24 мая – день Мокия Мокрого. День Кирилла и Мефодия

24 мая – В народе примечали, что в этот день повсеместно цвели незабудки. А называли эти сутки по-разному: Мокей мокрый, Мокеев день, мокрый день и т.д. Крестьяне нынче избегали работы, поскольку существовала примета, что в противном случае град все посевы побьет – Бог покарает за непослушание. Предки наши также говорили, что наступает праздник Царя-града – бога-громовержца. Верили, что с неба он мечет камни – град. Кроме того, с 24 мая связывали пробуждение русалок.
А ещё именно в Мокеев день предсказывали погоду на лето.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
Братья Кирилл и Мефодий происходили из знатной и благочестивой семьи, жившей в греческом городе Солуни. Святой Мефодий — старший из семи братьев, Святой Константин (монашеское имя Кирилл) – самый младший.
Братья получили прекрасное воспитание и образование. Мефодий поначалу посвятил себя военной карьере, но около 852 года принял монашеский постриг, позднее стал игуменом монастыря Полихрон на вифинском Олимпе (Малая Азия).
Кирилл с юных лет отличался тягой к наукам и исключительными филологическими способностями. Получил образование в Константинополе у крупнейших ученых своего времени — Льва Грамматика и Фотия (будущего патриарха).
Завершив обучение Константин принял сан иерея и был назначен хранителем патриаршей библиотеки при храме святой Софии и преподавал философию в высшей Константинопольской школе. Мудрость и сила веры еще совсем молодого Константина были столь велики, что ему удалось победить в прениях вождя еретиков-иконоборцев Аниния.
Затем Кирилл удалился к брату Мефодию в монастырь на Олимпе
Там впервые стал заниматься изучением славянского языка, имея постоянную практику, так как в обителях было много иноков-славян из разных соседних стран.
В 857 году византийский император послал братьев в Хазарский каганат для евангельской проповеди. На пути они остановились в городе Корсуни, где чудесным образом обрели мощи священномученика Климента, папы Римского. После этого Святые отправились к хазарам, где благополучно убедили хазарского князя и его приближенных принять христианство, и даже забрали оттуда из плена 200 греческих пленников.
С помощью своего брата Мефодия и учеников Горазда, Климента, Саввы, Наума и Ангеляра он составил славянскую азбуку и перевел на славянский язык книги, без которых не могло совершаться Богослужение: Евангелие, Псалтирь и избранные службы.
Некоторые летописцы сообщают, что первые слова, написанные на славянском языке, были слова апостола Евангелиста Иоанна: «Вначале бе (было) Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово». Это было в 863 году, который считается годом рождения славянской письменности.
Приметы 24 мая…
- Если в этот день туман, который образовался с вечера, стелется по земле и не заканчивается с восходом солнца, то вскоре будет буря. Если же дождь в этот день начинается после обеда, то обычно долго он не продолжается.
- Дождливая погода 24 мая – летом тоже будет много осадков. Говорили: «Если небо прохудится, то все лето будет дождик литься».
- Багряный восход – к грозовому лету.
- Красный восход 24 мая – летом будет много гроз и пожаров.
- Дождь идет – жди влажного лета.
- Кошка спит брюхом кверху – примета к тому, что будет не просто теплая, а очень жаркая погода. Если кошка спрятала мордочку под брюшко – будут холода и непогода.
- Высокая и крытая радуга – к ветру. Если радуга пологая и низкая – к ненастью.
Именины сегодня отмечают: Кирилл, Мефодий, Иосиф, Диоскор, Мокей, Никодим.
А ещё 24 мая празднуют…
- День охоты на мусорщика (National Scavenger Hunt Day) — США
- День безопасной дороги в школу (Walk Safely to School Day) — Австралия
- Праздник Бермудских островов
- День братьев (National Brothers Day) — США
- День солнцезащитного крема (National Sunscreen Day) — США
- Праздник Содружества — Белиз
- День независимости — Эритрея
- День Пичинчи — Эквадор
- Праздник эскарго (National Escargot Day) — США
- Именины у Михаила, Иосифа, Никодима, Кирилла, Мефодия
- Мокей Мокрый
- Праздник горилки
- День валяния в траве
- Всемирный день шизофрении (World Schizophrenia Day)
- Всемирный день видеоигр
- Праздник кадрового работника (День кадровика)
- День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
- День славянской письменности и культуры
- Европейский день соседей (European Neighbours Day)
- Европейский день парков (European Day of Parks)
- Международный день тиары (International Tiara Day)
О праздниках больше —
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