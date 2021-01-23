24 января — день Феодосея-Весняка. День Феодосия Великого

24 января — холод холодом, а… слышите?… весна из далёких далей приветы шлёт. Через народные приметы и имена дней передаёт. Сегодня вот — Феодосий-Весняк. Предки наши присматривались 24 января к погоде, чтобы понять, когда нагрянет весеннее тепло. Кроме того, предсказывали, какой будет осень и можно ли ожидать богатого урожая.

В народе сложилась приметы, что на Федосея обязательно надо что-то красное на себя надеть. Это принесет удачу и здоровье, защитит от порчи и сглаза, так как талисманом сегодняшнего дня является камень красный агат и солнце.

24 января нельзя поворачиваться к солнцу спиной, указывать на него пальцем и уж тем более плевать, оно может обидеться. В древности рукодельницы в этот день засаживались за вышивку рушника с изображением красного солнышка на небе. Верили, что если вытираться этим полотенцем, то можно избавиться от болезней.

Красный цвет среди других считается самым заметным. Он является символом агрессии и власти, богатства и мудрости, всего красивого и грешного, вражды, тревоги и решимости.

24 января — христианами же почитается День Феодосия Великого

С раннего возраста Феодосий обладал чудесным голосом, что помогало ему петь в хорах в церкви. Когда он вырос, то решил, что ему нужно стать ещё больше приближенным к Богу и отправиться на священную землю, где ему и напророчили будущее пастыря. Стремясь к уединению, он прожил более тридцати лет в пещере, в которой он молился каждый день. К нему съезжались ученики со всего мира, чтобы унаследовать его дар. Когда пещера перестала вмещать всех учеников, он основал храм. За свою жизнь Феодосий совершил много исцелений и дал людям веру. Благодаря его храму множество людей находили пристанище и ночлег. Его очень любили при жизни и чтят по сей день.

Погодные приметы на 24 января

Какая погода на Федосея — таким и будет весь ноябрь.

Погода теплая — весна наступит рано: «На Федосея тепло – дело на раннюю весну пошло». Ещё теплый Федосеев день предсказывает обильные дожди весной.

Сильная оттепель 24 января — весна будет очень короткой.

Говорили также: «Если в январе – март, то в марте января жди»

Сильная стужа – нечисть развлекается. Злых духов выгоняли из домов во время Святок и считалось, что 24 января они собрались вместе и безобразничают.

Утром идет снег — вечером ударит мороз, и холодные дни продлятся долго.

В лесу слышно эхо — будут морозы.

На крышах висят сосульки — февраль будет теплым.

Теплый Федосий не отзовется добром летом.

Если морозный Федосий — яровое посеешь поздно.

Бойся январской весны!

Хилая зима живуча.

Именинники сегодня: Виталий. Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Сте­пан, Терентий, Федор.

А ещё сегодня — очень уместно в морозы в нашей стране:) — День эскимо. Праздник, посвящённый одному из самых любимых лакомств людей всего мира. Дата для его учреждения была выбрана потому, что именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.

Приятного вам аппетита и крепкого здоровья!

А ещё 24 января празднуют:

День рождения баночного пива

Международный день эскимо (International Eskimo Pie Day)

Всемирный день смеха от живота (Global Belly Laugh Day)

Праздник примерки морозного кружева

День памяти преподобного Феодосия Великого

День памяти жертв политических репрессий казачества

Праздник осведомлённости о синдроме Мёбиуса (Moebius Syndrome Awareness Day)

День комплиментов (National Compliment Day) — США

Национальный день девочек (National Girl Child Day) — Индия

Национальный день арахисового масла — США

Праздник лобстера «Термидор» (National Lobster Thermidor Day) — США

День внешней разведки — Украина

День святого Неофита — Кипр

Праздник объединения — Румыния

Именины у Михаила, Виталия, Иосифа, Владимира, Степана, Николая

Федосей Весняк

По материалам: https://pogoda-crimea.ru , https://ladyelena.ru

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