.
- Глухие раскаты грома слышны вдали – дождь скоро прекратится. Гром гремит громко – к сильному ливню.
- Много росы в огороде – к неурожаю помидоров.
- Солнечный, жаркий день – к хорошему урожаю зерновых.
- Вечером много комаров – к урожаю ягод. Мошкара кишит – осенью будет много грибов.
А ещё в этот день празднуют:
- День памяти святой равноапостольной княгини Ольги
- День рождения растворимого кофе
- День заглядывания в будущее
- День флориста
- День кадастрового инженера
- День текилы (National Tequila Day) — США
- День родителей — Индия
- День кузенов и кузин (National Cousins Day) — США
- День детей — Вануату
- День полиции — Польша
- День Симона Боливара — Эквадор
- День военно-морских сил — Венесуэла
- День автораздачи (National Drive-Thru Day)
- День памяти святого Шарбеля — Ливан
- День старых шуток (National Tell an Old Joke Day) — США
- Именины у Елены, Ольги, Киндея, Аркадия
- Ольга-сеногнойка Страдница
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