24 июля – день Ольги, Ефимьи-стожарницы. «Ольга-сеногнойка»

24 июля — в эти дни наступало время страды. При этом, как правило, шли дожди с грозами и молниями. Потому в народе рьяно молились 24 июля святой княгине Ольге, чтобы она послала хорошую погоду и помогла закончить жатву как можно быстрее. В народе этот день также носит название «Ольга-сеногнойка».

А ещё 24 июля особенно хорошо видно созвездие Большой Медведицы (Стожары). С ним в народе связано много примет. Считается, что этот огромный ковш, сотканный из звезд, влияет на погоду, а также на жизнь некоторых растений и животных. Раньше люди верили, что именно вокруг этого созвездия вращаются все небесные светила. В славянской мифологии созвездие Плеяд имело древнерусское народное название Стожары (Сто Жар, Jar – одно из написаний Ра: Сто Солнц) и обозначало группу из семи звезд в созвездии Тельца, видимых простым глазом (в телескопы до 400). Также называлось висожары, волосожары, утка, утиное гнездо, грудки, бабы, кучки, клуб.

24 июля — Молитва к Ольге укрепляет веру христианина

Что касается святой равноапостольной княгини Ольги, память которой чтят в эти сутки. Прежде всего она прославилась не только тем, что жестоко отомстила древлянам за смерть мужа, князя Игоря, но и сумела укрепить древнерусское государство и, крестившись сама, активно проповедовала новую веру и способствовала становлению православия на Руси.

При Ольге были построены первые христианские храмы, велась подготовка ко всеобщему крещению Руси.

Христиане с великим уважением почитают Ольгу, так как она сделала очень большой вклад для того, чтобы христианство пришло в Киевскую Русь. Ее крещение случилось в 954 году, во время богомолья в Константинополе. Так как и полагается при этом священном действии, Ольгу нарекли еще одним, уже церковным именем, Елена. Она покровительствует православие по всему миру. Во время ее правления в Киевской Руси было построено множество церквей, были установлены кресты и уничтожена языческая символика. Именно по этому, княгиню считают святой. В этот день православные молятся за вдов и, чтобы было все хорошо в браке. Святую Ольгу считают заступницей милосердия, ведь она была всегда справедливой и щедро относилась к беднякам. Умела распознать, что доброе, а что злое. Приметы на 24 июля таковы В старину 24 июля убирали с полей рожь. Поэтому княгине Ольге издавна молились жнецы и жницы. Считалось, что такая молитва поможет быстрее закончить работу и поспособствует хорошему урожаю.

Пожилые и младшие члены семьи ходили днем в лес, собирать малину, из которой варили вкусное и полезное варенье на зиму. Особенно хорошо в этот день видно созвездие Большой Медведицы (Стожары). С ним в народе связано много примет. Считается, что этот огромный ковш, сотканный из звезд, влияет на погоду, а также на жизнь некоторых растений и животных. Раньше люди верили, что именно вокруг этого созвездия вращаются все небесные светила. Созвездие Большой Медведицы расположено низко – к позднему листопаду.

Пиявки на поверхность воды поднялись – к сильному ветру, к буре.

Паук посередине паутины сидит – к ливню.

Гром гремит – на следующий день будет хорошая рыбалка.

Глухие раскаты грома слышны вдали – дождь скоро прекратится. Гром гремит громко – к сильному ливню.

Много росы в огороде – к неурожаю помидоров.

Солнечный, жаркий день – к хорошему урожаю зерновых.

Вечером много комаров – к урожаю ягод. Мошкара кишит – осенью будет много грибов. Именины нынче отмечают: Аркадий, Елена, Лев, Ольга. А ещё в этот день празднуют: День памяти святой равноапостольной княгини Ольги

День рождения растворимого кофе

День заглядывания в будущее

День флориста

День кадастрового инженера

День текилы (National Tequila Day) — США

День родителей — Индия

День кузенов и кузин (National Cousins Day) — США

День детей — Вануату

День полиции — Польша

День Симона Боливара — Эквадор

День военно-морских сил — Венесуэла

День автораздачи (National Drive-Thru Day)

День памяти святого Шарбеля — Ливан

День старых шуток (National Tell an Old Joke Day) — США

Именины у Елены, Ольги, Киндея, Аркадия

Ольга-сеногнойка Страдница О праздниках больше — здесь.