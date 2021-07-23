penoplex
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | 24 июля – день Ольги, Ефимьи-стожарницы. «Ольга-сеногнойка»

crimeapress_news



«Верево Сити»
24 июля – день Ольги, Ефимьи-стожарницы. «Ольга-сеногнойка»
фото: pxhere.com

24 июля – день Ольги, Ефимьи-стожарницы. «Ольга-сеногнойка»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:28 23.07.2021

24 июля  — в эти дни наступало время страды. При этом, как правило, шли дожди с грозами и молниями. Потому в народе рьяно молились 24 июля святой княгине Ольге, чтобы она послала хорошую погоду и помогла закончить жатву как можно быстрее. В народе этот день также носит название «Ольга-сеногнойка».

А ещё 24 июля особенно хорошо видно созвездие Большой Медведицы (Стожары). С ним в народе связано много примет. Считается, что этот огромный ковш, сотканный из звезд, влияет на погоду, а также на жизнь некоторых растений и животных. Раньше люди верили, что именно вокруг этого созвездия вращаются все небесные светила. В славянской мифологии созвездие Плеяд имело древнерусское народное название Стожары (Сто Жар, Jar – одно из написаний Ра: Сто Солнц) и обозначало группу из семи звезд в созвездии Тельца, видимых простым глазом (в телескопы до 400). Также называлось висожары, волосожары, утка, утиное гнездо, грудки, бабы, кучки, клуб.

24 июля — Молитва к Ольге укрепляет веру христианина

Что касается святой равноапостольной княгини Ольги, память которой чтят в эти сутки. Прежде всего она прославилась не только тем, что жестоко отомстила древлянам за смерть мужа, князя Игоря, но и сумела укрепить древнерусское государство и, крестившись сама, активно проповедовала новую веру и способствовала становлению православия на Руси.

При Ольге были построены первые христианские храмы, велась подготовка ко всеобщему крещению Руси.

Христиане с великим уважением почитают Ольгу, так как она сделала очень большой вклад для того, чтобы христианство пришло в Киевскую Русь. Ее крещение случилось в 954 году, во время богомолья в Константинополе. Так как и полагается при этом священном действии, Ольгу нарекли еще одним, уже церковным именем, Елена. Она покровительствует православие по всему миру.

Во время ее правления в Киевской Руси было построено множество церквей, были установлены кресты и уничтожена языческая символика. Именно по этому, княгиню считают святой. В этот день православные молятся за вдов и, чтобы было все хорошо в браке.

Святую Ольгу считают заступницей милосердия, ведь она была всегда справедливой и щедро относилась к беднякам. Умела распознать, что доброе, а что злое.

Приметы на 24 июля таковы

В старину 24 июля убирали с полей рожь. Поэтому княгине Ольге издавна молились жнецы и жницы. Считалось, что такая молитва поможет быстрее закончить работу и поспособствует хорошему урожаю.
Пожилые и младшие члены семьи ходили днем в лес, собирать малину, из которой варили вкусное и полезное варенье на зиму.

Особенно хорошо в этот день видно созвездие Большой Медведицы (Стожары). С ним в народе связано много примет. Считается, что этот огромный ковш, сотканный из звезд, влияет на погоду, а также на жизнь некоторых растений и животных. Раньше люди верили, что именно вокруг этого созвездия вращаются все небесные светила.

  • Созвездие Большой Медведицы расположено низко – к позднему листопаду.
  • Пиявки на поверхность воды поднялись – к сильному ветру, к буре.
  • Паук посередине паутины сидит – к ливню.
  • Гром гремит – на следующий день будет хорошая рыбалка.
  • Глухие раскаты грома слышны вдали – дождь скоро прекратится. Гром гремит громко – к сильному ливню.
  • Много росы в огороде – к неурожаю помидоров.
  • Солнечный, жаркий день – к хорошему урожаю зерновых.
  • Вечером много комаров – к урожаю ягод. Мошкара кишит – осенью будет много грибов.
Именины нынче отмечают: Аркадий, Елена, Лев, Ольга.

А ещё в этот день празднуют:

  • День памяти святой равноапостольной княгини Ольги
  • День рождения растворимого кофе
  • День заглядывания в будущее
  • День флориста
  • День кадастрового инженера
  • День текилы (National Tequila Day) — США
  • День родителей — Индия
  • День кузенов и кузин (National Cousins Day) — США
  • День детей — Вануату
  • День полиции — Польша
  • День Симона Боливара — Эквадор
  • День военно-морских сил — Венесуэла
  • День автораздачи (National Drive-Thru Day)
  • День памяти святого Шарбеля — Ливан
  • День старых шуток (National Tell an Old Joke Day) — США
  • Именины у Елены, Ольги, Киндея, Аркадия
  • Ольга-сеногнойка Страдница

О праздниках больше — здесь.

24 июля – день Ольги, Ефимьи-стожарницы. «Ольга-сеногнойка»

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Новости Крыма сегодня

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.