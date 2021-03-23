Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | 24 марта — Ефимов день. Начало работы в саду. Кукушке кошелёк покажите

crimeapress_news

реклама в крыму
24 марта — Ефимов день. Начало работы в саду. Кукушке кошелёк покажите
фото: TheOtherKev (pixabay.com)

24 марта — Ефимов день. Начало работы в саду. Кукушке кошелёк покажите

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:19 23.03.2021

24 марта — на Руси считалось, что именно в этот день начинается движение сока в березах. Прилетают зяблики и чибисы, «всполашивается зорька утренняя, кукушкой голос подает». С кукушкой было связано несколько примет. При первых звуках голоса этой птицы нужно было брякнуть деньгами — «чтобы водились». Ранняя кукушка до опушки дерева (до появления первых листьев) — к голоду. Но этот же признак говорил о том, что ворам в доме будет неудача. В этот день начинали работы в саду.

Также подмечали приметы на погоду. Если ночью бывал иней — это означало, что днем снегопада не будет. Впрочем, пушистый иней обещал и хорошую погоду. Если к концу марта заканчивались холода — можно было ждать теплого лета. А вот если в это время на поля набегут мыши — это считалось предвестием неурожая.

24 марта церковь почитает память Святого Ефимия — архиепископа Новгородского

24 марта - Ефимов день. Услышите кукушку - доставайте кошелёк!Он жил в 15 веке. Известен он благочестивой и добродетельной жизнью. За время своего архиерейства Ефимий (Евфимий) приложил много усилий к строительству и восстановлению храмов, а также заботился о переписке церковных книг.

Святитель Евфимий, в Крещении Иоанн, родился по горячим молитвам пресвитера Михея и его супруги Анны. Долгие годы у них не было детей, и они дали обет: если родится ребенок, посвятить его Богу. Чтение священных книг, частое посещение богослужений, за которыми мальчик прислуживал своему отцу — священнику небольшого новгородского храма во имя святого Феодора, — освятили душу юного Иоанна. В возрасте пятнадцати лет, в 1411 году, Иоанн ушел из родительского дома в монастырь.

В двенадцати верстах от Новгорода, в пустынном месте, именуемом Вяжище, среди лесов и болот поселились три инока — Евфросин, Игнатий и Галактион. Вскоре к ним присоединился священник Пимен, который принял постриг с именем Пахомий. Здесь подвизались они в полном уединении при построенной ими деревянной часовне во имя святителя Николая в непрестанной молитве и в тяжелой борьбе с суровой северной природой.

К этим подвижникам и пришел искавший спасения юноша Иоанн

Игумен Пахомий принял его с любовью и вскоре постриг в монашество с именем Евфимий. Пострижение в столь раннем возрасте указывает на выдающиеся духовные качества юного подвижника, увиденные прозорливым Пахомием. В то время Новгородскую архиерейскую кафедру занимал архиепископ Симеон, поставленный на архиерейство из простых иноков. Архиепископу стало известно о добродетельной жизни инока Евфимия. Святой Евфимий был вызван в Новгород и после продолжительной беседы с Владыкой назначен архиерейским экономом. Усердно просил архипастыря святой Евфимий отпустить его снова на Вяжище, но потом покорился Святителю.

Он нес иноческие подвиги так же усердно, как и в дремучих лесах. По преставлении архиепископа Новгородского Евфимия I в 1429 году игумен Евфимий был избран архиепископом своего родного города и 29 ноября вступил в храм Святой Софии.

Вскоре после кончины святителя Господь прославил его благодатными дарованиями тем, кто прибегал к его молитвенной помощи. Высоко почитая святителя, благодарные иноки Вяжицкой обители воздвигли церковь в честь святого Евфимия, которая отмечена в переписи 1500 года.

Народные приметы и обычаи 24 марта

В народе же в Ефимов день встречают перелётных птиц. Кроме того, 24 марта наши предки начинали обхаживать свои огороды и сады, присматриваясь, что нужно сделать.

А ещё считали, что на Ефимия утренняя кукушка первый раз голос подаёт. Существовал даже интересный обычай: заслышав птичку, нужно было зазвенеть деньгами, чтобы они водились и в дальнейшем.

Погодных примет на этот день также немало:

  • Ранние ласточки — к счастливому году.
  • Дружный прилет птиц — к ненастью и холодам.
  • Грачи вьются высоко стаями и опускаются стрелой на землю — к дождю.
  • Журавли летят быстро, низко, молча — к ненастью.
  • Лебеди покидают полынью и расходятся по прудам — к теплу.
  • Утки и грачи прилетели — тепло наступит скоро, долго их нет — холода ещё будут.
  • В конце марта на поля набегут мыши — к неурожаю.
  • Пушистый иней — к хорошей погоде.
  • Если холода завершились к этому дню, то будет теплое лето.
  • Порывистый и холодный ветер 24 марта – весна будет прохладной.
  • В марте часто идет дождь – год будет неурожайным.
  • Гнезда птиц располагаются на солнечной стороне деревьев, кустарников и домов? Лето будет холодным. Если же птицы 24 марта вьют свои гнезда в тени, то лето будет очень теплым.
  • Грачи летают высоко и быстро опускаются на землю – будет дождь.
  • Увидеть жаворонка – к потеплению.
  • Журавли низко пролетают над землей – будет дождь.
Именины 24 марта отмечают: Иван, Берта, Софрон, Ефим и Георгий.

А ещё 24 марта празднуют…

  • Международный день борьбы с депрессией (International Day against Depression)
  • День вверх тормашками
  • 24 марта — День рождения куриного окорочка
  • День сноса телебашни
  • Всемирный день борьбы с туберкулёзом (World Tuberculosis Day)
  • День штурманской службы ВВС РФ
  • День фтизиатра
  • Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв
  • День изюма в шоколаде (National Chocolate Raisin Day) — США
  • День посадки деревьев — Уганда
  • Национальный день жизни — Польша
  • День сырного стейка (National Cheesesteak Day) — США
  • 24 марта — День агрессии НАТО против Югославии — Сербия
  • День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ — Беларусь
  • День памяти ради истины и справедливости — Аргентина
  • 24 марта — День соглашения — Северные Марианские острова
  • Именины у Василия, Евфимия, Софрония, Ивана, Георгия
  • Ефимов день

О праздниках больше — здесь.

24 марта — Ефимов день. Начало работы в саду. Кукушке кошелёк покажите

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.