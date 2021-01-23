24 января — день Феодосея-Весняка. День Феодосия Великого

24 января — холод холодом, а… слышите?… весна из далёких далей приветы шлёт. Через народные приметы и имена дней передаёт. Сегодня вот — Феодосий-Весняк. Предки наши присматривались 24 января к погоде, чтобы понять, когда нагрянет весеннее тепло. Кроме того, предсказывали, какой будет осень и можно ли ожидать богатого урожая.
В народе сложилась приметы, что на Федосея обязательно надо что-то красное на себя надеть. Это принесет удачу и здоровье, защитит от порчи и сглаза, так как талисманом сегодняшнего дня является камень красный агат и солнце.
24 января нельзя поворачиваться к солнцу спиной, указывать на него пальцем и уж тем более плевать, оно может обидеться. В древности рукодельницы в этот день засаживались за вышивку рушника с изображением красного солнышка на небе. Верили, что если вытираться этим полотенцем, то можно избавиться от болезней.
Красный цвет среди других считается самым заметным. Он является символом агрессии и власти, богатства и мудрости, всего красивого и грешного, вражды, тревоги и решимости.
24 января — христианами же почитается День Феодосия Великого
С раннего возраста Феодосий обладал чудесным голосом, что помогало ему петь в хорах в церкви. Когда он вырос, то решил, что ему нужно стать ещё больше приближенным к Богу и отправиться на священную землю, где ему и напророчили будущее пастыря. Стремясь к уединению, он прожил более тридцати лет в пещере, в которой он молился каждый день. К нему съезжались ученики со всего мира, чтобы унаследовать его дар. Когда пещера перестала вмещать всех учеников, он основал храм. За свою жизнь Феодосий совершил много исцелений и дал людям веру. Благодаря его храму множество людей находили пристанище и ночлег. Его очень любили при жизни и чтят по сей день.
Погодные приметы на 24 января
- Какая погода на Федосея — таким и будет весь ноябрь.
- Погода теплая — весна наступит рано: «На Федосея тепло – дело на раннюю весну пошло». Ещё теплый Федосеев день предсказывает обильные дожди весной.
- Сильная оттепель 24 января — весна будет очень короткой.
- Говорили также: «Если в январе – март, то в марте января жди»
- Сильная стужа – нечисть развлекается. Злых духов выгоняли из домов во время Святок и считалось, что 24 января они собрались вместе и безобразничают.
- Утром идет снег — вечером ударит мороз, и холодные дни продлятся долго.
- В лесу слышно эхо — будут морозы.
- На крышах висят сосульки — февраль будет теплым.
- Теплый Федосий не отзовется добром летом.
- Если морозный Федосий — яровое посеешь поздно.
- Бойся январской весны!
- Хилая зима живуча.
А ещё сегодня — очень уместно в морозы в нашей стране:) — День эскимо. Праздник, посвящённый одному из самых любимых лакомств людей всего мира. Дата для его учреждения была выбрана потому, что именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
Приятного вам аппетита и крепкого здоровья!
А ещё 24 января празднуют:
- День рождения баночного пива
- Международный день эскимо (International Eskimo Pie Day)
- Всемирный день смеха от живота (Global Belly Laugh Day)
- Праздник примерки морозного кружева
- День памяти преподобного Феодосия Великого
- День памяти жертв политических репрессий казачества
- Праздник осведомлённости о синдроме Мёбиуса (Moebius Syndrome Awareness Day)
- День комплиментов (National Compliment Day) — США
- Национальный день девочек (National Girl Child Day) — Индия
- Национальный день арахисового масла — США
- Праздник лобстера «Термидор» (National Lobster Thermidor Day) — США
- День внешней разведки — Украина
- День святого Неофита — Кипр
- Праздник объединения — Румыния
- Именины у Михаила, Виталия, Иосифа, Владимира, Степана, Николая
- Федосей Весняк
По материалам:
О праздниках больше —
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..