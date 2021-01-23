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24 января — день Феодосея-Весняка. День Феодосия Великого
фото: Sonyuser (pixabay.com)

24 января — день Феодосея-Весняка. День Феодосия Великого

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:01 23.01.2021

24 января — холод холодом, а… слышите?… весна из далёких далей приветы шлёт. Через народные приметы и имена дней передаёт. Сегодня вот — Феодосий-Весняк. Предки наши присматривались 24 января к погоде, чтобы понять, когда нагрянет весеннее тепло. Кроме того, предсказывали, какой будет осень и можно ли ожидать богатого урожая.

В народе сложилась приметы, что на Федосея обязательно надо что-то красное на себя надеть. Это принесет удачу и здоровье, защитит от порчи и сглаза, так как талисманом сегодняшнего дня является камень красный агат и солнце.

24 января нельзя поворачиваться к солнцу спиной, указывать на него пальцем и уж тем более плевать, оно может обидеться. В древности рукодельницы в этот день засаживались за вышивку рушника с изображением красного солнышка на небе. Верили, что если вытираться этим полотенцем, то можно избавиться от болезней.

Красный цвет среди других считается самым заметным. Он является символом агрессии и власти, богатства и мудрости, всего красивого и грешного, вражды, тревоги и решимости.

24 января — христианами же почитается День Феодосия Великого

24 январяС раннего возраста Феодосий обладал чудесным голосом, что помогало ему петь в хорах в церкви. Когда он вырос, то решил, что ему нужно стать ещё больше приближенным к Богу и отправиться на священную землю, где ему и напророчили будущее пастыря. Стремясь к уединению, он прожил более тридцати лет в пещере, в которой он молился каждый день. К нему съезжались ученики со всего мира, чтобы унаследовать его дар. Когда пещера перестала вмещать всех учеников, он основал храм. За свою жизнь Феодосий совершил много исцелений и дал людям веру. Благодаря его храму множество людей находили пристанище и ночлег. Его очень любили при жизни и чтят по сей день.

Погодные приметы на 24 января

  • Какая погода на Федосея — таким и будет весь ноябрь.
  • Погода теплая —  весна наступит рано: «На Федосея тепло – дело на раннюю весну пошло». Ещё теплый Федосеев день предсказывает обильные дожди весной.
  • Сильная оттепель 24 января  — весна будет очень короткой.
  • Говорили также: «Если в январе – март, то в марте января жди»
  • Сильная стужа – нечисть развлекается. Злых духов выгоняли из домов во время Святок и считалось, что 24 января они собрались вместе и безобразничают.
  • Утром идет снег — вечером ударит мороз, и холодные дни продлятся долго.
  • В лесу слышно эхо — будут морозы.
  • На крышах висят сосульки — февраль будет теплым.
  • Теплый Федосий не отзовется добром летом.
  • Если морозный Федосий — яровое посеешь поздно.
  • Бойся январской весны!
  • Хилая зима живуча.

Именинники сегодня: Виталий. Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Сте­пан, Терентий, Федор.

А ещё сегодня — очень уместно в морозы в нашей стране:) — День эскимо. Праздник, посвящённый одному из самых  любимых лакомств людей всего мира. Дата для его учреждения была выбрана потому, что именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.

Приятного вам аппетита и крепкого здоровья!

А ещё 24 января празднуют:

  • День рождения баночного пива
  • Международный день эскимо (International Eskimo Pie Day)
  • Всемирный день смеха от живота (Global Belly Laugh Day)
  • Праздник примерки морозного кружева
  • День памяти преподобного Феодосия Великого
  • День памяти жертв политических репрессий казачества
  • Праздник осведомлённости о синдроме Мёбиуса (Moebius Syndrome Awareness Day)
  • День комплиментов (National Compliment Day) — США
  • Национальный день девочек (National Girl Child Day) — Индия
  • Национальный день арахисового масла — США
  • Праздник лобстера «Термидор» (National Lobster Thermidor Day) — США
  • День внешней разведки — Украина
  • День святого Неофита — Кипр
  • Праздник объединения — Румыния
  • Именины у Михаила, Виталия, Иосифа, Владимира, Степана, Николая
  • Федосей Весняк

По материалам: https://pogoda-crimea.ru, https://ladyelena.ru

О праздниках больше — здесь.

24 января — день Феодосея-Весняка. День Феодосия Великого

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