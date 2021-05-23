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24 мая – день Мокия Мокрого. День Кирилла и Мефодия
фото: maraisea (pixabay.com)

24 мая – день Мокия Мокрого. День Кирилла и Мефодия

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:37 23.05.2021

24 мая – В народе примечали, что в этот день повсеместно цвели незабудки. А называли эти сутки по-разному: Мокей мокрый, Мокеев день, мокрый день и т.д. Крестьяне нынче избегали работы, поскольку существовала примета, что в противном случае град все посевы побьет – Бог покарает за непослушание. Предки наши также говорили, что наступает праздник Царя-града – бога-громовержца. Верили, что с неба он мечет камни – град. Кроме того, с  24 мая связывали пробуждение русалок.

А ещё именно в Мокеев день предсказывали погоду на лето.

День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия

24 маяБратья Кирилл и Мефодий происходили из знатной и благочестивой семьи, жившей в греческом городе Солуни. Святой Мефодий — старший из семи братьев, Святой Константин (монашеское имя Кирилл) – самый младший.

Братья получили прекрасное воспитание и образование. Мефодий поначалу посвятил себя военной карьере, но около 852 года принял монашеский постриг, позднее стал игуменом монастыря Полихрон на вифинском Олимпе (Малая Азия).

Кирилл с юных лет отличался тягой к наукам и исключительными филологическими способностями. Получил образование в Константинополе у крупнейших ученых своего времени — Льва Грамматика и Фотия (будущего патриарха).

Завершив обучение Константин принял сан иерея и был назначен хранителем патриаршей библиотеки при храме святой Софии и преподавал философию в высшей Константинопольской школе. Мудрость и сила веры еще совсем молодого Константина были столь велики, что ему удалось победить в прениях вождя еретиков-иконоборцев Аниния.

Затем Кирилл удалился к брату Мефодию в монастырь на Олимпе

Там впервые стал заниматься изучением славянского языка, имея постоянную практику, так как в обителях было много иноков-славян из разных соседних стран.

В 857 году византийский император послал братьев в Хазарский каганат для евангельской проповеди. На пути они остановились в городе Корсуни, где чудесным образом обрели мощи священномученика Климента, папы Римского. После этого Святые отправились к хазарам, где благополучно убедили хазарского князя и его приближенных принять христианство, и даже забрали оттуда из плена 200 греческих пленников.

С помощью своего брата Мефодия и учеников Горазда, Климента, Саввы, Наума и Ангеляра он составил славянскую азбуку и перевел на славянский язык книги, без которых не могло совершаться Богослужение: Евангелие, Псалтирь и избранные службы.

Некоторые летописцы сообщают, что первые слова, написанные на славянском языке, были слова апостола Евангелиста Иоанна: «Вначале бе (было) Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово». Это было в 863 году, который считается годом рождения славянской письменности.

Приметы 24 мая…

  • Если в этот день туман, который образовался с вечера, стелется по земле и не заканчивается с восходом солнца, то вскоре будет буря. Если же дождь в этот день начинается после обеда,  то обычно долго он не продолжается.
  • Дождливая погода 24 мая – летом тоже будет много осадков. Говорили: «Если небо прохудится, то все лето будет дождик литься».
  • Багряный восход – к грозовому лету.
  • Красный восход 24 мая – летом будет много гроз и пожаров.
  • Дождь идет – жди влажного лета.
  • Кошка спит брюхом кверху – примета к тому, что будет не просто теплая, а очень жаркая погода. Если кошка спрятала мордочку под брюшко – будут холода и непогода.
  • Высокая и крытая радуга – к ветру.  Если радуга пологая и низкая – к ненастью.

Именины сегодня отмечают: Кирилл, Мефодий, Иосиф, Диоскор, Мокей, Никодим.

А ещё 24 мая празднуют…

  • День охоты на мусорщика (National Scavenger Hunt Day) — США
  • День безопасной дороги в школу (Walk Safely to School Day) — Австралия
  • Праздник Бермудских островов
  • День братьев (National Brothers Day) — США
  • День солнцезащитного крема (National Sunscreen Day) — США
  • Праздник Содружества — Белиз
  • День независимости — Эритрея
  • День Пичинчи — Эквадор
  • Праздник эскарго (National Escargot Day) — США
  • Именины у Михаила, Иосифа, Никодима, Кирилла, Мефодия
  • Мокей Мокрый
  • Праздник горилки
  • День валяния в траве
  • Всемирный день шизофрении (World Schizophrenia Day)
  • Всемирный день видеоигр
  • Праздник кадрового работника (День кадровика)
  • День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
  • День славянской письменности и культуры
  • Европейский день соседей (European Neighbours Day)
  • Европейский день парков (European Day of Parks)
  • Международный день тиары (International Tiara Day)

О праздниках больше — здесь.

24 мая – день Мокия Мокрого. День Кирилла и Мефодия

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