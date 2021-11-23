24 ноября – день Федора Студита. Девичьи гадания

24 ноября – В народе говорили: Федор начинает землю студить. Становится, действительно, холодно, а потому, неудивительно, что в народе праздник как раз и называют Студитом. Обычно наступала пора, когда открывался санный путь, и неудивительно, что 24 ноября в сознании народа было известно как Санница. Крестьяне 24 ноября собирались в дальнюю дорогу и отправлялись на рынки для того, чтобы продать свой товар. Кроме того, в качестве развлечения катались на санях и устраивали гулянья. Девушки вечером гадали на суженого.

Церковь же нынче почитает память Феодора (Федора) Студита

Жил он в VIII-IX вв. Был известен как византийский монах. Федор родился в семье чиновника, получил хорошее образование. Его дядя был игуменом монастыря, и именно под его влиянием Федор принял постриг. Вместе с Федором служить Богу решила также и его супруга по имени Анна. Вскоре Федор стал игуменом и был известен своим аскетическим образом жизни. Активно занимался проповедованием христианской веры, обличал пороки правителей и защищал святыни от действий иконоборцев. Именно за это сам Федор неоднократно подвергался гонениям.

В конце VIII века Федор вместе со своими учениками решил поселиться в Студийском монастыре, который впоследствии стал известен среди приверженцев христианства. Для обители игумен разработал достаточно строгий устав, которому обязательно стоило следовать тем, кто хотел стать частью братии монастыря. Интересно, что значительно позже именно этот устав стал основой для аналогичных уставов других русских монастырей.

Приметы дня 24 ноября

С Федора Студита за двором сердито. Т.е. с этого дня наступали настоящие холода.

Каким день выдался – такой будет и вся зима. Тепло на улице – следующие три месяца будут сопровождаться оттепелями. Сильный мороз – к морозной зиме.

24 ноября тепло – к ранней весне.

Дождь пошел – до начала декабря тепло будет.

Гуси на лед вышли – на Рождество будет оттепель.

Звездное небо – летом будет много ягод и грибов.

Если до 24 ноября в поле еще не все колоски выбраны – на следующий год на нем ничего не взойдет. Поэтому убрать землю крестьяне старались заблаговременно.

Если в этот день приготовить щи и съесть их горячими – зима будет теплой и мягкой. Чем больше щей съешь, тем лучше и благоприятнее пройдет зима.

А чтобы в лесу собрать много ягод летом, было принято на Федора Студита заваривать и пить чай с земляникой и малиной.

Не следует в этот день играть свадьбу и устраивать сватовство – к неудаче в браке.

Если 24 ноября не выбросить из дому посуду с трещинами – весь год проведешь в бедности.

Именины сегодня отмечают: Федор, Евгений, Степан, Викентий, Виктор, Максим.

А ещё 24 ноября празднуют…

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