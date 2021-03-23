24 марта — Ефимов день. Начало работы в саду. Кукушке кошелёк покажите

24 марта — на Руси считалось, что именно в этот день начинается движение сока в березах. Прилетают зяблики и чибисы, «всполашивается зорька утренняя, кукушкой голос подает». С кукушкой было связано несколько примет. При первых звуках голоса этой птицы нужно было брякнуть деньгами — «чтобы водились». Ранняя кукушка до опушки дерева (до появления первых листьев) — к голоду. Но этот же признак говорил о том, что ворам в доме будет неудача. В этот день начинали работы в саду.

Также подмечали приметы на погоду. Если ночью бывал иней — это означало, что днем снегопада не будет. Впрочем, пушистый иней обещал и хорошую погоду. Если к концу марта заканчивались холода — можно было ждать теплого лета. А вот если в это время на поля набегут мыши — это считалось предвестием неурожая.

24 марта церковь почитает память Святого Ефимия — архиепископа Новгородского

Он жил в 15 веке. Известен он благочестивой и добродетельной жизнью. За время своего архиерейства Ефимий (Евфимий) приложил много усилий к строительству и восстановлению храмов, а также заботился о переписке церковных книг.

Святитель Евфимий, в Крещении Иоанн, родился по горячим молитвам пресвитера Михея и его супруги Анны. Долгие годы у них не было детей, и они дали обет: если родится ребенок, посвятить его Богу. Чтение священных книг, частое посещение богослужений, за которыми мальчик прислуживал своему отцу — священнику небольшого новгородского храма во имя святого Феодора, — освятили душу юного Иоанна. В возрасте пятнадцати лет, в 1411 году, Иоанн ушел из родительского дома в монастырь.

В двенадцати верстах от Новгорода, в пустынном месте, именуемом Вяжище, среди лесов и болот поселились три инока — Евфросин, Игнатий и Галактион. Вскоре к ним присоединился священник Пимен, который принял постриг с именем Пахомий. Здесь подвизались они в полном уединении при построенной ими деревянной часовне во имя святителя Николая в непрестанной молитве и в тяжелой борьбе с суровой северной природой.

К этим подвижникам и пришел искавший спасения юноша Иоанн

Игумен Пахомий принял его с любовью и вскоре постриг в монашество с именем Евфимий. Пострижение в столь раннем возрасте указывает на выдающиеся духовные качества юного подвижника, увиденные прозорливым Пахомием. В то время Новгородскую архиерейскую кафедру занимал архиепископ Симеон, поставленный на архиерейство из простых иноков. Архиепископу стало известно о добродетельной жизни инока Евфимия. Святой Евфимий был вызван в Новгород и после продолжительной беседы с Владыкой назначен архиерейским экономом. Усердно просил архипастыря святой Евфимий отпустить его снова на Вяжище, но потом покорился Святителю.

Он нес иноческие подвиги так же усердно, как и в дремучих лесах. По преставлении архиепископа Новгородского Евфимия I в 1429 году игумен Евфимий был избран архиепископом своего родного города и 29 ноября вступил в храм Святой Софии.

Вскоре после кончины святителя Господь прославил его благодатными дарованиями тем, кто прибегал к его молитвенной помощи. Высоко почитая святителя, благодарные иноки Вяжицкой обители воздвигли церковь в честь святого Евфимия, которая отмечена в переписи 1500 года.

Народные приметы и обычаи 24 марта

В народе же в Ефимов день встречают перелётных птиц. Кроме того, 24 марта наши предки начинали обхаживать свои огороды и сады, присматриваясь, что нужно сделать.

А ещё считали, что на Ефимия утренняя кукушка первый раз голос подаёт. Существовал даже интересный обычай: заслышав птичку, нужно было зазвенеть деньгами, чтобы они водились и в дальнейшем.

Погодных примет на этот день также немало:

Ранние ласточки — к счастливому году.

Дружный прилет птиц — к ненастью и холодам.

Грачи вьются высоко стаями и опускаются стрелой на землю — к дождю.

Журавли летят быстро, низко, молча — к ненастью.

Лебеди покидают полынью и расходятся по прудам — к теплу.

Утки и грачи прилетели — тепло наступит скоро, долго их нет — холода ещё будут.

В конце марта на поля набегут мыши — к неурожаю.

Пушистый иней — к хорошей погоде.

Если холода завершились к этому дню, то будет теплое лето.

Порывистый и холодный ветер 24 марта – весна будет прохладной.

В марте часто идет дождь – год будет неурожайным.

Гнезда птиц располагаются на солнечной стороне деревьев, кустарников и домов? Лето будет холодным. Если же птицы 24 марта вьют свои гнезда в тени, то лето будет очень теплым.

Грачи летают высоко и быстро опускаются на землю – будет дождь.

Увидеть жаворонка – к потеплению.

Журавли низко пролетают над землей – будет дождь.

Именины 24 марта отмечают: Иван, Берта, Софрон, Ефим и Георгий.

А ещё 24 марта празднуют…

Международный день борьбы с депрессией (International Day against Depression)

День вверх тормашками

24 марта — День рождения куриного окорочка

День сноса телебашни

Всемирный день борьбы с туберкулёзом (World Tuberculosis Day)

День штурманской службы ВВС РФ

День фтизиатра

Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв

День изюма в шоколаде (National Chocolate Raisin Day) — США

День посадки деревьев — Уганда

Национальный день жизни — Польша

День сырного стейка (National Cheesesteak Day) — США

24 марта — День агрессии НАТО против Югославии — Сербия

День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ — Беларусь

День памяти ради истины и справедливости — Аргентина

24 марта — День соглашения — Северные Марианские острова

Именины у Василия, Евфимия, Софрония, Ивана, Георгия

Ефимов день

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