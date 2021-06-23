24 июня – день Варфоломея. Варнава-земляничник

24 июня — этот день в народе именовали Варнава, Варнава-земляничник, день Варнавы. Этот день, были уверены наши предки, нельзя рвать траву — по полям, лугам, долам да лесам в полдень катается неведомая сила и между собой территорию делит. Решают: кому в сенях вожжи и хомуты путать, кому травы жаром ядовитым полнить, а кому в колодце ребеночком плакать да род людской страшить. Потому и не косили: считалось, что нечисть в дом принесешь.

Также, согласно народным поверьям, все лечебные растения нынче становятся ядовитыми.

А ещё — это время русальных дней. Можно увидеть этих существ. Они веселятся, гуляют по полям и лесам, раскачиваются на ветвях деревьев и празднуют свадьбы. Мужьями русалок, к слову, становятся защекоченные (ими же самими до смерти) парни или лешие.

Церковь же нынче чтит память апостола Варфоломея и апостола Варнавы

Апостол Варфоломей (Нафанаил), из числа 12-ти апостолов Христовых, родился в Кане Галилейской. После сошествия Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы отправился с апостолом Филиппом проповедовать Евангелие в Сирию и Малую Азию. В Иераполе силой своих молитв они уничтожили громадную ехидну, почитавшуюся за божество у язычников; исцелили слепого, который крестился, уверовав во Христа, и еще много больных и бесноватых. Решением местного суда апостолов Филиппа и Варфоломея распяли. Но началось страшное землетрясение, и разверзшаяся земля поглотила правителя города, жрецов и множество народа. Филипп скончался, а Варфоломей выжил и, исцеленный Господом, отправился в Индию. Был схвачен в Альбане (ныне Баку) и распят вниз головой, после чего с апостола содрали кожу и отсекли голову.

Апостол от семидесяти Варнава родился в I веке на острове Кипр. Имя, данное ему при рождении, ‒ Иосия. За щедрые пожертвования христианской общине апостолы прозвали его Варнва («Сын утешения»). В юности родители отправили его в Иерусалим на обучение к знаменитому иудейскому учёному Гамалиилу, где он познакомился с будущим апостолом Павлом.

Варнава разделял с Павлом миссионерские труды, принимал участие в Апостольском соборе 51 года. Позже пути апостолов разошлись. Варнава с проповедью отправился на родной остров Крит, где его побили камнями иудеи. В 478 году мощи апостола были обретены в Саламине, где позже возвели монастырь, названный его именем.

Что касается погодных примет на 24 июня, то…

В солнечный день голуби прячутся? К непогоде.

Стрижей в ясную погоду не видно – к грозе.

Пчелы с утра в поле не летят, а в ульях сидят и сильно жужжат – к осадкам.

Восход Солнца сопровождается духотой – к ненастью.

Стелящийся по воде туман – к знатному урожаю грибов.

Коли с утра душно и сильно жимолостью пахнет – к непогоде.

Утки активно ныряют и плещутся – к дождю.

С самого утра солнце бледное – вечером вольет.

Красная радуга – дождь перестанет лить, синяя – к дождю и ветру.

24 июня: традиции и обычаи дня

К этому времени поспевает земляника, от того и прозвали святого покровителя дня «земляничником». Уже много веков это растение активно используют в народной медицине. Земляника богата железом, марганцем, цинком, медью, фолиевой кислотой, калием, витаминами В1, В2, С, Е, РР. Растение обладает ранозаживляющим, противовоспалительным, мочегонным, желчегонным, потогонным, кровоостанавливающим, слабительным, вяжущим и общеукрепляющим свойствами.

Регулярное употребление земляники помогает наладить работу печение, сердца, почек, желчного пузыря и органов дыхания. Ягоду рекомендуют есть при плохом обмене веществ, авитаминозе, ожирении, сахарном диабете, рахите, фурункулезе, бронхиальной астме, жёлчнокаменной болезни.

Именины сегодня отмечают: Варфоломей, Мария, Варнава, Вассиан, Ефрем, Киндей, Феопент.

А ещё 24 июня празднуют… Праздник солнца (Inti Raymi) — Перу

День оживания музеев (Museum Comes to Life Day) — США

День пралине (National Pralines Day) — США

24 июня – День рыбы — Конго

День независимости — Шотландия

День Квебека — Канада

24 июня – День «Проплыть круг» (Swim a Lap Day) — США

День работников машиностроительной промышленности — Азербайджан

Яанов день — Эстония

Праздник Сан-Хуан Баутиста (Fiesta de San Juan Bautista) — Эквадор

День кабокло — Бразилия

День битвы при Карабобо — Венесуэла

24 июня – День битвы при Бэннокберне — Шотландия

Именины у Ефрема, Варфоломея, Варнавы, Марии

Варнава Земляничник

День Парада Победы 1945 года

Международный день феи (International Fairy Day)

Иван Купала (по старому стилю)

Петров и Павлов пост

День разноцветных стекол

24 июня – День памяти апостолов Варфоломея и Варнавы

День Республики Чувашия

Католическое Рождество Иоанна Крестителя О праздниках больше — здесь .