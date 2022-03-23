24 марта — Ефимов день. Услышите кукушку — хватайтесь за кошелёк!

24 марта церковь почитает память Святого Ефимия — архиепископа Новгородского, который жил в 15 веке. Известен он благочестивой и добродетельной жизнью. За время своего архиерейства Ефимий (Евфимий) приложил много усилий к строительству и восстановлению храмов, а также заботился о переписке церковных книг.

В народе же в Ефимов день встречают перелётных птиц. Кроме того, 24 марта наши предки начинали обхаживать свои огороды и сады, присматриваясь, что нужно сделать.

А ещё считали, что на Ефимия утренняя кукушка первый раз голос подаёт. Существовал даже интересный обычай: заслышав птичку, нужно было зазвенеть деньгами, чтобы они водились и в дальнейшем.

Погодных примет на этот день также немало:

Ранние ласточки — к счастливому году.

Дружный прилет птиц — к ненастью и холодам.

Грачи вьются высоко стаями и опускаются стрелой на землю — к дождю.

Журавли летят быстро, низко, молча — к ненастью.

Лебеди покидают полынью и расходятся по прудам — к теплу.

Утки и грачи прилетели — тепло наступит скоро, долго их нет — холода ещё будут.

В конце марта на поля набегут мыши — к неурожаю.

Пушистый иней — к хорошей погоде.

Если холода завершились к этому дню, то будет теплое лето.

Порывистый и холодный ветер 24 марта – весна будет прохладной.

В марте часто идет дождь – год будет неурожайным.

Гнезда птиц располагаются на солнечной стороне деревьев, кустарников и домов? Лето будет холодным. Если же птицы 24 марта вьют свои гнезда в тени, то лето будет очень теплым.

Грачи летают высоко и быстро опускаются на землю – будет дождь.

Увидеть жаворонка – к потеплению.

Журавли низко пролетают над землей – будет дождь.

Именины 24 марта отмечают: Иван, Берта, Софрон, Ефим и Георгий.

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