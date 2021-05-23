24 мая – день Мокия Мокрого. День Кирилла и Мефодия

24 мая – В народе примечали, что в этот день повсеместно цвели незабудки. А называли эти сутки по-разному: Мокей мокрый, Мокеев день, мокрый день и т.д. Крестьяне нынче избегали работы, поскольку существовала примета, что в противном случае град все посевы побьет – Бог покарает за непослушание. Предки наши также говорили, что наступает праздник Царя-града – бога-громовержца. Верили, что с неба он мечет камни – град. Кроме того, с 24 мая связывали пробуждение русалок.

А ещё именно в Мокеев день предсказывали погоду на лето.

Братья Кирилл и Мефодий происходили из знатной и благочестивой семьи, жившей в греческом городе Солуни. Святой Мефодий — старший из семи братьев, Святой Константин (монашеское имя Кирилл) – самый младший.

Братья получили прекрасное воспитание и образование. Мефодий поначалу посвятил себя военной карьере, но около 852 года принял монашеский постриг, позднее стал игуменом монастыря Полихрон на вифинском Олимпе (Малая Азия).

Кирилл с юных лет отличался тягой к наукам и исключительными филологическими способностями. Получил образование в Константинополе у крупнейших ученых своего времени — Льва Грамматика и Фотия (будущего патриарха).

Завершив обучение Константин принял сан иерея и был назначен хранителем патриаршей библиотеки при храме святой Софии и преподавал философию в высшей Константинопольской школе. Мудрость и сила веры еще совсем молодого Константина были столь велики, что ему удалось победить в прениях вождя еретиков-иконоборцев Аниния.

Затем Кирилл удалился к брату Мефодию в монастырь на Олимпе

Там впервые стал заниматься изучением славянского языка, имея постоянную практику, так как в обителях было много иноков-славян из разных соседних стран.

В 857 году византийский император послал братьев в Хазарский каганат для евангельской проповеди. На пути они остановились в городе Корсуни, где чудесным образом обрели мощи священномученика Климента, папы Римского. После этого Святые отправились к хазарам, где благополучно убедили хазарского князя и его приближенных принять христианство, и даже забрали оттуда из плена 200 греческих пленников.